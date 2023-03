Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt die Vertragsverlängerung von Youngster Leon Grgic bekannt. Der 17-jährige, 1,89 Meter große und beidfüssige Mittelstürmer avancierte kürzlich zum ersten eingesetzten BL-Spieler des Jahrgangs 2006 und steht aktuell bei 2 Einsätzen in der ADMIRAL Bundesliga sowie 5 Auftritten in der ADMIRAL 2. Liga. Grgic ist aktueller Spieler der Österreichischen U17-Nationalteams und bereits seit 2015 in der Jugend des SK Puntigamer Sturm Graz.

"Froh, Top-Talent aus eigenem Nachwuchs an uns zu binden"

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker meint: "Leon Grgic war bereits im Dezember als damals noch 16-Jähriger mit der Kampfmannschaft im Trainingslager in Spanien sowie die gesamte Frühjahrsvorbereitung mit an Bord. Sowohl im Training als auch in seinen ersten Einsätzen in der Bundesliga hat Leon sein Potenzial aufblitzen lassen und ich bin froh, dass wir somit ein Top-Talent aus unserem eigenen Nachwuchs an uns binden konnten.

Als extrem junger Spieler soll Leon in naher Zukunft weiterhin bei Sturm II Erfahrungen sammeln und sich im Erwachsenenfußball etablieren. Ich bin von Leons enormen Potenzial absolut überzeugt und freue mich, dass er seinen Vertrag beim SK Sturm vorzeitig verlängert hat."



Leon Grgic zu seiner Vertragsverlängerung: "Ich freue mich sehr, meinen ersten Profivertrag unterschrieben zu haben und über das in mich gesetzte Vertrauen des Vereins. Das erste Spiel in Liebenau war ein besonderer Moment für mich und mein Ziel ist es, noch öfters vor den Sturmfans aufzulaufen. Dafür werde ich täglich hart arbeiten und versuchen, mich ständig zu verbessern."

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL