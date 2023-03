19.400 Zuschauer im Allianz-Stadion in Wien-Hütteldorf, 18.000 auf der Linzer Gugl und 16.364 in der Merkur Arena in Graz-Liebenau bildeten in der ADMIRAL Bundesliga in Runde 21 am Sonntag die Top-Werte der Kulissen. Insgesamt kamen in den zeitgleich stattfindenden 6 Partien mehr als 64.000 Besucher - neuer Rekord seit der Liga-Reform!

Auch die zahlreich mitgereisten Fans des FC Red Bull Salzburg hatten ihren Anteil an der prächtigen Stimmung beim Top-Spiel und der Rekord-Kulisse im neuen "Fußball-Tempel" des LASK, der Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl.

Knapp 65.000 Zuschauer in 6 Partien in Rd. 21

Mit 64.803 Besuchern wurde die bisherige Bestmarke für eine Runde seit der Liga-Reform und Aufstockung von 10 auf 12 Teams im Jahr 2018 übertroffen. Diese lag laut Bundesliga-Angaben bei 58.679 Zuschauern, die im Februar 2020 - also kurz vor Beginn der Corona-Pandemie - in der 19. Runde der Saison 2019/20 in die Stadien gekommen waren.

Das Heimspiel des SK Rapid Wien gegen die WSG Tirol (2:0) verfolgten am Sonntag 19.400 Fans, was im Spieltag-Ranking Platz 1 bedeutet. Dazu kamen im Top-Spiel des LASK gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg (0:2) in der neuen Raiffeisen Arena am Froschberg in Linz mehr als 18.000 Zuschauer. Gefolgt von knapp über 16.000 Besuchern bei SK Sturm Graz gegen Austria Wien (3:1).

In den anderen drei Stadien verfolgten beim Kellerduell SCR Altach gegen SV Guntamatic Ried (4.271), Austria Klagenfurt vs. TSV Hartberg (3.692) und RZ Pellets WAC gegen SC Austria Lustenau (3.076) gesamt rund 11.039 Zuschauer die Spiele in Österreichs Fußball-Belletage.

Allzeit-Spieltags-Rekord im April 2008 mit 83.921 Fans

Die Allzeit-Höchstmarke in der Bundesliga-Geschichte war allerdings ußer Reichweite. Am 20. April 2008 sahen 83.921 Menschen die 5 Partien der vorletzten Runde vor der Heim-EM 2008.

Der SK Rapid fixierte damals den bisher letzten Meistertitel, Austria Kärnten in einem ausverkauften Wörthersee-Stadion in Klagenfurt (27.800 Zuschauer) den Klassenerhalt.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at