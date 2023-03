Der Zweitplatzierte SK Puntigamer Sturm Graz empfängt in der 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/2023 in der Merkur Arena in Graz-Liebenau den Tabellenfünften FK Austria Wien zum Heimspiel-Abschluss des Grunddurchgangs - Sonntag, 12. März, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER. Schiedsrichter: Stefan Ebner, Braunau/Oberösterreich. Siehe auch Ligaportal-VORSCHAU. Nach seinem krankheitsbedingten Fehlen in der vergangenen Runde in Lustenau wird SK Sturm-Chefcoach Christian Ilzer wieder bei seiner Mannschaft sein und zurückkehren.

Jubel über das Joker-Tor von Mohammed Fuseini beim Hinspiel. Der 20-jährige Ghanaer besiegelte in Wien-Favoriten am 2. Oktober in der Nachspielzeit (90.+2) mit seinem ersten BL-Auswärtstor den 3:0-Endstand zugunsten von Sturm Graz beim Vorjahres-Dritten Austria Wien.

Hinspiel in Wien-Favoriten klare Sache für Sturm

Das erste Aufeinandertreffen beider Traditions-Vereine gewannen die Grazer souverän mit 3:0 am 2. Oktober 2022 in Wien-Favoriten. Die Steirer sind bereits seit einiger Zeit fix im Meister-Play-off, die Gäste vom Wiener Verteilerkreis kämpfen um den Einzug in eben jenes. Die Austria hat im Vergleich zu den anderen Konkurrenten das härteste Programm vor sich, nach der Auswärtspartie bei Sturm steht das Wiener Derby gegen den SK Rapid an.

Sturm ist nach der bitteren Heimniederlage gegen Austria Klagenfurt mit einer starken und abgeklärten Leistung, die in einem 2:0 Auswärtssieg resultierte, wieder auf die Siegerstraße zurückgekehrt.

Beim Auswärtserfolg bei Aufsteiger SC Austria Lustenau zeichneten Innenverteidiger David Affengruber und Tomi Horvat für die Treffer verantwortlich. Für die sonntägige Partie wurden bis Freitag rund 13.500 Tickets verkauft, für Kurzentschlossene heißt es schnell sein, wenn man beim Topspiel am Sonntag live im Stadion sein möchte.

Quartett fällt aus

Definitiv gegen die Wiener Violetten - siehe auch deren Vorschau - auf dem Rasen nicht mit dabei werden Jakob Jantscher, Otar Kiteishvili, Albian Ajeti und Moritz Wels sein. Hinter ein paar anderen Spielern steht noch ein kleines Fragezeichen, nichtsdestotrotz wird eine sehr schlagkräftige Truppe am Grün der Merkur Arena stehen und alles daran setzen, die 3 Punkte in Graz zu behalten.

Zurückkehren wird auch wieder Chefcoach Christian Ilzer, der zuletzt beim Auswärtsspiel im Ländle krankheitsbedingt fehlte und sein Team vom "Homeoffice" aus steuerte.

"Wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir beeinflussen können"

Christian Ilzer über...

...die seit Wochen verletzten Otar Kiteishvili, William Böving und Albian Ajeti: "Sie werden Schritt für Schritt mit einem klaren Plan aufgebaut. Wir hoffen, dass sie mit Beginn der Meistergruppe einsatzfähig sind und wir mit einer vollen Kapelle antreten können."

...Gegner Austria Wien: "Die Handschrift von Trainer Michael Wimmer ist erkennbar. Die Mannschaft wirkt sehr frisch. Die Abläufe wirken schon automatisiert und dieser Erfolg ist nicht zufällig passiert, sondern durch harte Arbeit."

...9 Punkte Rückstand auf Serienmeister Salzburg: "Wir wollen prinzipiell mit bestmöglichen Voraussetzungen in die Meistergruppe, wenn dort schlussendlich geerntet wird. Ein Titelkampf Salzburg gegen Sturm ist ein Medienkonstrukt. Wir streben immer das Maximum an. Aber in Österreich gibt es einen Liga-Krösus. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir beeinflussen können."

Für die Besucher gibt es im Match gegen die Wiener Austria wieder einige tolle Aktionen rund um den Spieltag. Wie bei jedem Heimspiel steht der Styrian Soul Foodtruck am Stadionvorplatz – alle Einnahmen daraus kommen gänzlich dem Verein zugute, gleiches gilt auch für die Erträge der Sturm Bar, die sich ebenfalls am Stadionvorplatz befindet. Nach dem Spiel bleibt die WC-Einheit im Sektor 14 geöffnet. Für Parkplatz-Suchende gibt es in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße eine weitere Parkmöglichkeit.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und Josef Parak