Wie der FK Austria Wien am späten Mittwochabend in seiner Klubaussendung vermeldet, hat sich Frank Hensel nach einigen persönlichen Gesprächen mit ordentlichen Mitgliedern zum Wohle der Austria dazu entschlossen, sein Amt als Präsident zur Verfügung zu stellen. Hensel verkündete seine Entscheidung im Rahmen einer persönlichen Erklärung zu Beginn der Generalversammlung am Mittwoch-Abend, bei der im Anschluss von den ordentlichen Mitgliedern ein neuer Verwaltungsrat gewählt wurde.

"...dieses Gefühl hatte ich bei meiner Person nicht mehr"

Bis spätestens Juni soll die Wahl des neuen Präsidenten im Rahmen einer Außerordentlichen Generalversammlung erfolgen. Frank Hensel bleibt gemäß der Vereinsstatuten bis dahin im Amt und wird den Übergangsprozess begleiten.



Gemäß der Vereinsstatuten von Austria Wien ist der Verwaltungsrat nun beauftragt, einen Vorschlag für ein neues Präsidium auszuarbeiten und den ordentlichen Mitgliedern bei der nächsten Generalversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.



Präsident Frank Hensel: „Ich habe mich entschlossen, mein Amt als Präsident zur Verfügung zu stellen. Die Austria steht immer über allem Persönlichen und braucht für den Weg zu einer weiteren Stabilisierung eine geeinte Führung, hinter der der Großteil der ordentlichen Mitglieder steht. Dieses Gefühl hatte ich bei meiner Person nicht mehr. Es war mir eine Ehre, für diese große Austria dienen zu dürfen.“



Die beiden Vizepräsidenten Raimund Harreither und Karl Pisec bedankten sich bei Frank Hensel für seinen Einsatz für Austria Wien. Hensel beantwortete gemeinsam mit AG-Vorstand Gerhard Krisch schriftliche Fragen der ordentlichen Mitglieder und übergab dann das Wort an den Kuratoriums-Vorsitzenden Wolfgang Katzian.



Katzian erklärte den ordentlichen Mitgliedern den Prozess, wie die Liste für den Verwaltungsrat zustande kam. Alle Kandidat: innen stellten sich dann persönlich den ordentlichen Mitgliedern vor. Danach wurde die Generalversammlung für die in den Statuten vorgeschriebene geheime Wahl unterbrochen. Die ordentlichen Mitglieder stimmten der neuen Liste für den Verwaltungsrat mit einer großen Mehrheit zu.



In weiterer Folge fand während der Generalversammlung statutengemäß die konstituierende Sitzung des Verwaltungsrats statt, bei der Robert Zadrazil als Vorsitzender und Dr. Kurt Gollowitzer als Stellvertreter gewählt wurden.

Der Verwaltungsrat von Austria Wien setzt sich demnach ab sofort aus folgenden Personen zusammen:



Robert Zadrazil: Vorstandsvorsitzender der UniCredit Bank Austria AG



Dr. Kurt Gollowitzer: Geschäftsführer der Wien Holding GmbH



Dagmar Schmidt: Präsidentin der SPORTUNION Wien



Gerhard Kaltenbeck: Team-Manager der Young Violets, Leiter Stadionführung Generali-Arena



Philipp von Lattorff, MBA: Geschäftsführer Ingelheim RCV GmbH & Co KG / Regional Center



Dr. Mathias Moser: Vorstand der BWS Genossenschaft



Alexander Pröll, LL.M.: Bundesgeschäftsführer der ÖVP



Michael Wagner: Gesellschafter/Geschäftsleiter Job Consulting Personalmanagement GmbH

Frank Hensel hat sich nach einigen persönlichen Gesprächen mit ordentlichen Mitgliedern dazu entschlossen, sein Amt als Präsident zur Verfügung zu stellen.



Im Rahmen der heutigen außerordentlichen Generalversammlung wurde ein neuer Verwaltungsrat gewählt.#faklive #FAK — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) March 8, 2023

Fotocredit: FAK