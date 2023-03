Der TSV Egger Glas Hartberg Fußball setzt einen weiteren Schritt in der Verbesserung der Professionalität und baut rund um die beiden sehr verdienten Spieler Andreas Lienhart und René Swete (Foto) eine Scouting-Abteilung auf. Das gab der aktuell Tabellenzehnte der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/2023 in einer Klubaussendung am Montagabend bekannt.

"Nächster Baustein in der Weiterentwicklung des Klubs"

Der 37-jährige Andreas Lienhart spielte von 2019 bis 2021 für den TSV Hartberg, fungierte anschließend als Co-Trainer in Hartberg. Insgesamt hat der Grazer 219 Bundesliga- und 200 Zweitligaspiele in den Beinen.

Rene Swete beendete seine Karriere in der Winterpause. Er war seit Jänner 2017 sechs Jahre Tormann beim TSV, machte die Reise von der Regionalliga bis in die Bundesliga mit und absolvierte insgesamt 179 Pflichtspiele für den TSV und 147 Bundesligaspiele.

Nun werden Lienhart und Swete weiterhin für den Erfolg und die Entwicklung des TSV Egger Glas Hartberg arbeiten.

Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr: „Das ist ein nächster Baustein in der Weiterentwicklung des Klubs. Beide haben viel Erfahrung als Spieler gesammelt und können diese Erfahrung im Scouting gut einsetzen. Lienhart und Swete kennen und verstehen unseren Verein sehr gut und sind darüber hinaus auch menschlich eine absolute Bereicherung. Es war auch ein absoluter Wunsch des Vereines, so verdienstvolle Spieler weiterhin an den Verein zu binden und wir freuen uns auf eine intensive Zusammenarbeit."

Markus Schopp (Cheftrainer und Gesamtverantwortlicher Sport): "Auf dem Weg zur Verbesserung der Professionalität in Hartberg ist der Aufbau einer Scouting/Recruiting Abteilung ein wichtiger, nächster Schritt. Es freut mich sehr, dass wir mit Andreas und Rene zwei ehemalige Spieler gewonnen haben, die gemeinsam dieses Projekt auf Schiene bringen werden."

Fotocredit: RiPu