Am 24. Februar waren sie noch Premieren-Gast bei der Stadioneröffnung des LASK in der schmucken Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl, doch in zwei Jahren haben sie selbst einen eigenen, neuen "Fußball-Tempel": ADMIRAL Bundesliga-Aufsteiger SC Austria Lustenau. Noch ist zwar im Reichshofstadion kein Anzeichen für den Neubau zu sehen, doch im Hintergrund wird eifrig gearbeitet. Wie die "Nr. 1 in Vorarlberg" heute vermeldet, ist das Positive: der geplante Baustart im November 2023 wird eingehalten, die Vorbereitungen liegen voll im Zeitplan.

Ansicht der Nordtribüne im künftig neuen Reichshofstadion

"Mitte November werden Bagger im Reichshofstadion auffahren"

Die Architekten Bernardo Bader und Walter Angonese haben heute außerdem neue Renderings des geplanten Stadions veröffentlicht. Abseits des medialen Interesses hinsichtlich des Reichshofstadions wird von den Verantwortlichen im Hintergrund bereits die Umsetzung vorangetrieben. Die Projektleitung der Gemeinde bereitet gerade die Ausschreibungsunterlagen vor, planmäßig werden die ersten Ausschreibungen im Mai veröffentlicht.

Somit ist auch gesichert, dass das 1. Auftragspaket fristgerecht vergeben werden kann. „Die Gemeinde-Verantwortlichen haben uns die Einhaltung des Zeitplans zugesichert. Mitte November werden die Bagger im Reichshofstadion auf fahren, spätestens im Sommer 2025 kann dann das neue Wohnzimmer für den Fußball mit 3094 Sitzplätzen und 2044 Stehplätzen bezogen werden," erklärt Bernd Bösch.

Die neuen Bilder vom Reichshofstadion lassen die Herzen der Fußballfans höher schlagen. Die beeindruckenden Innen- und Außenansichten zeigen einmal mehr die einzigartige Architektur des neuen Stadions und die gelungene Verbindung vom Bestand und den neuen Tribünen.

"Das gibt ein ganz neues Stadionerlebnis"

„Lustenau bekommt mit diesem Projekt nicht nur ein bundesligataugliches Stadion, sondern auch eine weithin sichtbare Landmark in der länderübergreifenden Region Rheintal. Das gibt ein ganz neues Stadionerlebnis und einen starken Impuls für den Fußball in Lustenau“, freut sich Bernd Bösch.

Fotocredit: Architektur Bernardo Bader Architekten mit Architekt Walter Angonese, Visualisierungen Filippo Bolognese Images