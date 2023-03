Auch das 13. ADMIRAL Bundesliga-Duell zwischen der WSG Tirol und dem LASK hatte wieder hohen Unterhaltungswert und lieferte Tore satt. Im Hinspiel 5 Tore beim 4:1-Coup der Wattener in Pasching, diesmal wieder 5 beim 3:2-Sieg der Linzer, die damit im neuen Jahr nach 4 Pflichtpartien weiter unbesiegt (3S, 1U) bleiben. Zum 3. Mal in Folge gelang dem Tabellendritten dabei sogar der LuckyPunch! "LASK-Minute"-Tore mutieren zum Qualitätsmerkmal in 2023 bei der Elf von Dietmar Kühbauer, der nachfolgend meint...plus weiterer Protagonisten. Und: wurde der LASK nach der Vorwoche schon wieder vom Referee begünstigt?

Rassige Szenen am Tivoli in Innsbruck auch über die Außenbahnen wie hier zwischen WSG Tirol-Linksverteidiger Kofi Schulz und LASK-Rechtsverteidiger Filip Stojkovic.

„Er hat ja nur nach Intervention von 4 oder 5 LASK-Spielern gelb gegeben"

Thomas Silberberger (Trainer WSG Tirol) über..

…Spiel: „Natürlich ist man enttäuscht, wenn man daheim 3:2 gegen den LASK verliert. Ich bin trotzdem begeistert von meiner Mannschaft. Erstens haben wir in der ersten Halbzeit einen sehr starken LASK gesehen. Meine Mannschaft hat ein 0:2 wettgemacht, dann kommt die gelb-rote Karte und dann haben wir heroisch verteidigt bis zu der einen Aktion.“



…gelb-rote Karte von Felix Bacher: „Es ist natürlich spielentscheidend, das ist ganz klar. Mir fehlt etwas die Dynamik in der Aktion, er hat ja nur nach der Intervention von vier oder fünf LASK-Spielern gelb gegeben. Das finde ich schwach. Mir fehlt hier komplett die Dynamik für eine gelbe Karte.“



…Kampf um Meistergruppe: „Jetzt wird medial aufkommen, dass wir es nicht mehr schaffen, weil Klagenfurt die leichtere Auslosung hat. Wenn wir so heroisch fighten wie heute, müssen wir in den nächsten zwei Spielen keine Angst haben. Natürlich sind die nächsten Gegner schwer und vor uns in der Tabelle, aber wenn die Mannschaft fightet und wie heute auftritt, glaube ich, dass wir zu früh abgeschrieben werden.“

„Wenn man halbe Stunde in Unterzahl spielt, ist es fast Ding der Unmöglichkeit, gegen den LASK etwas mitnehmen“

Valentino Müller (WSG Tirol) über...

…Spiel: „Wenn man so spät das Tor noch bekommt, ist das natürlich richtig bitter. Natürlich hat der LASK verdient gewonnen, wenn man aber eine halbe Stunde in Unterzahl spielt, ist es fast ein Ding der Unmöglichkeit, dass wir gegen den LASK etwas mitnehmen. Es ist natürlich bitter, wenn man ganz am Schluss noch bestraft wird.“



…1. Hälfte: „Wir haben keinen Zugriff gehabt und sie haben es richtig gut gelöst. Gerade in den entscheidenden Toraktionen waren wir in den Zweikämpfen nicht gut. Der LASK hat es einfach gut ausgespielt.“



Justin Forst (WSG Tirol): „Es ist auf alle Fälle enttäuschend. Wir haben Moral bewiesen und hätten uns den Punkt auf alle Fälle verdient gehabt.“



Thomas Sabitzer (WSG Tirol) über

…seinen Jochbeinbruch: „Die Operation ist sehr gut verlaufen. Es hat sich alles sehr schnell erholt. Ich bin froh, dass alles so gut hingehauen hat und bin wieder auf dem Weg der Besserung.“



…Comeback vor der Ligapause: „Ich hoffe schon. Nächste Woche werde ich meine Maske angefertigt bekommen. Die wird Mitte der nächsten Woche fertig sein und dann geht es schon ins Mannschaftstraining. Dann wird man sehen, wie die Maske sitzt.“



…seinen Cousin Marcel Sabitzer, welcher mit Manchester United den League Cup gewonnen hat: „Fest hat es keines gegeben. Wir haben ihm als Familie natürlich gratuliert, es ist etwas Besonderes. Mich freut es, dass es für ihn gut läuft in Manchester und ich hoffe, dass es so weiter geht bei ihm.“

Erhielt mal wieder die gelbe Karte wegen Schiedsrichter-Kritik: "Heißsporn" Dietmar Kühbauer. Während diese gelbe Karte jedoch nicht spielentscheidend war, sollte es eine andere werden. Die zweite für Felix Bacher, der somit die Ampelkarte sah. Zu einem Zeitpunkt als die WSG Tirol erstmals am Führungstreffer dran war und nach dem Ausschluss über eine halbe Stunde zu Zehnt zu spielen hatte.

„Wäre schade gewesen, wenn wir heute etwas liegen lassen"

Dietmar Kühbauer (Trainer LASK): „Wir haben das Spiel sehr gut begonnen. Mit der 2:0 Führung waren wir wirklich gut im Spiel und haben das Spiel komplett kontrolliert. Kurz vor der Pause bekommen wir dann den Anschlusstreffer.

Kurz nach der Halbzeit bekommen wir das nächste Tor, das wir nicht verteidigen und bei dem wir zu schläfrig waren. Dann kommt der Ausschluss, was aber nicht bedeutet, dass man zwangsläufig gewinnen muss. Dass uns das dritte Tor noch geglückt ist, ist absolut verdient und es wäre wirklich schade gewesen, wenn wir heute etwas liegen lassen.“



Matchwinner Robert Žulj (LASK): „Wir haben eine sehr gute 1. Halbzeit gespielt und bekommen aus dem nichts den Anschlusstreffer. Dann kommen wir raus und der nächste Standard ist wieder drinnen. Das muss man erst verdauen als Mannschaft. Trotzdem haben wir weiter nach vorne gespielt, sind ruhig geblieben, haben die Chancen gehabt und zum Schluss noch das 3:2 gemacht."

„Hat faden Beigeschmack, weil drei, vier LASK-Spieler gelbe Karte fordern"

Marc Janko (Sky Experte) über...

…WSG Tirol (vor dem Spiel): „Wie sie die letzten Jahre diese Vielzahl an Abgängen verkraftet haben, ist aller Ehren wert. Mit so wenig Mitteln so viel Qualität an Land ziehen zu können und auch teilweise einen guten Gewinn dem Verein zugutekommen zu lassen. Da wird richtig gut gearbeitet. Man kann aber nicht jedes Jahr erwarten, dass man immer den Diamanten im Schmutz findet.“



…gelb-rote Karte für Felix Bacher: „Für mich war die rote Karte zu Gunsten des LASK spielentscheidend. Bei der ersten gelben Karte gehe ich mit, aber für die zweite fehlt mir auch die Dynamik. Es hat auch einen faden Beigeschmack, weil drei, vier LASK-Spieler eine gelbe Karte fordern. Es hat eine Zeit gegeben, da hat es geheißen, Spieler dürfen keine gelben Karten fordern und wenn sie das machen, bekommen sie selber eine Karte. Aber anscheinend sind diese Zeiten vorbei.“

ADMIRAL Bundesliga, 20. Runde

Sonntag, 05.03.2023, 14:30 Uhr, Tivoli Innsbruck, Z: 2450, SR: Josef Spurny

WSG Tirol - LASK 2:3 (1:2)

WSG Tirol (4-4-2): Oswald - Ranacher, Bacher, Stumberger, Schulz - Sulzbacher, V. Müller, Ogrinec (89. Naschberger), Ertlthaler (56. Bauernfeind) - Forst (64. Prica), Rogelj. Trainer: Thomas Silberberger.

LASK (4-2-3-1): Lawal - Stojković, Ziereis (K, 63. Wiesinger), Luckeneder, Potzmann - Jovičić, Horvath (78. Michorl) - Usor (90. Taoui), Žulj, Nakamura - Mustapha (78. Flecker). Trainer: Dietmar Kühbauer.

Torfolge: 0:1 Mustapha (22., Horvath), 0:2 Nakamura (34., Mustapha), 1:2 Forst (45., Ogrinec), 2:2 V. Müller (46., Schulz), 2:3 Žulj (90.+3, Nakamura).

Gelbe Karten: V. Müller (45.+2), Ogrinec (62., Foulspiel) / Trainer Kühbauer (46.+2., SR-Kritik, 7. GK), Luckeneder (90.+2)

Gelb-Rot: Bacher (54., wiederholtes Foulspiel)

