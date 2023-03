Von den 4 Klubs, die im Grunddurchgang der ADMIRAL Bundesliga noch "in der Verlosung" für die 3 Restplätze der Meistergruppe sind, feierten nur zwei zuletzt 2 Dreier in Folge. Jeweils Violette! Jene von Austria Wien (5. Platz, 29 Pkt.) und Austria Klagenfurt (6., 27). Die Kärntner meldeten sich nach zuvor Negativserie eindrucksvoll zurück und greifen nochmal an: die Jäger vom Wörthersee. Im Team von Trainer-Routinier Peter Pacult findet sich ein "Glücksbringer": Rico Benatelli. Der 30-jährige Deutsche stand zuletzt 2 Mal in der Startelf und will die Klagenfurter auch am Sonntag gegen den TSV Hartberg zum Sieg führen.

Heimspiel-Doppel "Teil 2" für Rico Benatelli und Austria Klagenfurt binnen einer Woche.

Verletzungspech im Herbst, Erkrankung im Frühjahr

Rico Benatelli hat einen langen Anlauf genommen, doch zur heißen Phase der Saison 2022/23 in der ADMIRAL Bundesliga ist der Mittelfeld-Routinier bei der Austria Klagenfurt so richtig angekommen. Zweimal stand der 30-jährige Deutsche zuletzt in der Startelf von Trainer Peter Pacult und beide Partien konnten die Violetten für sich entscheiden – mit dem Ruhrpottler (geboren am 17. März 1992 in Herdecke) als Strippenzieher bzw. aktiven "Talisman".

Am kommenden Sonntag, den 12. März, (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) will Rico Benatelli, der in dieser Saison durch einen Zehenbruch im Herbst und eine Grippe zu Jahresbeginn zurück geworfen wurde, das Team auch gegen den TSV Hartberg zum Dreier führen. 4 Mal stand er in dieser Saison erst in der Startelf.

„Nach dem überraschenden Sieg bei Sturm Graz war es extrem wichtig, zu Hause gegen Altach einen Dreier nachzulegen. Das hatten wir uns vorgenommen und das haben wir eindrucksvoll umgesetzt. Gerade in der 1. Halbzeit haben wir das Spiel dominiert, die Chancen konsequent genutzt und absolut verdient gewonnen“, blickte Benatelli auf den Auftritt zurück.

Mit 86% bester Zweikämpfer gegen Altach

Sowohl in der Steiermark als auch im Duell mit den Vorarlbergern vertraute Coach Pacult dem Sommer-Neuzugang 2022 die zentrale Rolle an. Als Bindeglied zwischen Defensive und Offensive war der ehemalige St. Paulianer fleißig unterwegs, immer anspielbar und auch kernig in den Duellen Mann gegen Mann: Die Match-Statistik wies ihn mit 86% als besten Zweikämpfer am Platz aus.

Chefcoach Peter Pacult: „Ich freue mich für Rico, dass er mit guten Leistungen aufzeigen konnte. Aber das erwarte ich auch von ihm, deshalb haben wir ihn im Sommer zu uns geholt. Im Winter hatten wir ein sehr offenes Gespräch, in dem ich ihm klar mitgeteilt habe, dass ich mehr von ihm erwarte. Er hat 189 Zweitliga-Spiele in Deutschland gemacht, das kommt nicht von allein. Darauf darf er sich aber nicht ausruhen. Rico sollte den Anspruch haben, eine Schlüsselfigur zu sein.“

Benatelli ist bereit dazu, nachdem er sich im Herbst zumeist mit Joker-Einsätzen begnügen musste und zum Auftakt des Jahres im ÖFB-Cup-Viertelfinale beim LASK (0:1) und in der Meisterschaft bei Austria Wien (1:3) aus dem Aufgebot gestrichen worden war. Ausgerechnet die Derby-Klatsche gegen den WAC (0:3) wurden für den 1,81 Meter-Mann zum Wendepunkt, als er mit Beginn der 2. Hälfte ins Spiel kam und für Ordnung sorgte.

"Wir stehen zurzeit defensiv kompakt und betreiben guten Spielaufbau"

„Ich denke, dass wir zurzeit defensiv kompakt stehen und einen guten Spielaufbau betreiben. Wir sind ballsicher, kreieren Torchancen, da passt alles zusammen“, sagt Benatelli, der wohl auch am Sonntag in der 28 BLACK Arena gegen den TSV Hartberg wieder den Taktstock schwingen wird: „Der Fokus liegt auf dem nächsten Spiel, das wird eine schwere Aufgabe, die es zu lösen gilt.“

Fußballerisch Stationen von Ricco Benatelli, dessen Vater Frank Benatelli Bundesliga-Profi beim VfL Bochum war: Jugend VfL Bochum & Borussia Dortmund, BVB II, Erzgebirge Aue, Würzburger Kickers, Dynamo Dresden, FC St. Pauli Hamburg.

Was für ein Match in Hartberg am 2. Oktober 2022, mit Happyend für Klagenfurt Kapitän Markus Pink und Co. dank dem LuckyPunch durch den Schotten Irwing.

Das Hinspiel in der Profertil Arena war übrigens ein wahrer Krimi und an Dramaturgie kaum zu überbieten. Florian Rieder brachte die Klagenfurter früh in Führung (3. Min.), TSV-Torgarant Dario Tadic glich per Elfer aus (16.) und in Folge gelang den Kärntner Violetten gleich zwei Mal in der 5. Minute der Nachspielzeit von Halbzeit 1 und 2 der erneute Führungstreffer: Innenverteidiger Nicolas Wimmer zum 1:2 (45. +5) und Andy Irwing mit dem vielumjubelten 2:3-Siegtreffer (90.+5.)

Die Tageskassen am Sonntag für das Retourmatch in Klagenfurt öffnen um 9 Uhr (Nord), 14 Uhr (West und Süd) und 15.30 Uhr (Gäste).

Siehe auch Ligaportal-VORSCHAU!

Steile Formkurve! #Benatelli wird zum Strippenzieher 📈💜

Er hat einen langen Anlauf genommen, doch zur heißen Phase der Saison 2022/23 in der ADMIRAL Bundesliga ist Rico Benatelli bei der Austria Klagenfurt so richtig angekommen.



📰 https://t.co/h8GI1lDcdG#SKA #GEPApictures pic.twitter.com/bQGLtAUXNY — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) March 10, 2023

Fotocredit: SK Austria Klagenfurt