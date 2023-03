In der vorletzten Runde des Grunddurchgangs der ADMIRAL Bundesliga gibt sich Serienmeister FC Red Bull Salzburg die Ehre in der funkelnagelneuen Raiffeisen Arena des LASK auf der Linzer Gugl. Sonntag, 17 Uhr - Ligaportal-LIVETICKER. Das Hinspiel in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim endete 1:1. Das Retour-Match wird von Schiedsrichter Alan Kijas geleitet. Siehe auch Ligaportal-VORSCHAU und Vorbericht LASK.

War in der packenden Partie am 1.10. tragische Figur: Marin Ljubičić. Der 21-jährige Kroate - hier gegen den gleichaltrigen, serbischen WM-Teilnehmer Strahinja Pavlović - schoss den LASK in der 79. Min. vor 14.780 Zuschauern in der Red Bull Arena in Führung, um jedoch das 1:1 durch Oumar Solet mit zu verschulden. In der 5. Min. der Nachspielzeit! Die Roten Bullen kamen damals mit "blauem Auge" davon. Und apropos Marin Ljubičić! Der Mittelstürmer erzielte das LASK-Premierentor im neuen Stadion (per Elfer in der Nachspielzeit vs. Austria Lustenau), fehlte zuletzt in Tirol krankheitsbedingt und wird nach LASK-Angaben auch gegen RBS ausfallen.

"Wir sind gut drauf, haben seit 19 Matches nicht mehr verloren und wollen Serie fortsetzen"

FC Red Bull Salzburg-Chefcoach Matthias Jaissle im Vorfeld der Partie beim LASK: „Nach Rapid wartet gleich das nächste sehr schwere Auswärtsspiel auf uns. Aber wir freuen uns auf die Atmosphäre im neuen Stadion. Der LASK spielt eine richtig gute Runde, das zeigt alleine der Blick auf die Statistik. Die Mannschaft hat erst 3 Pflichtspiele in dieser Saison verloren. Wir können uns auch noch gut an das Hinspiel erinnern, als wir erst in der Nachspielzeit ausgeglichen haben. Aber wir sind ebenfalls gut drauf, haben seit 19 Matches nicht mehr verloren und wollen unsere Serie in der Liga fortsetzen.“

Benjamin Šeško, zuletzt als Joker Matchwinner beim 4:2 in Hütteldorf per Hattrick: „Wir freuen uns schon auf das Spiel im neuen Stadion, wollen dabei aber natürlich gern mit d3 Punkten wieder heim nach Salzburg fahren. Dafür müssen wir sehr konsequent und diszipliniert auftreten, denn der LASK ist ein unangenehmer Gegner, der einen Lauf hat. Der Erfolg zuletzt bei Rapid war sehr wichtig für uns, jetzt wollen wir in Linz nachlegen.“

Personelles: Fernando (Rücken), Daouda Guindo (Knie), Justin Omoregie (Rücken), Luka Sucic (Knie, der gebürtige Linzer fehlt nun ausgerechnet in der neuen LASK-Arena) und Samson Tijani (Schien- und Wadenbein) fallen aus.

Der Daumen zeigt nach oben! 👍 Lukas OP ist gut verlaufen – über seine IG-Story bedankt er sich für eure Genesungswünsche 🙏 pic.twitter.com/DDpjcJRsFU — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) March 10, 2023

FAKTEN

Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit neun Spielen gegen den LASK ungeschlagen (sieben Siege, zwei Remis) – wie zuletzt von 2007 bis 2011 (13 Spiele).

Die Roten Bullen holten 51 Punkte aus den ersten 20 Bundesliga-Spielen (wie 2018/19 und 2021/22) und sind seit der 2. Runde (1:2 gegen Sturm Graz) in der ADMIRAL Bundesliga ungeschlagen (15 Siege, 3 Remis).

Der Serienmeister gewann neun Auswärtsspiele in Folge – erstmals in der Klubhistorie. Der Bundesliga-Rekord liegt bei 12 und wurde vom LASK (Mai 2019 bis März 2020) sowie von Austria Wien (Mai bis November 1985) aufgestellt.

Benjamin Šeško gelang beim 4:2-Sieg gegen Rapid als Joker ein Dreierpack. Die letzten fünf Einwechselspieler, die drei Tore in einer Bundesliga-Begegnung erzielen konnten, kamen vom FC Red Bull Salzburg (Sesko, Adeyemi, Koita, Alan, Soriano).

Der LASK holte in der Rückrunde 18 Punkte – nur die Salzburger mehr (25). Die Linzer Athletiker gewannen drei der ersten vier Frühjahrsspiele (1 Unentschieden) und verbuchten in den ersten 20 Bundesliga-Partien 37 Punkte – um 13 mehr als zu diesem Zeitpunkt der Vorsaison (24).