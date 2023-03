Der SK Puntigamer Sturm Graz hat Antonio Ilic, Denis Suka, Ermal Krasniqi, Tarik Brkic und Senad Mustafic mit Jungprofiverträgen ausgestattet, weiters wurde der Jungprofivertrag von Leon Grube (alle im Bild hinten von links nach rechts mit Andreas Schicker und Günther Neukirchner) verlängert. Die Talente aus dem eigenen Nachwuchs starten somit in ihre Profilaufbahn bei den Schwoazn.





Geschäftsführer Sport Andreas Schicker: „Mit Sturm II verfügen wir über die perfekte Plattform für junge Spieler, sich im Erwachsenenfußball zu beweisen. Ich freue mich sehr, dass diese sechs jungen Spieler ihren fußballerischen Weg weiterhin bei Sturm Graz beschreiten werden und bin überzeugt, dass sie mit harter Arbeit den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung schaffen können."



Entwicklungscoach Günther Neukirchner meint: „Tarik Brkic und Denis Suka sind zwei junge Talente für den Offensivbereich, die noch in der Akademie spielen, beide haben bereits für österreichische Nachwuchsnationalteams debütiert. Antonio Ilic, Senad Mustafic und Ermal Krasniqi sind seit diesem Frühjahr im Kader von Sturm II, sie alle sollen nach und nach an das Niveau der Zweiten Liga herangeführt werden. Leon Grube ist bereits bei Sturm II auf der linken Außenverteidigerposition etabliert. Alle sechs Spieler bringen Potential mit – jetzt heißt es weiter hart zu arbeiten, um das große Ziel, in Zukunft für Sturm Graz in der Bundesliga aufzulaufen, auch zu erreichen."

Foto: SK Sturm Graz