Mit dem 1:0-Heimsieg in Rd. 21 der ADMIRAL Bundesliga über den Tabellen-10. TSV Hartberg feierte Austria Klagenfurt nicht nur seinen dritten Dreier in Folge, sondern schaffte auch den Sprung von Rang 7 auf Platz 5 und damit "über den Strich." Damit haben es die Schützlinge von Peter Pacult nun in der finalen Grunddurchgang-Runde in einer Woche auswärts bei Austria Lustenau in eigener Hand, um auch im 2. Jahr nach dem BL-Aufstieg erneut in der Meistergruppe mitzuwirken. Ein Nebengeräusch sorgte jedoch für Misstöne und Aufregung bei den Kärntner Violetten...siehe Statements.

Matthias Imhof, hier im Archiv-Foto mit Ligaportal-ADMIRAL 2. Liga-Experte Manni Bender (früherer Coach von Austria Klagenfurt), war mächtig sauer auf Austria Wien-Sportdirektor Manuel Ortlechner und dessen Ergebnis-Tipp im Vorfeld der 21. Runde.

„Es war 80 Minuten leidenschaftlicher Kampf“

Peter Pacult (Trainer SK Austria Klagenfurt): „Notwendig war es, dass man ein Tor macht. Das haben wir gemacht, dann war es 80 Minuten eigentlich nur leidenschaftlicher Kampf und Verteidigen. Ich denke nicht, dass es von uns spielerisch ein gutes Spiel war. Dazu waren wir nach dem 1:0 viel zu unsicher und fehlerhaft.

Die Mannschaft hat leidenschaftlich verteidigt. Über den ein oder anderen Konter hätten wir vielleicht noch ein Tor machen können. Aber auch Hartberg hat eine Riesenchance zum Ausgleich liegengelassen. Die drei Punkte sind wichtig. Die Freude nehmen wir mit, dass wir hier heute das Heimspiel gewonnen haben.“

Seit Markus Pink wieder regelmäßig scort, siegen die Kärntner Violetten: ein Tor jeweils in den vergangenen 3 Spielen (= 3 Siege) durch den 32-jährigen, gebürtigen Klagenfurter, der damit bereits bei 15 Saison-Toren steht und nachwievor die Torschützenliste der ADMIRAL Bundesliga in dieser Saison anführt.

„Was zählt, sind die drei Punkte“

Top-Torjäger Markus Pink (SK Austria Klagenfurt) über...

…die Partie: „Es war sehr intensiv. Ich finde, wir sind gut ins Spiel gekommen und haben dann auch das 1:0 gemacht. Dann haben wir nachgelassen und viele Eigenfehler gemacht. 2. Halbzeit hätten wir uns das Leben um eine Spur leichter machen können. Aber was zählt, sind die drei Punkte. Und die haben wir in Klagenfurt gelassen.“



…seine erfolgreiche Saison: „Man weiß sehr wohl, dass es großteils der Mannschaft geschuldet ist. Wenn ich keine Chancen bekomme oder zu keinen Abschlüssen komme, wird es für mich natürlich auch schwer. Jetzt treffen sie mich wieder und ich bin natürlich sehr glücklich, dass ich hier schon das eine oder andere Tor gemacht habe."

"0:5 ist respektlos unserer Mannschaft gegenüber"

Matthias Imhof (Geschäftsführer Sport SK Austria Klagenfurt) über den 0:5-Tipp von Austria Wien-Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Vielen, vielen Dank an Herrn Ortlechner für die Zusatzmotivation heute. Nachdem er getippt hat, dass Hartberg heute hier 5:0 gewinnt. Vielen Dank für die Zusatzmotivation. Ich finde es unangebracht, so einen Tipp anzugeben.

Dass er die Hoffnung hat, dass wir verlieren, ist ja vollkommen legitim. Aber 0:5 ist respektlos unserer Mannschaft gegenüber. Das ist respektlos, so leid es mir tut.“

„Durch das Ergebnis heute lassen sie es sich nicht mehr nehmen“

Marc Janko (Sky Experte) über die Ambitionen von Austria Klagenfurt, es in die Meistergruppe zu schaffen: „Ich glaube, dass sie sich durch das Ergebnis heute, es sich nicht mehr nehmen lassen.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria und RiPu

Fotocredit: Archivfoto IMAGO / MIS