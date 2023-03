Austria Klagenfurt hat im Kampf um die Qualifikation für die Meisterrunde "an der Heizung gedreht" und die Konkurrenz gerät ins Schwitzen. Nach zuvor nur 1 Zähler aus 5 BL-Partien haben sich die Kärntner Violetten wie "Phönix aus der Asche" mit den beiden Siegen in Graz (2:1) und gegen Altach (3:0) eindrucksvoll zurückgemeldet und sind bis auf 1 Punkt an den Tabellen-6. WSG Tirol herangerückt. Der Fünfte Austria Wien ist 2, der Vierte SK Rapid Wien 3 Zähler voraus. Im Zielsprint des Grunddurchgangs in der ADMIRAL Bundesliga heißt es: 2 Runden, 3 Tickets, 4 Teams. Der Siebte vom Wörthersee bläst zur (Aufhol-) Jagd.

"Ober-Jäger" Peter Pacult und sein Team blasen im Grunddurchgang-Finish im März zum "Halali". Wird der 63-jährige Wiener mit dem Vorjahres-Sechsten "lachender Vierter" im Meistergruppen-Kandidatenquartett und im 2. Jahr seit dem Aufstieg erneut im oberen Playoff dabei sein?

„Wäre Überraschung, wenn wir es erneut ins obere Playoff schaffen"

Trainer Peter Pacult stellt mit Blick auf das Klassement fest: „Kompliment an meine Mannschaft. Nachdem wir im Frühjahr zum Auftakt schwer in Tritt gekommen sind, haben wir eine gute Reaktion gezeigt.

Ich habe schon den Eindruck, dass der eine oder andere vergisst, dass wir erst im 2. Jahr sind und es eine Überraschung wäre, wenn wir es erneut ins obere Playoff schaffen würden. Wir sind der Jäger und werden alles tun, um etablierte Klubs auch heuer zu ärgern."

Fernduell mit Tirolern und den Wiener Klubs

Ein direkter Vergleich mit einem der drei Rivalen im Rennen um die Top 6 steht für die Waidmannsdorfer nicht mehr am Programm, es handelt sich in den Runden 21 und 22 also um ein Fernduell mit den Tirolern sowie den beiden Hauptstadt-Klubs. Am Sonntag (17 Uhr) steigt der erste Teil: Klagenfurt empfängt Hartberg, der SK Rapid trifft auf die WSG Tirol, einen direkten Konkurrenten für die Meistergruppe, und Austria Wien muss zu Vizemeister Sturm Graz.

Programm finale Runde 22 am Sonntag, 19. März (17 Uhr):

Wiener Derby FK Austria vs. SK Rapid, SC Austria Lustenau vs. SK Austria Klagenfurt und WSG Tirol vs. SK Sturm Graz.

„Wir sind Außenseiter und in der Jäger-Rolle"

Geschäftsführer und Sportdirektor Matthias Imhof: „Was ich so höre und lese, gelten wir plötzlich als Favorit, weil die Auslosung für uns sprechen soll. Das sehe ich komplett anders. Rapid und die Austria stehen viel mehr unter Druck, sie müssen in die Meisterrunde. Tirol ist seit der 13. Runde immer über dem Strich gewesen. Wir sind Außenseiter und in der Jäger-Rolle, schauen auf uns – und dann wird sich zeigen, was am Ende herauskommt."

Heute beginnt für BL-Toptorjäger & Kapitän Markus Pink sowie Mitspieler die heiße Phase der Vorbereitung gegen den TSV Hartberg, der nach dem Dreier über den Wolfsberger AC (2:1) mit breiter Brust nach Kärnten reisen wird.

