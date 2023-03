In der 22. Runde der Admiral Bundesliga hat die SV Guntamatic Ried am Sonntag, dem 19. März, Wolfsberg zu Gast. Ankick in der „josko ARENA“ ist um 17.00 Uhr (die Partie gibt es wie gewohnt im LIGAPORTAL-Liveticker).

Die SV Guntamatic Ried siegte in der vergangenen Runde auswärts bei Altach mit 2:1. Die Rieder Treffer erzielten Matthias Gragger (34.) und Christoph Monschein (76.). Ried ist jetzt mit 17 Punkten Tabellenelfter. „Der Sieg gegen Altach war für uns sehr wichtig. Wir haben die rote Laterne jetzt abgegeben“, betont SVR-Kicker Philipp Pomer. „Wir sind mit unserem Plan und unserer Einstellung gut in dieses Match hineingestartet. Je länger das Spiel gedauert hat, umso mehr Selbstvertrauen haben wir bekommen. Und so konnten wir einen verdienten Sieg feiern. Wir haben jetzt gesehen, dass wir unsere direkten Konkurrenten schlagen können. Das wollen wir so auch nach der Punkteteilung mitnehmen.“

„Wir haben in Altach eine gute Reaktion auf den Rückstand gezeigt. In der zweiten Halbzeit haben wir sehr viel Energie auf den Platz gebracht, so wie es auch unser Anspruch war und ist“, erklärt SVR-Cheftrainer Maximilian Senft. „Wir wissen aber, dass wir trotzdem in einigen Bereichen noch Luft nach oben haben.“

Der Gegner

Wolfsberg musste sich zuletzt zuhause Lustenau mit 0:1 geschlagen geben. Die Kärntner haben so wie Ried 17 Punkte am Konto und sind damit Zehnter in der Tabelle.

„Wir wollen gegen den WAC zuhause vor unseren Fans drei Punkte einfahren. Das ist am Sonntag unser Ziel und darauf arbeiten wir in dieser Woche hin“, sagt Philipp Pomer „Wir werden an der Taktik feilen, sodass wir den WAC schlagen können. Es ist ein guter Gegner, dem momentan auch das Glück etwas fehlt. Wir werden alles tun, damit das auch am Sonntag so bleibt. Mit dem Schwung aus dem Altach-Spiel soll uns das auch gelingen.“

„Wir absolvieren diese Trainingswoche mit der gleichen Haltung und Intensität, wie in den vergangenen beiden Wochen. Wir hatten sehr intensive Einheiten und wollen wieder eine positive Energie auf den Platz bringen. Das Ziel sind ganz klar drei Punkte“, so Maximilian Senft. „Der WAC ist eine Mannschaft, die bisher unter Wert geschlagen wurde. Es kommt mit dem WAC eine sehr spielstarke Mannschaft nach Ried. Wir müssen von unserer eigenen Idee voll überzeugt sein und wollen sehr viel Emotion auf den Platz bringen, damit wir dieses Spiel bis zum Schluss intensiv bestreiten können.“

Das letzte Aufeinandertreffen

In der 11. Runde der laufenden Saison war Ried am 9. Oktober 2022 auswärts bei Wolfsberg mit 2:1 erfolgreich. Für Ried trafen Leo Mikic (17.) und Tin Plavotic (33.). Der Wolfsberger Treffer fiel durch ein Eigentor von Matthias Gragger (91.).

Die Zahlen zum Spiel

In der Bundesliga spielten die SV Guntamatic Ried und der WAC bisher 25 Mal gegeneinander. Neun Mal siegte Ried, neun Mal die Kärntner. Sieben Spiele endeten Unentschieden – bei einer Gesamttordifferenz von 32 zu 32.

Foto: GEPA/Admiral