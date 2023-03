Knalleffekt in Linz! Die voestalpine wird neuer Kooperationspartner des LASK - wir berichteten. Jahrelang schallte es "VOEST Linz" beim Erzrivalen FC Blau-Weiß Linz, der in der Stahlstadt traditionell als "VOEST-Klub" galt...und nun das. Nach über drei Jahrzehnten kehrt der Stahl-Weltkonzern in den Fußball zurück. Doch nicht zu den Blau-Weißen sondern neu zu den Schwarz-Weißen.

Grund zur Freude über die Kooperation mit der voestalpine bei LASK-Präsident Dr. Siegmund Gruber (li.). Rechts Radovan Vujanović, Geschäftsführer Sport.

Nach neuem Stadion nächster Triumph - Marketing-Coup gelungen!

"Sowas kannst du eigentlich nicht erfinden", meinte ein anonym bleiben wollender FC Blau-Weiß Linz-Sympathisant gegenüber Ligaportal. Fakt ist: LASK-Präsident Dr. Siegmund Gruber ist hier ein Marketing-Coup gelungen, der derzeit in Fußball-Linz für jede Menge Gesprächs-, ja mitunter Zündstoff sorgt.

Mit der voestalpine gewinnt der derzeit Tabellendritte der ADMIRAL Bundesliga einen starken Partner für die LASK-Akademie OÖ. So übernimmt laut Klubaussendung die Steel Division des Stahl- und Technologiekonzerns voestalpine das Namenssponsoring der LASK Performance Academy powered by voestalpine sowie des voestalpine Stadions in Pasching. Wo der Name nach zuvor Waldstadion und Raiffeisen Arena neuerdings voestalpine Stadion ist. Ziel dieser Partnerschaft ist es, junge Talente zu unterstützen und zu fördern.

Die voestalpine AG ist ein weltweit agierender österreichischer Stahl- und Technologiekonzern mit Sitz in Linz, weswegen die oberösterreichische Landeshauptstadt auch gemeinhin als Stahl-Stadt bezeichnet wird. Der Stahl-Gigant ging 1995 aus dem 1946 gegründeten Stahlkonzern VÖEST hervor, der Teil der verstaatlichten Industrie Österreichs war. Der Umsatz des aktiennotierten Unternehmens, das rund 50.000 Mitarbeiter beschäftigt liegt bei über 11 Milliarden Euro. Die Voestalpine ist in über 50 Ländern vertreten und besteht aus rund 500 Konzerngesellschaften und -standorten. Die Aktie notiert seit 1995 an der Wiener Börse.

Was wohl Luger, Haider und Peschek zu LASK-Kooperation mit voestalpine meinen?

Doch die Kooperation mit dem LASK kommt nicht nur überraschend, sondern einer Sensation gleich. Aus dem Lager vom FC Blau-Weiß Linz war öffentlich bisher noch nichts zu hören. Man darf gespannt, was der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (Foto) dazu meint - siehe auch Ligaportal-Exklusiv-Interview im vergangenen Jahr. Der SPÖ-Politiker und 62-jährige Linzer ist bekennender Fan der Blau-Weißen, was auch - wie er selbst mal beim ORF-Maicocktail vor Jahren verriet - auf seinem Handy bewiesen ist.

Oder wie wird dem neuen FC Blau-Weiß Linz-Geschäftsführer Christoph Peschek über den LASK-Coup mit der Voestalpine zumute sein? Von Erich Haider, dem Linz-AG-Generalsekretär vom FC Blau-Weiß Linz-Hauptsponsor ganz zu schweigen.

Wie die Krone weiß, hatte sich der mit Jahreswechsel freiwillig zurückgetretene, ehemalige Geschäftsführer des ADMIRAL 2. Ligisten und Bundesliga-Aufstiegsaspiranten, Stefan Reiter, drei Jahre vergeblich um einen Termin bei der voestalpine bemüht.

Den bekam stattdessen der Stadtrivale LASK! Und so hat Präsident Dr. Siegmund Gruber nach der Premiere der erstrahlenden, hochmodernen neuen Raiffeisen Arena in diesen Wochen den nächsten Grund zum Feiern.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.