Dem LASK gelingt mit der Voestalpine ein Marketing-Coup, was in Fußball-Linz und darüber hinaus schon jetzt hohe Wellen schlägt. Gilt doch Erzrivale FC Blau-Weiß Linz seit vielen Jahren als der "Voest-Klub". Doch wie der Bundesliga-Dritte heute per Klubaussendung vermeldet, wurde mit der Voestalpine ein starker Partner für die LASK Akademie OÖ gewonnen Die Steel Division des Stahl- und Technologiekonzerns voestalpine übernimmt das Namenssponsoring der LASK Performance Academy powered by voestalpine sowie des voestalpine Stadions in Pasching. Ziel dieser Partnerschaft ist es, junge Talente zu unterstützen und zu fördern. Die Aufregung bei den Blau-Weißen ist riesig.

V.l.: Tobias Lawal (LASK); Technischer Direktor Ralf Muhr (LASK); Geschäftsführerin Barbara Niedermayr (LASK); voestalpine-Vorstandsmitglied DI Hubert Zajicek, MBA; voestalpine-Vorstandsmitglied Mag. Wolfgang Mitterdorfer; Präsident Dr. Siegmund Gruber (LASK)

LASK Akademie OÖ und voestalpine vereinbaren Partnerschaft mit Ziel nachhaltiger Talentförderung

Der LASK setzt den nächsten wichtigen Schritt im Zuge seiner Infrastruktur-Offensive. Wenige Wochen nach dem Eröffnungsspiel der Raiffeisen Arena, das die Spielbetriebs-Rückkehr der Profi-Abteilung nach Linz markierte, bekommt auch das Trainingszentrum in Pasching eine neue tragende Rolle: Dank der Steel Division des voestalpine-Konzerns als neuem starken Partner der LASK Akademie OÖ wird die Paschinger Anlage ab März 2023 zur LASK Performance Academy powered by voestalpine. Gemeinsam will man junge Spielerinnen und Spieler sowohl in ihrer sportlichen, aber auch persönlichen Entwicklung begleiten.

Gleichzeitig wird die voestalpine zum Patronanzgeber der LASK Akademie OÖ, die ab Sommer 2023 auf den vier Trainingsplätzen und dem dazugehörigen Hauptfeld beste Bedingungen vorfinden wird, um individuelle Potentiale zielgerichtet zu fördern und auf den Übergang in den Erwachsenensport vorzubereiten. Durch die räumliche Zusammenführung des Trainingsbetriebs der LASK Akademie OÖ und der LASK Amateure OÖ, die gegenwärtig bereits in Pasching trainieren, können Synergien genutzt und der Nachwuchs bestmöglich ausgebildet werden. Die neue Partnerschaft umfasst auch das Namenssponsoring des Paschinger Stadions, das hinkünftig als voestalpine Stadion firmiert.

„Neue Möglichkeiten“

„Als voestalpine liegt uns die Gestaltung einer lebenswerten Zukunft besonders am Herzen. Dazu zählt auch, junge Talente zu fördern und sie in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Mit dieser Partnerschaft setzen wir uns gemeinsam für die Talente von morgen ein und unterstützen junge Menschen, die ihrer Vision folgen“, sagt Hubert Zajicek, Mitglied des Vorstandes der voestalpine AG und Leiter der Steel Division.

„Es freut mich sehr, dass wir die voestalpine als Partner für unsere Akademie gewinnen konnten. Mit einem in Linz verwurzelten und international führenden Stahl- und Technologiekonzern an unserer Seite eröffnen sich uns im Nachwuchs-Bereich neue Möglichkeiten“, sagt LASK-Präsident Dr. Siegmund Gruber über den neuen Partner der Schwarz-Weißen.

Auch Ralf Muhr, Technischer Direktor des LASK, freut sich über die Unterstützung: „Ab Sommer werden neben unseren Amateuren auch unsere Akademie-Teams der U18, U16 und U15 in der LASK Performance Academy powered by voestalpine trainieren. Diese Zusammenführung ist die essenzielle Basis, um oberösterreichische Eigenbauspieler bestmöglich auf ihre Profikarriere vorzubereiten und wird internationalen Maßstäben gerecht.“

Über die Steel Division des voestalpine-Konzerns:

Die Steel Division des voestalpine-Konzerns übernimmt als global agierender Hersteller hochqualitativer Stahlprodukte eine treibende Rolle bei der Gestaltung einer sauberen und lebenswerten Zukunft. Bei der Stahlerzeugung setzt die Steel Division Benchmarks bei der aktuellen Produktionsroute und verfolgt mit greentec steel einen ambitionierten Stufenplan für eine klimaneutrale Stahlerzeugung. Mit ihren qualitativ hochwertigen Stahlbändern ist die Steel Division erste Anlaufstelle namhafter Automobilhersteller und –zulieferer weltweit.

Darüber hinaus ist sie einer der wichtigsten Partner der europäischen Haus- sowie der Maschinenbauindustrie. Für den Energiebereich fertigt sie Grobbleche und Gussprodukte für Anwendungen in schwierigsten Bedingungen und bietet für den Ausbau erneuerbarer Energie maßgeschneiderte Lösungen. Im Geschäftsjahr 2021/22 erzielte die Division einen Umsatz von 5,7 Mrd. Euro, ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 1,2 Mrd. Euro und beschäftigte weltweit rund 10.700 Mitarbeiter.

Fotocredit: LASK