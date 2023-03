Mit dem 3:1-Auswärtssieg in der josko Arena beim gastgebenden Schlusslicht SV Guntamatic Ried machte FK Austria Wien in der 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga einen großen Schritt Richtung Meistergruppen-Ticket und hat es weiter selbst in der Hand. Tristesse dagegen weiter im Innviertel, wo sich nach dem Trainerwechsel - Maximilian Senft übernahm von Christian Heinle - (noch) nicht der erhoffte Trainer-Effekt einstellte und die Wikinger weiter die Rote Laterne inne haben. Nachfolgend Statements aus beiden Lagern.

Zusammenhalt braucht´s jetzt! Stefan Nutz, in seinem 100. BL-Spiel für die SV Guntamatic Ried, und Matthias Gragger hatten nur kurzzeitig Gelegenheit, den 1:0-Führungstreffer zu bejubeln, ehe die Wiener Violetten die Partie kippten. Schlüssselszene war dabei auch die Rote Karte kurz nach Wiederbeginn der 2. Halbzeit für David Ungar. Das Tor des Spiels erzielte jedoch der Jubiliar. Der direkt verwandelte Cornerball war ein wahrer Geniestreich vom 31-jährigen Judenburger Nutz!

„Es hängt richtig viel dran an diesem Verein“

Maximilian Senft (Trainer SV Guntamatic Ried) über...

…seine neue Aufgabe: „Einer Sache muss man sich natürlich bewusst sein - es hängt richtig viel dran an diesem Verein. Es geht schon um viel Verantwortung. Einerseits für die Mitarbeiter und die Menschen, die im Verein arbeiten, andererseits ist es aber schon auch eine Verantwortung gegenüber der Region, weil der Fußballverein in Ried einfach einen riesengroßen Stellenwert hat.“



…Spiel: „Die Stimmungslage bei uns ist ganz einfach, dass wir sauer sind. Wir haben verloren, es geht um Ergebnisse. Die 1. Hälfte gehen wir in Führung, es ist ein offenes Spiel. Dann machen wir leider einen Fehler und bekommen das 1:1. Dieses Unentschieden zur Pause war in Ordnung, aber davon können wir uns nichts kaufen. Auch nach der roten Karte wollen wir hier etwas mitnehmen. Am Ende ist es aber dann eine verdiente Niederlage. Ich glaube, dass wir die dynamischen Balleroberungen und Möglichkeiten durch Konter gesehen haben. Es bleibt aber trotzdem ein Ergebnissport. Wir sind erstmal sauer, aber werden die Ärmel hochkrempeln und nächste Woche alles geben.“



…seine Wechsel in 2. Halbzeit: „Die Überlegungen waren, dass wir Tempo über die Flügel bekommen. Wir wollten dann mit langen Bällen kommen mit einem Mann weniger. Das war die Idee. Wir hätten dann mehr diese langen Bälle spielen müssen, um den Lucky Punch zu erreichen.“

"Gerhard bringt ganz andere Perspektive ein"

…Rückkehr Gerhard Schweitzer auf Rieder Trainerbank: „Gerhard bringt eine ganz andere Perspektive ins Trainerteam ein, als das bisher vorhanden war. Wir haben im Herbst eine gute Beziehung entwickelt, viel telefoniert und uns vor Ort getroffen. Er war bei vielen Spielen dabei und ein sehr guter Ratgeber für mich. Wer ihn kennt weiß, dass er dir die ehrliche Meinung sagt, auch wenn es etwas ist, was dir selbst vlt. nicht so schmeckt.“



…seine bisherigen Erfahrungen: „Ich bin mir ganz sicher in diesem Thema. Ich würde auch behaupten, dass ich durchaus Erfahrungen abseits vom Fußball gemacht habe, was durchaus hilfreich sein kann. Du lernst, mit Druck umzugehen und auch viel über Gegneranalyse auf eine andere Art und Weise. Ich habe mit meinen Erfahrungen in der Bundesliga, der Europa League und auch im englischen Championship-Fußball einiges aufsaugen können, denke ich.“

"Nicht ausgeschlossen, dass Michael Köllner in Zukunft mal an der Seitenlinie steht"

Roland Daxl (Präsident SV Guntamatic Ried, Foto) über...

...Trainerentscheidung: „Wenn man Präsident eines Fußball-Bundesliga-Vereins ist, ist es immer schlecht, wenn man feige ist. Wir glauben, dass wir in dieser Situation jetzt jemanden brauchen, der die Mannschaft kennt, der den Verein kennt und der die Mechanismen hier im Innviertel kennt. Wir brauchen jemanden, der schnell Zugriff bekommt und sich keine lange Einarbeitungsphase gönnt, sondern von der ersten Minute an voll fokussiert ist.

Es hat vieles für Maximilian Senft gesprochen, weil er schon seit Sommer 2022 bei uns im Verein ist und sehr erfolgreich die jungen Wikinger geführt hat. Dadurch haben wir ihm das Vertrauen geschenkt, dass er unsere 1. Mannschaft erfolgreich zum Saisonende und zum wichtigsten Ziel, den Klassenerhalt, führt."

…mögliche Dauerlösung mit Maximilian Senft als SVR-Trainer: „Er ist natürlich mit einer entsprechenden Prämie ausgestatten, wenn unser wichtigstes Ziel, den Klassenerhalt zu schaffen, erreicht ist. Er hat einen Vertrag bis zum Jahresende und der ist bis jetzt noch nicht angegriffen worden. Ich hoffe, dass wir sehr erfolgreich sind und wir dann über eine längere Verpflichtung von Maximilian Senft in Ried reden können.

Ich habe schon so viel erlebt in diesem Geschäft. Ich habe schon kranke Cheftrainer gehabt, Cheftrainer, die einen schweren Autounfall gehabt haben. Ich sage gar nichts. Wenn ich die Zukunft vorhersagen könnte und wissen würde, dann hätte ich schon ein paar mal im Lotto gewonnen. Fix ist gar nichts."

…Spekulation bezgl. Michael Köllner als Trainer: „Es waren gute Gespräche. Er war begeistert vom Verein und den handelnden Personen. Wir haben dann noch ein paar Mal telefoniert, sind dann aber beide übereingekommen, dass es zum jetzigen Zeitpunkt nicht das Richtige wäre, weder für die SV Guntamatic Ried noch für Michael Köllner. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass er in Zukunft einmal an der Seitenlinie steht.“

„Jeder im Verein trägt Entscheidung mit!“

Thomas Reifeltshammer (Sportdirektor SV Guntamatic Ried) über...

…Veränderungen im Spiel der Rieder (in Halbzeitpause): „Ich glaube, dass wir eine sehr engagierte Leistung zeigen. Wir haben hohe Ballgewinne und gehen sehr aggressiv drauf. Leider sind wir durch viele unsaubere Bälle nicht konkret vorne reingekommen. Ich glaube aber, dass die Körpersprache sehr gut ist.“



…Trainerwechsel: „Es war so, dass wir die Situation nach dem Salzburg Spiel analysiert und gemeinsam besprochen haben. Wir haben gespürt, dass es sehr schwierig wird in den nächsten Wochen. Es liegt in unserer Verantwortung, dass wir da dahinterstehen und sagen, dass wir einen neuen Weg gehen. Wir haben dann unsere Wunschlösung mit Maximilian Senft und Gerhard Schweitzer dem Präsidium vorgestellt und sie sind unserem Wunsch dann nachgekommen.

Jeder im Verein trägt die Entscheidung mit und das spürt man auch. Es ist auch wichtig, dass nach außen Geschlossenheit herrscht, auch wenn man natürlich intern über gewisse Dinge diskutiert. Ich glaube, dass wir überzeugt sein müssen von der Lösung, was wir absolut waren. Natürlich kann man sagen, dass die Entscheidung mutig ist. Im Fußball muss man aber Entscheidungen treffen. Wir haben die Entscheidung mit bestem Wissen und Gewissen getroffen. Man wird in einigen Wochen und Monaten sehen, ob es die richtige Entscheidung war, aber ich bin absolut überzeugt davon.“

Lässt weiterhin aufhorchen mit Toren am laufenden Band: Haris Tabakovic, der fünf seiner sieben Saisontore in den vier Frühjahrs-Partien erzielte.

„Sie haben uns auch ein bisschen überrascht mit dem 3-5-2

Michael Wimmer (Trainer FK Austria Wien) über...

…Spiel: „Wir wussten, wie schwierig das heute wird. Nach dem Trainerwechsel wussten wir nicht so recht, was auf uns zukommt. Sie haben uns auch ein bisschen überrascht mit dem 3-5-2. Wir haben damit gerechnet, dass sie die ersten 20 Minuten mit viel Energie spielen und das ist auch so passiert. Sie sind dann verdient in Führung gegangen.

Nach dem Gegentreffer haben wir dann so gespielt, wie wir das sehen wollen und verdient den Ausgleich gemacht. Nach der roten Karte haben wir dann die Dominanz gehabt und verdient gewonnen. Wir haben sehr viele Ballverluste gehabt und Ried viele Umschaltsituationen ermöglicht. Wir selbst wurden durch die Aktionen nervös, was wir dann korrigiert und besser gemacht haben.“



…Haris Tabakovic: „Ich finde, dass wir die Konter viel sauberer hätten ausspielen können. Aber lassen wir die Kirche im Dorf und sind froh, dass wir 3 Punkte geholt haben. Das gibt Selbstvertrauen für die nächsten Wochen. Haris macht es gut. Er ist vorne präsent und ein Zielspieler. Es ist aber nicht nur Haris, sondern die Truppe funktioniert. Wir sind froh, dass wir ihn haben, aber er braucht auch die Mannschaft.“

„Da war zu viel Eigensinnigkeit dabei"

Marvin Martins (FK Austria Wien): „Wir sind natürlich sehr zufrieden. Wir wussten, wie wichtig die 3 Punkte heute werden. Vor dem Spiel haben wir uns gesagt, dass wir uns nur auf uns fokussieren. Ich glaube, dass es heute sehr verdient ist, dass wir die 3 Punkte mitgenommen haben. Wir hatten genug Gelegenheiten, um noch mehr Tore zu schießen. Nichtsdestotrotz können wir heute zufrieden sein.“



Haris Tabakovic (FK Austria Wien): „Ich bin glücklich hier zu sein und froh, auf dem Platz zu stehen und der Mannschaft zu helfen. Ich glaube, es tut jedem Stürmer gut, wenn man auf dem Platz steht, Tore schießt und wir eigentlich dann auch sehr erfolgreich sind. Der Anfang heute war etwas zerfahren, das Gegentor kam zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Wir haben es aber gut weggesteckt.

In der 2. Halbzeit hätten wir höher gewinnen müssen, finde ich. Wir müssen da die letzten Bälle besser spielen. Da war zu viel Eigensinnigkeit dabei. Wenn wir es besser zu Ende spielen, hätte die ganze Mannschaft mehr Tore machen können. Es geht weiter, Sturm kommt jetzt auf uns zu und wir geben weiter Gas.“

„Zeitpunkt für Trainerwechsel ist für mich schon eine Überraschung“

Walter Kogler (Sky Experte) über..

…Spiel: „Es war zu erwarten, dass die Rieder mit einem neuen Trainer zuhause ein neues System spielen und hoch attackieren. Da ist es nicht so einfach, dann in der ersten Phase als Wiener Austria einen schönen Fußball zu spielen. Da muss man dagegenhalten, clever sein und versuchen, selbst ins Spiel zu kommen, was die Austria alles gemacht hat. Die Austria hatte es heute nicht leicht. Sie haben Probleme gehabt, sich auf das neue System einzustellen. Mit Fortdauer des Spiels konnte sich die Austria aber darauf einstellen. Spätestens mit dem Ausschluss ist das Spiel dann gekippt. Am Ende war es eine für Ried bittere, aber sehr klare Niederlage.“



…Rieder Trainerwechsel: „Für mich ist der Zeitpunkt schon eine Überraschung. Gerade in den letzten ein bis zwei Spielen habe ich gesehen, dass die Mannschaft intakt ist. Man konnte nicht sagen, dass die Rieder total von der Rolle wären. Ich hatte das Gefühl, dass die Mannschaft mit dem Trainer noch voll mitzieht. Der Aufritt gegen Salzburg war nicht so schlecht, dass man damit gerechnet haben musste, dass jetzt unter der Woche so etwas passiert.

Es hat in dieser Saison aber auch schon Spiele gegeben, in denen Ried nicht überzeugt hat. Ich glaube, dass das Spiel gegen Hartberg zum Frühjahresauftakt in gewisser Weise ein Schlüsselspiel war, bei dem es sehr wichtig gewesen wäre, zu zeigen, dass sie gut ins Frühjahr kommen. Sie haben das Spiel aber verloren und damit waren dann im Nachhinein die Tage des Trainers gezählt.“



…Rieds Neo-Trainer Maximilian Senft: „Wenn du jemanden zum Cheftrainer machst, der noch keinen Bundesligaverein trainiert und relativ wenig Erfahrung hat, ist es natürlich immer mit einem Experiment verbunden. Man muss jedoch auch sagen, dass jeder neue Trainer, der von auswärts zum Verein kommt, eine gewisse Anpassungszeit benötigt hätte. Man kann es also aus verschiedenen Gesichtspunkten sehen. Als fahrlässig würde ich es nicht bezeichnen, aber es ist schon ein gewisses Risiko dahinter.

Das Fragezeichen ist mit Sicherheit größer, als wenn du einen Trainer holst, der in der Bundesliga schon bewiesen hat, dass er eine Mannschaft formen kann, sowie eine gewisse Erfahrung im Abstiegskampf mitbringt. Es ist aber durchaus möglich, dass man bei der SV Ried nochmal reagiert.“



…Restprogramm der Wiener Austria: „Austria und WSG Tirol haben eine annähernd gleichschwierige Auslosung. Die 29 Punkte der Austria könnten reichen. Ich lege mich fest und sage, dass du heuer mit 30 Punkten ganz sicher dabei bist.“

ADMIRAL Bundesliga, 20. Runde, Samstag, 04.03.2023, 17 Uhr

SV Guntamatic Ried vs. FK Austria Wien 1:3 (1:1), josko Arena Ried, Z: 4.450, SR: Markus Hameter/NÖ

SV Guntamatic Ried (4-3-3): Wendlinger - Gragger (57. Monschein), Turi, Plavotic, Jurišić - S. Nutz (K), Ungar, Martin - Lutovac (66. Kronberger), C. Lang (72. Chabbi), Pomer. Trainer: Maximilian Senft.

FK Austria Wien (3-4-3): Früchtl - Handl, Martins, Mühl (K) - Ranftl, Braunöder (70. Keles), Jukic (90.+3 Meisl), Polster (46. Leidner) - Fischer, Tabakovic (87. Vucic), Dovedan (70. A. Gruber). Trainer: Michael Wimmer.

Tore: 1:0 S. Nutz (21., direkt verwandelter Eckball), 1:1 Tabakovic (35., Jukic), 1:2 Eigentor Turi (56., Martins), 1:3 A. Gruber (81.)

GK: Chabbi (74.) Jurišić (79.) Martin (81.) / Mühl (50.), Martins (59.). RK: Ungar (48., Foulspiel).

