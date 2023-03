7 von 12 Cheftrainern, die im vergangenen Juli in die neue Saison 2022/2023 der ADMIRAL Bundesliga starteten, sind 2 Runden vor Ende des Grunddurchgang noch übrig geblieben. Gab es im Herbst mit Ferdinand Feldhofer (SK Rapid), Klaus Schmidt (TSV Hartberg) und Manfred Schmid (FK Austria Wien) bereits 3 Entlassungen, folgten nun jüngst binnen weniger Tage mit Christian Heinle (SV Guntamatic Ried) und Robin Dutt (RZ Pellets WAC) zwei weitere. Die Lavanttaler verpassten erstmals seit der Liga-Reform die Meistergruppe. Um die 3 Restplätze im oberen Playoff rittern noch 4 Klubs. Siehe Nachlese mit Fakten & Infos.

Zum Sieg-Jubel reichte es für Stefan Nutz und die SV Ried zwar nicht, doch das Führungstor des 31-jährigen Steirers per direkt verwandelten Eckball war DER Treffer der 20. Runde! Auch noch in seinem 100. BL-Einsatz für die Wikinger. Die Schaltzentrale im Spiel der Innviertler ist seit Sommer 2019 eine feste Konstante bei den Riedern, wo allerdings sein Vertrag diesen Sommer ausläuft!

Erst Geniestreich von Stefan Nutz - Ungnade für Ungar

SV Guntamatic Ried – FK Austria Wien 1:3 (1:1)

Stefan Nutz verwandelte einen Eckball direkt – das gelang in der ADMIRAL Bundesliga zuletzt Tomislav Tomic für den FC Flyeralarm Admira gegen die SV Guntamatic Ried am 3. Oktober 2020. Nutz war seit dem Rieder BL-Aufstieg 2020 an 29 Toren direkt beteiligt – Höchstwert der Innviertler.

Haris Tabakovic erzielte 2023 unter FAK-Neocoach Michael Wimmer in 4 BL-Spielen mehr Tore (5) als in den 13 Spielen unter Vorgänger Manfred Schmid (5/2). Andreas Gruber erzielte sein 5. BL-Tor in dieser Saison, zuletzt traf der Lienzer in der 9. Rd. ebenfalls gegen die SV Ried. Aleksandar Jukic lieferte seinen 2. BL-Assist in dieser Saison ab – beide für Tabakovic. Es war sein gesamt 6. BL-Assist – der erste in einem Auswärtsspiel.

Der FK Austria Wien profitiert erstmals in einem BL-Spiel gegen die SV Guntamatic Ried von einem Eigentor (Turi).

Der BL-Senat 1 sperrte David Ungar (SV Ried) für 2 Spiele wegen rohen Spiels. Die bedingte Strafnachsicht von 1 Spiel Sperre vom 05.09.2022 wurde widerrufen. Der Spieler ist somit für die nächsten 3 Pflichtspiele gesperrt.

Der Tabellenletzte aus dem Innviertel ist seit 8 BL-Spielen ohne Dreier und holte dabei nur 3 Zähler (3U, 5N).

Der Abwehrspieler, der zum Stürmer mutiert: David Affengruber. Vlt. sollte sich der 21-jährige Scheibbser doch öfter vorne aufhalten, wo er im noch jungen neuen Jahr schon drei Mal scorte...plus eben halt auch einem Eigentor...

Abwehrspieler Affengruber offenbart "Stürmer-Blut"

SC Austria Lustenau – SK Puntigamer Sturm Graz 0:2 (0:0)

David Affengruber erzielte sein 4. BL-Tor – drei davon im Jahr 2023. Er traf erstmals 2 BL-Spiele in Folge. Mitspieler Tomi Horvat erzielte sein 3. BL-Tor – alle in Auswärtsspielen und zwei davon im Jahr 2023.

Manprit Sarkaria lieferte seinen 5. BL-Assist in dieser Saison ab – einen mehr als in der Vorsaison. Er war im 4. BL-Spiel in Folge an einem Tor direkt beteiligt – das gelang ihm zuvor nur im Sommer 2021.

Austria-Angreifer Stefano Surdanovic gewann mit 16 Zweikämpfen die meisten in diesem Match.

Der SK Puntigamer Sturm Graz gewann die letzten 13 BL-Spiele gegen den SC Austria Lustenau – so viele Siege in Folge gegen einen Gegner gelangen in der Bundesliga zuvor keinem Team.

Und: Auch ohne seinen krankheitsbedingt fehlenden Chefcoach Christian Ilzer blieb der Vizemeister weiter als einziges Team der Liga in dieser Saison auswärts unbesiegt (je 5S + U).

"Wölfe-Schreck" Prokop - Tadic toppt weiter

TSV Egger Glas Hartberg – RZ Pellets WAC 2:1 (1:1)

Rien ne va plus, Wölfe! Erstmals nach der Liga-Reform fährt der Zug ins Obere Playoff ohne den WAC ab, wurde obendrein auch noch der deutsche Chefcoach Robin Dutt entlassen. Folgte schnell beim Vorjahres-Vierten mit Manfred Schmid ein BL-Rückkehrer, der noch bis Dezember beim Vorjahres-Dritten FK Austria Wien das Zepter schwang.

Ein ehemals Wiener Violetter - Dominik Prokop - erzielte sein 8. BL-Tor, sein erstes seit dem 5. Mai 2019 – damals noch für Austria Wien. 3 seiner 8 BL-Tore erzielte der 25-jährige, gebürtige Wiener gegen den RZ Pellets WAC.

WAC-Torgarant Tai Baribo erzielte sein 12. BL-Tor in dieser Saison und übertraf damit seinen Wert der Vorsaison (11). Der 25-jährige Israeli traf in 4 BL-Einsätzen in Folge – eine längere Serie hatte er noch nie (wie im Herbst 2022 – auch da gegen den TSV Hartberg, damals Spiel 3 dieser Serie).

Ruben Providence erzielte sein 2. BL-Tor – beide in Heimspielen und als Joker. TSV-Toptorjäger Dario Tadic war an 61 BL-Toren für die Hartberger direkt beteiligt (48 Tore, 13 Assists) – der 32-jährige Bosnier ist damit der All-Time-Topscorer der Oststeirer in der Bundesliga.

Thomas Rotter lieferte seinen 2. BL-Assist ab – beide in Heimspielen und in der Schlussviertelstunde.

Stürmen Pink & Austria Klagenfurt etwa schon wieder in das Obere Playoff? Derzeit sind die Kärntner Violetten in Lauerstellung und Jäger-Rolle...doch nach 2 Siegen pirschen sich die Pacult-Schützlinge immer mehr ran und der Sechste WSG Tirol sowie Fünfte Austria Wien spürt bereits den Atem der Klagenfurter, die am Sonntag Teil 2 ihres Heimspiel-Doppels vor der Brust haben. Nach Altach folgt Hartberg, ehe es final nach Lustenau geht.

Florian Rieder und sein Lieblingsgegner aus dem Ländle

SK Austria Klagenfurt – CASHPOINT SCR Altach 3:0 (3:0)

Florian Rieder erzielte in seinem 104. BL-Spiel seinen ersten Doppelpack. Es war sein 4. Saisontor – so oft traf der 26-jährige Innsbrucker, den die Fans auch auf Ligaportal zum "bwin-Spieler der Runde" wählten, in einer BL-Saison nie zuvor. 4 seiner 9 BL-Tore erzielte der Tiroler gegen Altach – sein Höchstwert.

Markus Pink erzielte sein 14. BL-Tor in dieser Saison, führt weiter die Liga-Torschützenliste an und baute seinen persönlichen Rekord aus (12 Tore in der Vorsaison). 6 Kopfballtore sind geteilter Höchstwert mit Atdhe Nuhiu.

Christopher Cvetko lieferte seinen 3. BL-Assist in dieser Saison ab – einen mehr als in der Vorsaison. 2 seiner 5 Assists gegen Altach. Austria-Linksverteidiger Till Schumacher steuerte ebenfalls seinen 3. BL-Assist bei– alle für Torgarant Markus Pink.

Der SCR Altach startete zum 2. Mal mit 4 torlosen Spielen in ein Kalenderjahr der ADMIRAL Bundesliga (zuvor 2022) – kein anderes Team in der BL-Geschichte blieb in zwei Saisonen die ersten 4 Spiele im Frühjahr torlos.

"LASK-Minute" wird zum Trendsetter...Nakamura zum Rekord-Jäger

WSG Tirol – LASK 2:3 (1:2)

Diese "LAST-Minute-LASKler". Zum 3. Mal in Folge im Frühjahr gelang der Kühbauer-Elf ein LuckyPunch, was 7 Zähler statt 2 einbrachte!

Winter-Neuzugang Ibrahim Mustapha erzielte in seinem 3. BL-Spiel mit seinem ersten Schuss sein Premierentor...und bejubelte es mit einem Salto ala Miroslav Klose in dessen aktiven Zeiten.

Der agile Sascha Horvath lieferte seinen 5. BL-Assist für den LASK ab – alle vor der Halbzeitpause. "Unterschieds-Spieler" Keito Nakamura hatte seine 15. direkte Torbeteiligung in dieser BL-Saison (11 Tore, 4 Assists) – mehr als doppelt so viele wie in 22 Einsätzen in der Vorsaison (7).

Ex-LASK-Spieler Valentino Müller erzielte sein 3. BL-Tor in dieser Saison – gleich viele wie in seinen ersten 5 Saisonen zusammen. 3 seiner 6 BL-Tore erzielte der 24-jährige, gebürtige Lustenauer von außerhalb des Strafraums und zwei davon gegen OÖ-Klubs (LASK & SV Ried)

Der wiedergenesene Robert Žulj (Foto oben) erzielte sein 6. BL-Tor in dieser Saison – erstmals traf der 31-jährige Welser für den LASK in einem Auswärtsspiel.

Der "eingesprungene Auer" entlockt Nicolas Capaldo zwar ein kurzzeitiges Erstaunen, doch am Ende übersprangen die Roten Bullen die "Hürde Hütteldorf" und scorte Salzburgs Šeško gar in der "Rapid-Viertelstunde" mit seinem Hattrick zum 4:2-Auswärtssieg.

Šeško auf Hans Krankls & Christopher Trimmels Spuren

SK Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg 2:4 (1:1)

Matchwinner Benjamin Šeško erzielte als Joker einen lupenreinen Hattrick. Den letzten 5 Einwechselspielern, die einen BL-Dreierpack erzielten, gelang dieses Kunststück für den FC Red Bull Salzburg (Šeško, Adeyemi, Koita, Alan, Soriano). Der künftige RB Leipzig-Akteur ist erst der dritte BL-Spieler, dem in der Schlussviertelstunde ein lupenreiner Hattrick gelang – nach Hans Krankl (1988) und Christopher Trimmel (2009).

Der ebenfalls wie Šeško ab Sommer RB Leipzig-Neuzugang Nicolas Seiwald erzielte sein 2. BL-Tor – beide im Jahr 2023. Zuvor traf der 21-jährige Kuchler beim Frühjahrs-Auftakt gegen Austria Lustenau (4:0).

Der ewig junge Andreas Ulmer lieferte in seinem 400. BL-Spiel seinen 3. Assist in dieser Saison ab – mehr waren es für den 37-jährigen RBS-Kapitän zuletzt 2019/20 (8).

Bernhard Zimmermann erzielte sein 12. BL-Tor und traf in 2 BL-Spielen in Folge – eine längere Torserie hatte der 21-jährige Korneuburger noch nie.

Der FC Red Bull Salzburg traf in beiden Saison-Partien gegen den SK Rapid in den ersten 5 Minuten – das gab es innerhalb einer BL-Saison in 2 Aufeinandertreffen nie zuvor.

Seit 14 Duellen sind die Roten Bullen gegen den Rekordmeister unbesiegt! Dabei feierte der Serienmeister aus der Mozartstadt 12 Siege (plus 2 Remis).

Informations-Quelle: Bundesliga + Ligaportal

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL, Harald Dostal/www.sport-bilder.at und FC Red Bull Salzburg via Getty