Die 12 Klubs der ADMIRAL Bundesliga biegen auf die Zielgerade des Grunddurchgangs ein. Das letzte Auswärtsspiel führt dabei den Tabellenzehnten TSV Egger-Glas Hartberg nach Klagenfurt am Wörthersee, wo die Blau-Weißen in der 28 Black Arena auf den SK Austria Klagenfurt treffen - Sonntag, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER. Die Ost-Steirer möchten nicht nur erstmals in dieser Saison 2 BL-Siege in Folge feiern, sondern den einzig "weißen Fleck auf der Bundesliga-Landkarte löschen", denn in 3 BL-Duellen mit Austria Klagenfurt gab es 3 Niederlagen. Referee ist der Salzburger Christopher Jäger.

Zwei Matchwinner-Typen im Duell beim Hinspiel! Rechts der 21-jährige Franzose Ruben Providence, der zuletzt für den TSV Hartberg als Joker stach und mit dem 2:1-Siegtreffer gegen den WAC den LuckyPunch setzte. Letzteres gelang dem 22-jährigen Schotten Andy Irving (Mitte) am 2. Oktober im Hartberg mit dem 3:2-Siegtreffer für Austria Klagenfurt (90.+5).

Beim einzigen TSV-Sieg gegen Klagenfurt in 2016 war ein Quartett schon dabei

Der TSV Hartberg möchte den Heimsieg gegen den WAC (2:1) bestätigen und auch Teil 2 des Kärnten-Doppels erfolgreich absolvieren. Die Klagenfurter hingegen sind noch voll in den Kampf um die Meistergruppe involviert. Ein spannendes Spiel zwischen dem Tabellensiebenten und dem Tabellenzehnten ist zu erwarten.

Der Sieg gegen den WAC war Balsam für die Hartberger Fußballseele. Auch die Art und Weise, wie gespielt, gekämpft und gefightet wurde, war beeindruckend und gibt Selbstvertrauen. Die Leistung der letzten Woche gilt es nun für die Gäste zu bestätigen, dafür dürfen die Ost-Steirer aber keinen Millimeter nachlassen und müssen gegen einen starken Gegner definitiv das Leistungsmaximum abrufen.

Erstmals 2 Saison-Siege en suite einfahren

Gelingt das, ist am Fuße des Wörthersees alles möglich. Rotter, Tadic & Co. wollen endlich zwei Siege in Folge einfahren. So eine „Mini-Serie“ ist in dieser Saison noch nicht gelungen.

Personelle Situation: Gesperrt ist nach wie vor keiner. Spannendes Detail am Rande: Beim bislang einzigen Sieg gegen die Klagenfurter (Im Jahr 2016 in der Regionalliga Mitte) war ein Quartett bereits im Einsatz: Tadic, Heil, Rotter, Gollner. Das erste Saisonduell verlief für die Hartberger sehr unglücklich. Der TSV kämpfte sich zweimal zurück, ging allerdings gleich zwei Mal in der 5. Minute der jeweiligen Nachspielzeit in Halbzeit 1 und 2 wieder in Rückstand. Der Handelfmeter von Irwing in der 95. Min. bedeutets den 2:3-K.O.

Besonderes Augenmerk auf Torgarant Markus Pink legen

Die Klagenfurter sind noch voll im Kampf um die Meistergruppe dabei. Nach zwei Auftaktniederlagen im Frühjahr (Austria Wien, WAC) kam die Pacult-Elf mit Siegen gegen den SK Sturm und zuletzt gegen den SCR Altach wieder in die Spur und liegt zwei Runden vor der Teilung einen Zähler hinter Platz 6. Vier Teams (Rapid, Austria, WSG, Klagenfurt) liegen innerhalb von 3 Punkten. Daher werden die Violetten aus Kärnten alles daran setzen, als Sieger vom Platz zu gehen.

Die Torgarantie und Lebensversicherung der Kärntner ist Routinier Markus Pink, der mit 14 Volltreffern die BL-Torschützenliste anführt. Auf ihn wird die TSV-Abwehr besonderes Augenmerk richten. Im Winter verstärkten sich die Wörthersee-Kicker mit Vesel Demaku (Leihe von Sturm) und Stürmer Nicolas Binder vom SK Rapid.

Schopp: "Müssen auf sehr aggressiven Gegner eingestellt sein"

TSV-Cheftrainer Markus Schopp: "Es wird ein sehr schweres Spiel, weil wir auf einen Gegner treffen, bei dem es in den letzten beiden Spielen noch um die Möglichkeit geht, oben in den Top-6 dabei zu sein. Wir müssen auf einen sehr aggressiven Gegner eingestellt sein, der von Anfang an versuchen wird, uns mit seinen Möglichkeiten in diesem schönen Stadion zu beeindrucken. Wir dürfen uns nicht beeindrucken lassen und müssen unser Ding durchziehen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir sehr interessante Ideen und Lösungen haben werden und es auch schaffen, diese auf den Platz zu bringen."

Innenverteidiger Thomas Rotter: "Uns ist bewusst, dass am Sonntag ein starker Gegner auf uns zukommen wird, der in den letzten beiden Spielen Selbstvertrauen getankt hat und noch um einen Platz in der Meistergruppe kämpft. Daher bedarf es einer sehr guten Leistung von uns. Wir müssen den Siegeswillen und die Euphorie der letzten Woche mitnehmen. Die Stimmung in der Mannschaft ist hervorragend. Unser Ziel ist es, die Leistung zu bestätigen, um auch einmal einen zweiten vollen Erfolg hintereinander einfahren zu können."

Bisher gab es gegen Klagenfurt in BL nichts zu holen

Gegen die Klagenfurter Austria absolvierte der TSV bislang erst 5 Pflichtspiele. 1 Sieg TSV, 4 Klagenfurt Siege Die Bundesliga-Bilanz ist mit 3 Niederlagen aus ebenso vielen Spielen ernüchternd.

Es ist auch der einzige Klub in der Bundeliga gegen den der TSV noch keinen einzigen Punkt geholt hat. Der letzte und bislang einzige Sieg gegen die Kärntner liegt 6,5 Jahre in der Vergangenheit. Damals gab’s in der Regionalliga Mitte einen 5:0-Kantersieg.

Unsere Mannschaft möchten am Sonntag (17 Uhr) den letzten weißen Fleck auf der Bundesliga-Landkarte löschen und endlich auch gegen die @austria_sk punkten.



Alle Infos zum Auswärtsspiel gibt´s im Vorbericht: https://t.co/aNU6gBAN1U#skahtb #admiralbl #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/U9Z1oYX5qL — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) March 10, 2023

