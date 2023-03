In der 21. Runde, zugleich der vorletzten Runde im Grunddurchgang, der ADMIRAL Bundesliga kommt es zum Duell des Tabellen-Vorletzten CASHPOINT SCR Altach und Schlusslicht SV Guntamatic Ried. Sonntag, dem 12. März 2023, in der CASHPOINT Arena am Schnabelholz - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Nachfolgend der Ausblick aus dem Lager der Innviertler. Siehe auch Ligaportal-VORSCHAU. Mit einem Sieg würden die Rieder die "Rote Laterne" in Altach lassen.

Intensiver Einsatz gepaart mit unbändiger Willensstärke samt Teamgeist wird im Ländle für Tin Plavotic (hier gegen Sturm-Spieler Manprit Sarkaria) und die SV Guntamatic Ried gefragt sein. Rechts David Ungar, der für 3 Spiele bis 3. April gesperrt ist und in Altach fehlen wird.

"Wollen auch bei großen Hindernissen zeigen, dass wir was Zählbares holen können"

Die SV Guntamatic Ried musste sich in der vergangenen Runde Austria Wien zuhause mit 1:3 geschlagen geben. Ried nimmt mit 14 Punkten den 12. und damit letzten Tabellenplatz ein.

„Wir sind gegen die Austria in der 1. Halbzeit gut reingestartet. Es war ein offenes Match und wir waren voll im Spiel drin“, betont SVR-Kicker Tin Plavotic. „Nach der roten Karte war es für uns natürlich nicht einfach und wir haben auch unnötig die Tore bekommen. Man hat aber gesehen, dass wir versucht haben, um den Sieg zu spielen. Wir hätten die eine oder andere Situation besser ausspielen müssen, dann hätten wir in der ersten Halbzeit auch höher führen können. Auf diese erste Halbzeit können wir aufbauen, aber wir müssen noch eine Schippe drauflegen.“

SVR-Cheftrainer Maximilian Senft: „Wir haben aus dem Austria-Match etwas mitgenommen, auf das wir uns diese Woche konzentriert haben. Wir wollen auch bei großen Hindernissen wie einer roten Karte zeigen, dass wir etwas Zählbares holen können. In der 1. Halbzeit haben die Jungs unsere Ideen schon gut in Umsetzung gebracht.“

„Wird gegen Altach intensives, sehr körperbetontes Match"

Der SCR Altach verlor in der vergangenen Runde auswärts bei Austria Klagenfurt mit 0:3. Die Vorarlberger haben 16 Punkte am Konto und sind damit Tabellen-11.!

„Es wird gegen Altach ein intensives, sehr körperbetontes Match“, sagt Tin Plavotic. „Wenn wir unsere Sache gut machen und die Aktionen ordentlich fertig spielen, dann können wir 3 Punkte aus Altach mitnehmen. Das ist auch klar unser Ziel. Wir werden uns nicht verstecken und wollen unser Spiel aufziehen. Ich bin sehr optimistisch, dass das auch klappen wird.“

„Es ist ein Spiel, in dem wir unbedingt drei Punkte holen wollen. Wir gehen so gut vorbereitet in dieses Spiel, wie wir uns in jedem anderen auch vorbereiten werden“, so Maximilian Senft. „Altach ist wie ein Boxer, der in den Seilen hängt. Es liegt an uns, dass wir diesen Boxer nicht mehr aus den Seilen herauslassen.“

Beim letzten Duell kippte Altach in Ried 2:1-Führung der Innviertler

Zuletzt trafen die SV Guntamatic Ried und der SCR Altach in der 10. Runde der laufenden Bundesliga-Saison am 2. Oktober 2022 in Ried aufeinander. Altach siegte mit 3:2. Die Treffer für Ried erzielten Leo Mikic (8.) und Philipp Pomer (24.), für Altach Atdhe Nuhiu (4.), Alexis Tibidi (53.) und Johannes Tartarotti (70.).

Gesamt gab es in der ADMIRAL Bundesliga zwischen der SV Guntamatic Ried und Altach 33 Duelle. 16 Mal war Ried erfolgreich, 10 Mal Altach. 7 Spiele endeten Unentschieden – bei einem Torverhältnis von 53:39 für Ried.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at