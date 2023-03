Das Gastspiel von Austria Wien beim ADMIRAL Bundesliga-Zweitplatzierten SK Sturm Graz ist das vorletzte Match im Grunddurchgang. Sonntag, 17 Uhr - Ligaportal-LIVETICKER. Unter Neo-Trainer Michael Wimmer gewannen die Wiener Violetten drei der ersten vier Spiele, gegen Austria Klagenfurt (3:1), TSV Hartberg (3:0) und zuletzt in Ried (3:1), nur in Lustenau (0:1) mussten sich die Veilchen trotz Chancenplus geschlagen geben. Derzeit steht beim Vorjahres-Dritten Rang 5 zu Buche. Kapitän Lukas Mühl & Co. haben es "in eigener Hand", um das Ticket für das Obere Playoff zu lösen. Siehe auch Ligaportal-VORSCHAU.

Am 2. Oktober 2022 im Hinspiel in Wien-Favoriten gab es für Manfred Fischer und Austria Wien gegen Sturm Graz nichts zu holen und eine 0:3-Heimschlappe.

"Wenn wir auf Anschlag performen, haben wir gegen jede BL-Mannschaft gute Chancen"

Durch den gelungenen Frühjahrsstart schob sich die Austria (29) in der Tabelle auf Platz 5 vor und liegt im Kampf um die Top 6 nun einen Punkt vor der WSG Tirol (28) und zwei vor Austria Klagenfurt (27). In den letzten beiden Runden finden alle Bundesliga-Spiele gleichzeitig statt. Während die Austria in Graz gastiert, spielt die WSG Tirol in Wien-Hütteldorf, Austria Klagenfurt empfängt den wiedererstarkten Drittletzten TSV Hartberg. Nächste Woche wartet auf die Veilchen noch daheim das brisante Wiener Derby gegen den derzeit Tabellenvierten SK Rapid (30).

Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Wenn wir auf Anschlag performen, haben wir gegen jede Mannschaft in der Bundesliga gute Chancen. Wenn wir das nicht tun, haben wir Probleme, wie zum Beispiel in der Anfangsphase gegen Ried. Ich erwarte mir ein Spitzenspiel. Wir wollen uns in der Meistergruppe immer mit Top-Teams messen.“



Trainer Michael Wimmer: „Das Spiel ist eine große Herausforderung. Sturm hat eine gute Mannschaft und ist natürlich der Favorit, aber wir wollen trotzdem unser Spiel durchziehen und uns mit ihnen messen. Dann werden wir sehen, wie weit wir in unserer Entwicklung sind und woran wir noch arbeiten müssen. Sturm spielt einen sehr intensiven und geradlinigen Fußball.“



Zur personellen Situation: Aleksandar Jukic hat Probleme mit der Ferse und ist für Sonntag fraglich: „Es wäre bitter, wenn er ausfällt, weil er sehr gut in Form ist. Wir haben aber schon mehrmals gezeigt, dass wir mit personellen Ausfällen gut umgehen und die Jungs, die reinkommen, ihre Sache gut machen“, sagt Trainer Michael Wimmer.

Unterschieds-Spieler Dominik Fitz eventuell vor Comeback

Dominik Fitz machte in dieser Woche große Fortschritte, ist seit Dienstag wieder im Mannschaftstraining und könnte schon gegen Sturm im Kader stehen. Auch Georg Teigl meldete sich wieder fit. Dafür fällt leider Andreas Gruber (Grippe) wieder aus. Ansonsten fehlen weiterhin James Holland, Lucas Galvão, sowie die Langzeitverletzten Muki Husković, Ziad El Sheiwi, Florian Wustinger, Marko Raguž.



Romeo Vučić, Matan Baltaxa, Florina Kopp und Armand Smrcka werden am Freitag-Abend bei den Young Violets gegen SKN St. Pölten Spielpraxis sammeln. „Für die Spieler ist es eine gute Möglichkeit, gegen eine Topmannschaft der 2. Liga in den Spielrhythmus zu kommen. Für die Young Violets wiederum sind sie wichtige Verstärkungen. Sie können trotzdem für den Kader gegen Sturm eine Option sein“, erklärt Manuel Ortlechner.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL