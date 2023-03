Debüt, Geburtstag, Jubiläum! Feuertaufe in der ADMIRAL Bundesliga für Neo-Chefcoach Maximilian Senft, der bei der SV Guntamatic Ried unter der Woche Christian Heinle ablöste und in der josko Arena gleich beim Debüt auf seinen Ex-Klub FK Austria Wien trifft - im Ligaportal-LIVETICKER. Während bei den Violetten vom Verteilerkreis FAK-Sportdirektor Manuel Ortlechner heute in seiner Geburtsstadt Ried sein 43. Wiegenfest feiert, hat auch ein anderer Grund zum Feiern: Stefan Nutz. Der sein 100. Bundesliga-Spiel im Dress der Wikinger absolviert...und sich zur "Feier des Tages" was Besonderes einfallen ließ...

Stefan Nutz und sein linker "Schokoladen-Fuß" ermöglichte der SV Guntamatic Ried das Führungstor gegen Austria Wien.

Marvin Martins versuchte noch zu retten...vergeblich

21 Spielminuten waren absolviert, als der agile Aleksandar Lutovac (25-jähriger, serbischer Neuzugang der Rieder) einen Cornerball für die SV Guntamatic Ried erwirkte. Der war - wie bewährt - ein Fall für Stefan Nutz. Der seit wenigen Wochen 31-jährige Steirer von rechts mit links und dem lang gezogenen Cornerball auf das Gäste-Gehäuse.

Der raffinierte Schnittball des SVR-Kapitän fliegt über FAK-Schlussmann Christian Früchtl. Austria-Abwehrspieler Marvin Martins versuchte auf der Torlinie noch in höchster Not für seinen geschlagenen Keeper zu retten, doch war machtlos.

Was für ein sensationeller Cornerball von Stefan Nutz, dem Top-Vorlagengeber. Ein GENIE-STREICH!

22. Minute: Unsere SVR geht durch ein Eigentor mit 1:0 in Führung. pic.twitter.com/mVxdsHMNFD — SV Ried 1912 (@svried1912) March 4, 2023

Fotocredit: Harald Dostal/fodo.media