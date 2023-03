Da waren es nurmehr 3...Klubs, die um 2 Restplätze für das Obere Playoff in dieser BL-Saison vor der bevorstehenden letzten GD-Runde rittern. Der SK Rapid hat sich mit einem verdienten 2:0 gegen den direkten "Meistergruppe-Mitbewerber" WSG Tirol als 4. Klub nach FC Red Bull Salzburg, Sturm Graz (beide einzig seit der Liga-Reform immer im Meister-Playoff dabei) und LASK qualifziert und kann "befreit" in das Wiener Derby gehen. Die Wiener Violetten wiederum rutschten auf Rang 6 ab und sind wie Austria Klagenfurt - die Kärntner Violetten schafften nach 3 Siegen en suite den Sprung "über den Strich" und auf Rang 5 - noch nicht wieder wie im Vorjahr fix im Oberen Playoff dabei. Die WSG Tirol ist nach nur 1 Zähler aus den vergangenen 3 Partien zwar nunmehr auf Rang 7 gefallen und hat final den starken SK Sturm Graz zu Gast, doch die Hoffnung "stirbt zuletzt". Wir lassen vorab die Nachlese mit Fakten & Infos zur 21. Runde aufleben.

Zum Anbeißen...ein wahrer Appetithappen war das Top-Spiel der Runde zwischen dem Dritten LASK und Serienmeister FC Red Bull Salzburg. Das Duell vor 18.000 Besuchern hat "Geschmack auf mehr" gemacht...und beide Klubs begegnen sich ja eh ab Anfang April in der Meistergruppe noch 2 Mal wieder.

Beim künftigen RB-Leipziger Nicolas Seiwald platzte "Tor-Knoten"

LASK – FC Red Bull Salzburg 0:2 (0:0)

Sékou Koïta erzielte sein 3. BL-Tor in dieser Saison – alle nach der Halbzeitpause. Zwei davon verbuchte der 23-jährige Malier in 2023 – so viele wie im gesamten Jahr 2022.

Nicolas Seiwald hat das Toreschießen entdeckt und war in seinen letzten beiden BL-Spielen an 3 Treffern direkt beteiligt (2 Tore, 1 Assist) und damit an mehr als in seinen ersten 18 BL-Saisonspielen zusammen (2). In seinen ersten 62 BL-Einsätzen ging der 21-jährige Kuchler und künftige RB Leipzig-Spieler leer aus, in den vergangenen fünf traf er gleich 3 Mal. Der junge ÖFB-Teamspieler stand 48x in der BL-Startelf der Roten Bullen und absolvierte wettbewerbsübergreifend für den österreichischen Serienmeister 97 Partien.

Winter-Neuzugang Oscar Gloukh schaffte seinen 2. BL-Assist – beide auswärts. Der 18-jährige Israeli lieferte 2 BL-Spiele in Folge je einen Assist ab.

LASK-Rechtsverteidiger Filip Stojković hatte mit 86 Ballaktionen in dieser Kategorie den Höchstwert in diesem Top-Spiel zwischen Tabellenerster- kontra -dritter.

Der deutsche Athletiker-Abwehrchef Philipp Ziereis verbuchte mit 11 klärenden Aktionen die meisten in diesem Match vor rd. 18.000 Besuchern in der funkelnagelneuen Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl, wo die Linzer im 2. Spiel ihre ersten Gegentore kassierten und noch immer auf den ersten eigenen Treffer aus dem Spiel heraus warten.

Das 1:0-Siegtor in der Nachspielzeit vs. Austria Lustenau bei der Premiere resultierte aus einem (fehlerhaften) Elfmeter durch Marin Ljubičić, der gegen die Roten Bullen beim 1:1-Hinspiel traf, jedoch diesmal fehlte.

1. Auswärts-Sieg für Austria Lustenau weit fern der Heimat

RZ Pellets WAC – SC Austria Lustenau 0:1 (0:0)

Der 23-jährige, französische Innenverteidiger Jean Hugonet feierte im 21. BL-Spiel seine Tor-Premiere - der Austria-Dauerbrenner traf per Kopfball nach Corner zum "Goldenen Tor". Es war der erst 2. Auswärtssieg in dieser Saison für den Aufsteiger und erste außerhalb Vorarlbergs. Der erste Dreier war beim Derby in Altach im August.

Rückkehrer Lukas Fridrikas lieferte seinen 2. BL-Assist ab – Lustenau gewann beide Spiele mit Fridrikas-Assist (3:0 vs. SCR Altach).

Austria-Linksverteidiger Tobias Berger gab die meisten Schüsse in dieser Partie ab - 3! WAC-Mittelfeldspieler Adis Jasic verzeichnet mit 91 Ballaktionen in dieser Kategorie den Höchstwert in diesem Match.

Der SC Austria Lustenau siegte erstmals in der BL gegen einen Kärntner Klub und trifft in seiner "Kärntner Woche" am nächsten Sonntag auf Austria Klagenfurt. Den Vorarlbergern fehlt nur noch ein Sieg gegen ein burgenländisches Team, bisher gab es allerdings auch kein BL-Duell gegen ein solches.

Mit bisher nur 2 Toren in 2023 schafften die Mader-Mannen 6 Punkte bzw. 2 Siege. Die 3 Niederlagen kassierten der Tabellenachte gegen das Top-Trio der Liga (RB Salzburg 0:4, SK Sturm Graz 0:2 und LASK 0:1).

Der WAC, der das Hinspiel im Reichshofstadion noch mit 3:1 gewann, bleibt in der Heimtabelle in dieser BL-Saison Schlusslicht, ging bereits zum 9. Mal in der Lavanttal-Arena leer aus (1 S, 1U).

Entwarnung...! SK Sturm-Abwehrchef Gregory Wüthrich blieb nur kurzzeitig liegen und hielt sich die Schulter. Der "Wunder-Wüthrich von Bern" ist hart im nehmen. Der Schweizer der Steirer hat Stehauf-Qualitäten und steht bald vor seinem 75. BL-Einsatz (bisher 73, je 6 Tore + Assists) und der 100. Pflicht-Partie für den Vizemeister (bisher 98). Könnte alles Anfang April zum Meistergruppen-Start passieren...! Bemerkenswert am Rande: Der 28-jährige Innenverteidiger kassierte in 19 BL-Einsätzen nur eine gelbe Karte und ist einer der fairsten Abwehrspieler der Liga.

Torminator Tabakovic trifft und trifft - Sarkaria "serviert serienmäßig"

SK Puntigamer Sturm Graz – FK Austria Wien 3:1 (1:1)

Emanuel Emegha erzielte seinen 2. BL-Doppelpack (zuvor beim 4:0 gegen SCR Altach im August 2022). Der 20-jährige Niederländer mit nigerianischer Abstammung traf als Startelf-Spieler und zum 1. Mal in 2023. Manprit Sarkaria, der mit seinem vergebenen Mega-Sitzer vor dem leeren Gäste-Gehäuse in jedem Jahresblick zu finden sein dürfte, war im 5. BL-Spiel in Folge an einem Tor direkt beteiligt – das gelang dem 26-jährigen Ex-Austria Wien-Akteur nie zuvor.

David Schnegg verbuchte seinen 3. BL-Assist in dieser Saison – zwei davon im Jahr 2023. Sein "Mitstreiter" auf der Grazer Linksverteidiger-Position - Amadou Dante - absolvierte seinen 100. Pflichtpartie-Einsatz für den Vizemeister aus der Steiermark

FAK-Toptorjäger Haris Tabakovic erzielte sein 8. BL-Tor in dieser Saison, 6 davon in 2023. Kein anderer Spieler traf in diesem Kalenderjahr so oft wie der 28-jährige Schweizer und letztjährige ADMIRAL 2. Liga-Torschützenkönig.

Aleksandar Jukic lieferte seinen 3. BL-Assist in dieser Saison ab – alle für Tabakovic. Es war sein 7. BL-Assist – erstmals lieferte der 22-jährige, gebürtige Wiener in zwei aufeinanderfolgenden BL-Spielen jeweils einen Assist ab.

Nach 3 Spielen Tor-Auszeit, was Markus Pink schon 2 Mal im Verlaufe dieser Saison "praktizierte" (Rd. 2-5 gar 4x sowie Rd. 10-12 und Rd. 16-18) scort der Klagenfurter Kapitän wieder in Serie. Und schon siegen auch die Kärntern Violetten wieder. Seit 12 Jahren hat der 32-jährige Mittelstürmer wieder die Chance, dass ein Österreicher Torschützenkönig der ADMIRAL Bundesliga wird. Doch bis dahin fallen noch fleißig Tore in der Liga...wo ja noch 11 Runden anstehen!

Bei Klagenfurtern & Pink liegen oft "Tore in der Luft"

SK Austria Klagenfurt – TSV Egger Glas Hartberg 1:0 (1:0)

Markus Pink erzielte sein 15. BL-Tor in dieser Saison und baute damit seinen persönlichen Bestwert weiter aus (12 Tore in der Vorsaison). Pink traf im dritten BL-Spiel in Folge – eine längere Torserie gelang dem 32-jährigen, gebürtigen Klagenfurter, der weiter vor SK Rapid-Mittelstürmer Guido Burgstaller (13) die BL-Torschützenliste anführt, nie.

Der Klagenfurter Kapitän erzielte 7 Kopfballtore in dieser BL-Saison – so viele Tore per Kopfball gelangen seit detaillierter Datenerfassung (2013/14) sonst nur Shon Weissman (ehem. WAC) 2019/20 und Terrence Boyd (ehem. SK Rapid) 2013/14 in einer BL-Saison (jeweils 8).

Abwehr-Akteur Michael Blauensteiner lieferte seinen 9. BL-Assist ab – sieben davon in Heimspielen.

TSV-Innenverteidiger Thomas Rotter fing 4 Bälle ab – Höchstwert in diesem BL-Spiel. Michael Steinwender eroberte die meisten Bälle in diesem Match = 13.

Der Bild-Eindruck täuscht: Marco Grüll ist von seinem "Lieblingsgegner" WSG Tirol nur schwer zu bremsen. Links Valentino Müller.

Wohlfühl-Faktor "Wiener Wohlzimmer" für "Burgknaller"

SK Rapid Wien – WSG Tirol 2:0 (2:0)

Oliver Strunz erzielte sein 3. BL-Tor – alle in Heimspielen, nach der Halbzeitpause und in diesem Frühjahr. Erstmals traf der 22-jährige Mittelstürmer als Joker.

SK Rapid-Toptorjäger Guido Burgstaller, der mit 10 Schüssen die meisten in diesem Match abgab, scorte in seinen letzten 5 BL-Heimspielen – das gelang dem 33-jährigen Kärntner in der BL nie zuvor. Eine längere Heimtorserie hatte beim SK Rapid Wien zuletzt Hamdi Salihi 2009, der 7 Heimspiele in Serie scorte (geteilter Rekord mit Zlatko Kranjcar 1988/89).

Marco Grüll hatte gegen seinen Lieblingsgegner seine 10. direkte BL-Torbeteiligung – sein Höchstwert. Kein anderer Spieler war in der Bundesliga gegen die WSG Tirol an so vielen Toren direkt beteiligt (6 Tore, 4 Assists).

Die Wattener waren in nahezu allen Statistik-Werten unterlegen, lediglich der 23-jährige Grazer Dominik Stumberger verzeichnete mit acht klärenden Aktionen in dieser Rubrik den Match-Höchstwert.

Stach als Joker und scorte per blitzsauberem Treffer zum 2:1-Sieg für die SV Guntamatic Ried: Christoph Monschein, der sein 3. Saisontor in der ADMIRAL Bundesliga gegen seinen Ex-Klub SCR Altach erzielte. Sein 55. BL-Tor in 194 Einsätzen für unterschiedliche Klubs.

Matthias Gragger kann´s auch in gegnerisches Gehäuse

CASHPOINT SCR Altach – SV Guntamatic Ried 1:2 (1:1)

Der deutsche Winter-Neuzugang Mike-Steven Bähre erzielte sein Premierentor in der ADMIRAL BL und beendete damit die 531 Minuten andauernde Torlos-Serie des SCR Altach.

Es war überhaupt das Match der "Debüt-Tore": SV Ried-Abwehrspeiler Matthias Gragger, bis dato für spezielle Eigentore bekannt (gegen WAC) - siehe Eigentor des Jahrhunderts - erzielte in seinem 20. BL-Spiel seinen 1. Treffer und kam dabei nach Freistoß-Flanke von Standard-Spezialist Stefan Nutz sträflich frei zum Kopfball.

Apropos Stefan Nutz. Der 31-jährige Judenburger und in Abwesenheit der Rekonvaleszenten Marcel Ziegl & Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger (beide weiter auf dem Weg der Besserung) Kapitän der Rieder lieferte in seinem 101. BL-Einsatz für die Wikinger seinen 3. Assist in dieser BL-Saison ab. Der Steirer war seit dem BL-Aufstieg 2020 der SV Guntamatic Ried an 30 Toren direkt beteiligt (8 Tore, 22 Assists) – Höchstwert in den Reihen der Innviertler.

Christoph Monschein erzielte gegen seinen Ex-Klub aus dem Ländle als Joker ein wunderschönes 2:1-Siegtor, sein 3. BL-Tor für die SV Guntamatic Ried – gleich viele wie in der Vorsaison für den SCR Altach. Sowohl für Ried als auch Altach traf der 30-jährige Stürmer immer nach der Halbzeitpause. SCRA-Akteur Roko Jurišic lieferte in seinem 5. BL-Spiel seinen ersten Assist ab. Kippten beim 3:2-Hinspielsieg in Ried die Altacher noch das Duell nach 1:2-Rückstand, drehten diesmal die Wikinger nach 0:1 den "Spieß um" und feierten seit dem 9. Oktober 2022 mal wieder einen Auswärtssieg (den 2. in dieser Saison). Damals beim WAC, dem nächsten und letzten Heimgegner im Grunddurchgang für die SV Ried, die nach 8 sieglosen BL-Spielen (5N, 3U) endlich den ersehnden Dreier landeten und die Rote Laterne bei der Klose-Elf ließen. Schlusslicht-Dasein kennen die Rheindorfer aus dem Vorjahr zum gleichen Zeitpunkt.

Informations-Quelle: Bundesliga + Ligaportal

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at, GEPA-ADMIRAL