In der ADMIRAL Bundesliga ist im Grunddurchgang der 21. Runde, in der alle 6 Partien Sonntag, den 12. März stattfinden, ein neuer Zuschauerrekord möglich. Seit der mit Liga-Reform 2018/19 vollzogenen Aufstockung von 10 auf 12 Klubs liegt die Bestmarke bei insgesamt 56.082 Fans, die in der vergangenen Saison 2021/2022 zu den 6 Partien der vorletzten bzw. 31. Runde kamen.

In Linz & Hütteldorf jeweils knapp über 16.000 Zuschauer - in Graz ca. 14.000

Am Freitag lag der Vorverkauf bei der Top-Partie zwischen dem Tabellendritten LASK vs. Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg in der neuen, national 19.080 Zuschauer fassenden Raiffeisen Arena in Linz (Anmerkung: der LASK hatte bei der Stadioneröffnung vor Wochen Tickets im Doppelpackung für die beiden Partien vs. Austria Lustenau und den Serienmeister auf den Markt gebracht) und für das Obere Playoff-Ticket-Duell des Vierten SK Rapid Wien gegen den Sechsten WSG Tirol bei jeweils knapp über 16.000 Karten.

Beim Traditionsklub-Duell zwischen dem Tabellenzweiten SK Puntigamer Sturm Graz und dem Fünften FK Austria Wien werden ca. 14.000 Besucher prognostiziert.

Kommen in den restlichen drei Partien zwischen dem RZ Pellets WAC (mit Debüt von Neo-Chefcoach Manfred Schmid) gegen Aufsteiger SC Austria Lustenau, SK Austria Klagenfurt (mit "Mission Meistergruppe") gegen TSV Egger-Glas Hartberg und dem Keller-Duell des Vorletzten CASHPOINT SCR Altach gegen Schlusslicht SV Guntamatic Ried zusammengerechnet etwa 10.000 Fans, wäre der Rekord geknackt.

Die Allzeit-Höchstmarke ist jedoch außer Reichweite: Am 20. April 2008 sahen 87.100 Menschen die damals 5 Partien, was einem Schnitt von 17.420 entspricht.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL