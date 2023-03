Die WSG Tirol trifft 3 Runden vor Grunddurchgang-Ende der ADMIRAL Bundesliga auf den LASK (Sonntag, 5. März, 14:30 Uhr, Tivoli in Innsbruck, Ligaportal-LIVETICKER). Ein Sieg brächte so gut wie sicher das Ticket für die Meistergruppe, ein Punkt wäre ein weiterer Schritt dorthin. Siehe AUCH! Sowie VORSCHAU LASK. Gerne denken die Wattener an das Hinspiel am 17. September in Pasching zurück, als die Silberberger-Schützlinge Effizienz pur präsentierten, bereits zur Halbzeit mit 3:1 führten, um am Ende mit einem 4:1-Coup den Linzern die erste Saison-Niederlage zuzufügen. Doch das ist "Herbstlaub von gestern"...

Wird der WSG Tirol nach Jochbein-OP diesmal gegen die Linzer fehlen: Schlüsselspieler Thomas Sabitzer (re.), LASK-Leih-Akteur der Wattener, hier im Duell im Hinspiel gegen den dienstältesten LASK-Kicker Peter Michorl.

LASK im neuen Jahr noch unbesiegt

Die Ziellinie ist in Sicht, die Sensation in Reichweite, um 2. Mal in der Wattener Klub-Historie den Sprung in die Meistergruppe zu schaffen.. Drei Spieltage vor dem Ende des Grunddurchgangs zur ADMIRAL Bundesliga trifft der Tabellenfünfte auf den LASK. Während die Tiroler mit 28 Punkten aus 19 Runden noch um ein Ticket in der Meisterrunde kämpfen und jeden Punkt benötigen, geht es für den bereits fix qualifizierten Tabellendritten aus Oberösterreich kurz vor der anstehenden Punkteteilung ‚nur‘ mehr darum, das Liga-Spitzenduo aus Salzburg und Graz nicht aus den Augen zu verlieren.

Im bislang einzigen Saisonduell der beiden Mannschaften siegte die WSG Tirol beim LASK mit 4:1. Auch die beiden Spiele davor konnten die Wattener für sich entscheiden. Dennoch gelten die Linzer bei den Buchmachern als Favorit. Ligasponsor ADMIRAL bietet für einen Sieg des LASK das 3,5-fache des Einsatzes, für einen Sieg der WSG nur das 2,05-fache.

"7 Sandi Ogrinec für einen Marin Ljubičić..."

Der Vergleich des Kaderwerts verrät warum. Für einen (Keito) Nakamura gibt’s auf transfermarkt.at gleich vier (Tim) Prica, für einen (Marin) Ljubičić mehr als sieben (Sandi) Ogrinec. Und für einen (Alexander) Schlager zweieinhalb (Ferdinand) Oswald.

Die Tatsache, dass die Elf von Cheftrainer Didi Kühbauer bereits seit vier Spieltagen ungeschlagen ist, trägt wohl das ihrige dazu bei. Zuletzt siegte der LASK zur Eröffnung des neuen Stadions, der modernen Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl, dank einer Fehlentscheidung per Last-Minute-Elfmeter gegen Austria Lustenau mit 1:0, Oswald & Co. holten in Altach einen Punkt.

"Würde LASK fast auf eine Stufe mit Sturm Graz setzen"

WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger über...

…Erinnerungen an letzte LASK-Duelle: „Die Erinnerungen sind natürlich gut. Wenn wir uns an die letzten 3 Spiele erinnern: 4:0, 2:1 und 4:1. Die Erinnerungen an die 3 Spiele davor sind hingegen weniger gut: 0:6, 1:3 und 1:2. Da geht’s recht schnell zwischen positiv und negativ hin und her.

Das Hinspiel beim LASK war sicher eines unserer besten Spiele. Da haben wir zum ersten Mal auf eine Raute umgestellt. Jetzt schließt sich der Kreis. Wir haben bislang elf Spiele mit Raute bestritten und dabei 21 Punkte gemacht. Das ist ein guter Wert.“

…Erwartungen von LASK: „Die Mannschaft ist gespickt mit Top-Spielern, mit hoher individueller Qualität. Ich würde den LASK da fast auf eine Stufe mit Sturm Graz setzen. Sie entscheiden ihre Spiele zuletzt zwar recht knapp, haben aber diese hohe individuelle Qualität, dass sie diese eine Situation dann eben ausspielen können. Das war in Altach so, das war gegen Lustenau so. Eine Aktion genügt dem LASK. Das ist ein Qualitätssiegel schlechthin. Wir müssen 90 Minuten mehr als nur dagegenhalten und ihre individuelle Qualität nicht zum Tragen kommen lassen.“

…Kompensieren der verletzungsbedingen Ausfällen von Thomas Sabitzer, Bror Blume und Osarenren Okungbowa sowie Sperre von Raffael Behounek: „Wir werden sicher wieder mit zwei Spitzen spielen. Wer die zwei sind, wird sich weisen. Da muss ich noch drüber schlafen. Die eine oder andere Idee verfolgt mich schon die ganze Woche.“

… ob er nach dem 1. Matchball gegen Altach nun gegen den LASK vom 2. Matchball spricht: „Nein, davon rede ich nicht mehr. Letzte Woche ist mir das um die Ohren geflogen. Wenn ich nur vom Klassenerhalt rede, heißt es, dass ich tiefstaple. Wenn ich vom Matchball spreche, heißt es, ich setze die Mannschaft unter Druck. Wir spielen gegen den LASK. Das Spiel ist so wichtig wie jedes andere Spiel. Ob es der Matchball war, werden wir am Sonntag um 17 Uhr wissen.“

… ob er seinen Spielern individuelle Tipps gibt, wie gegen Keito Nakamura verteidigt werden soll oder ob das eher eine Aufgabe für das Kollektiv ist: „Grundsätzlich ist unser Rechtsverteidiger der direkte Mann, weil Nakamura fast nur über die linke Seite kommt. Wir haben Videos gezeigt, wo er bei zehn Fällen neun Mal den Haken nach innen macht. Wenn ich darauf vorbereitet bin, dann weiß ich viel. Aber ein Spieler allein wird Nakamura nicht aufhalten. Aber im Kollektiv können wir es so gut machen wie im Hinspiel. Das ja damals denkbar schlecht für uns startete. Da waren wir nach 100 Sekunden 0:1 hinten. Torschütze: Nakamura! Damals waren wir auch darauf vorbereitet.“

"Spiele zurzeit ohnehin nurmehr gegen Ex-Vereine von mir"

Ex-LASK-Spieler Valentino Müller über..

… was sich gegenüber Altach in der Offensive ändern muss: „Wir müssen sicher mutiger auftreten. Ich glaube aber, dass die Offensive bereits in der Defensive beginnt. Wie wir den Gegner anlaufen, wie wir attackieren, wo wir die Bälle gewinnen und ob wir einen Zugriff auf’s Spiel bekommen.“

… ob er bereits bei 100% Leistungsfähigkeit angekommen ist: „Ich bin fit und freue mich auf den LASK. Wir wollen eine gute Leistung abrufen. Dann haben wir auch eine Chance, das Spiel zu gewinnen.“

… ob er als ehemaliger LASK-Spieler noch Kontakte nach Linz pflegt: „Es gibt noch vereinzelt Kontakte. Dadurch ist man natürlich schon noch eine Spur motivierter als sonst. Aber ich spiele zurzeit ohnehin nurmehr gegen Ex-Vereine von mir.“

… ob das vorzeitige Erreichen der Meistergruppe ein Thema in der Mannschaft ist: „Natürlich ist das ein Thema. Aber der Coach hat es bereits angesprochen: Wir müssen auf unsere Leistung schauen. Wenn wir die auf den Platz bringen, ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass wir es auch schaffen. Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns auf unsere Leistung konzentrieren, auf das, was wir beeinflussen können. Was rundherum passiert, ist nebensächlich. Es geht nur darum, dass wir am Platz performen.“

Weiter WISSENSWERTES:

6:10 (20)! Top-Torschütze der WSG Tirol ist Tim Prica mit 6 Saisontoren. Beim LASK sind es Marin Ljubicic und Keito Nakamura mit je 10 Volltreffern.

2½:0! Bei der WSG Tirol sind mit Lukas Sulzbacher und Valentino Müller gleich 2 Spieler gefährdet, im Falle der 5. Gelben Karte ein Spiel pausieren zu müssen, beim LASK keiner. Raffael Behounek sitzt in diesem Spiel seine Sperre ab.

8,8:27:48! Der Kaderwert der WSG Tirol ist laut transfermarkt.at 8,85 Millionen Euro, jener des LASK mehr als 3 Mal so hoch. Der teuerste Spieler des LASK (Keito Nakamura) wird mit 4 Mio. Euro gehandelt.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at udn GEPA-ADMIRAL