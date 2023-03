Die SV Guntamatic Ried kann doch noch gewinnen und holte nach 8 sieglosen Partien in der ADMIRAL Bundesliga (3U, 5N) mal wieder einen Dreier, um im Kellerduell der 21. Rd. mit dem 2:1-Erfolg beim SCR Altach zugleich die Rote Laterne im Ländle zu lassen. Damit revanchierten sich die Innviertler zugleich für die 2:3-Niederlage im Hinspiel am 2. Oktober in der josko Arena. Damals drehten die Vorarlberger, die nach fünf torlosen Spielen zumindest mal wieder scorten, doch nun 8 Spiele ohne Sieg sind (6N, 2U), die Partie. Diesmal die Wikinger, die Neo-Chefcoach Maximilian Senft den 1. Erfolg bescherten. Nachfolgend Statements.

Rangen den SCR Altach nieder: Die Rieder um Matthias Gragger, der im 21. BL-Einsatz sein Premierentor erzielte zum 1:1-Ausgleich nach Freistoß-Flanke von Standard-Spezialist Stefan Nutz. Rechts Atdhe Nuhiu...dem Ex-Rieder und mit 8 Treffern erfolgreichsten SCRA-Saisontorschütze wurde ein Treffer aberkannt. Der 33-jährige Hüne ist seit 6 Spielen ohne Tor und wartet weiter auf sein erstes in 2023.

„Wir wollen hungrig und fleißig bleiben“

Maximilian Senft (Trainer SV Guntamatic Ried): „Ich denke, unsere neuen Ideen, dieses mutige Anlaufen, was uns 2. Halbzeit auch ausgezeichnet hat, hat der Sieg nochmal bestärkt. Ich denke, wir haben noch Luft nach oben, auf jeden Fall.

Wir wollen hungrig und fleißig bleiben.“



Stefan Nutz (Spieler SV Guntamatic Ried) über...

…Spiel: „Natürlich ist es eine Erleichterung. Aber wir wissen alle, dass die Saison noch lang ist. Wir haben nicht die Nerven weggeschmissen, wo wir hinten drinnen waren als Letzter. Genauso haben wir heute noch nicht den Klassenerhalt geschafft, also bleiben wir auf dem Boden und geben weiterhin Gas.“

„Natürlich ist es anders"

…Änderungen unter Neo-Trainer Senft: „Natürlich ist es anders. Der Verein hat bewusst einen Trainer genommen, der probiert, die Mannschaft etwas anders zu führen. Heute haben wir über längere Zeit ein gutes Spiel gemacht und wirklich viele Chancen herausgespielt. Gegen den Ball waren wir immer aggressiv. Das hat sich auf alle Fälle, wenn man so sagen will, verändert.“



Matchwinner Monschein (SV Guntamatic Ried): „Ganz egal wie der Ball reingeht, Hauptsache Tore, Hauptsache wir punkten und nehmen hier drei Punkte mit.“

„Die Fans wollen uns in Salzburg kämpfen sehen“

Miroslav Klose (Trainer CASHPOINT SCR Altach) über...

…Gespräche nach dem Spiel: „Zuerst haben wir mit den Fans gesprochen, dass die 100% hinter uns stehen und dass sie uns kämpfen sehen wollen bei dem Spiel in Salzburg. Meine Worte waren so ähnlich. Es ist wichtig, dass wir den Weg, den wir eingeschlagen haben, auch weiterhin verfolgen.“



…das Spiel: „Selbst die 1:0 Führung konnten wir nicht festigen. Weil wir viele Phasen haben, wo wir nicht richtig im Spiel waren und uns zu sehr ausgeruht haben. Nichtsdestotrotz, ich glaube an den Weg und dass ich ihn gemeinsam mit der Mannschaft gehe."

„Du stehst im Endeffekt wieder mit leeren Händen da“

1:0-Torschütze Mike-Steven Bähre (SCR Altach): „Wenn wir vier Spiele nicht gewinnen, davon drei Niederlagen holen und jetzt zuhause gegen den Tabellenletzten spielen, ist es klar, dass wir in das Spiel reingehen und die Punkte mitnehmen wollen. Haben wir heute wieder nicht geschafft. Und dass, obwohl wir heute mal ein Erfolgserlebnis hatten und in Führung gegangen sind. Aber du stehst im Endeffekt wieder mit leeren Händen da.“



Lukas Jäger (SCR Altach) über die Altacher Situation: „Der Trainer hat gesagt, wir haben noch 11 Runden zu spielen. Jetzt fahren wir nach Salzburg, und es ist alles möglich. Wir müssen uns steigern, das wissen wir. Und das werden wir auch.“

SCR Altach - SV Guntamatic Ried 1:2 (1:1)

Torfolge: 1:0 Bähre (7.), 1:1 Gragger (34.), 1:2 Monschein (76.)

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL