www.cashpoint.com präsentiert auf ligaportal.at das 338. Wiener Derby, das in der 22. und letzten Runde im Grunddurchgang dieser Saison in der ADMIRAL Bundesliga zwischen der Wiener Austria und dem SK Rapid am kommenden Sonntag, den 19. März 2023, am Verteilerkreis stattfindet - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Vorab Statements aus beiden Lagern. Setze auf dieses Spiel auf www.cashpoint.com und gewinne.

Einer gegen Alle: SK Rapid-Stürmer Marco Grüll sah sich bei dieser Szene im Hinspiel von den Wiener Violetten umzingelt.

FANtastischer Willkommensbonus!

Bis zu 200 € in Freebets auf cashpoint.com

"Wenn wir unsere beste Leistung auf Platz bringen, kann Sieger nur Rapid heißen"

SK Rapid-Routinier Thorsten Schick: "Bei mir kribbelt es extrem. Ich bin jetzt seit 3 1/2 Jahren da und haben noch kein Derby gewinnen können, wo ich selber gespielt habe. Von dem her möchte ich das am Sonntag mit der Mannschaft unbedingt erreichen. Die Derby-Woche ist immer eine besondere. Das merkt man beim Training und beim Drumherum. Für freuen uns riesig auf das Spiel und wollen unbedingt den Auswärtssieg feiern.

Klar ist mal etwas der Druck weg, weil wir unser erstes großes Ziel mit dem Einzug ins Meister-Playoff erreicht haben, aber trotzdem wollen wir das Spiel unbedingt gewinnen. Mir ist relativ egal wie die Tabellensituation grad ist und ob die können, wollen oder sollen. Wir wollen denen unbedingt das Leben sehr schwer machen. Wenn wir unsere beste Leistung auf den Platz bringen, kann der Sieger nur Rapid heißen.

SK Rapid-Toptorjäger Guido Burgstaller: "Wir fahren voller Vorfreude da hin und wollen gute Leistung abliefern. Natürlich braucht man in gewissen Situationen auch das nötige Glück. Das werden wir uns erarbeiten. Wir werden alles raus hauen und dann hoffentlich die 3 Punkte mit nach Hütteldorf nehmen.

Dass wir die Meistergruppe schon fixiert haben, ist für das Derby völlig egal. Ein Derby ist was Spezielles. Für uns Spieler, für die Fans, für die ganze Stadt. Es ist immer eine 50-50-Chance für beide und wird ein Kampfspiel werden."

"Am liebsten würde ich nur solche Spiele spielen wollen"

SK Rapid-Cheftrainer Zoran Barišić: "Das Spiel der Spiele. Vor allem für unsere Fans. Wir wissen wie wichtig das Spiel für den Gegner, aber auch für uns ist. Was mich betrifft ist die Vorfreude sehr groß, weil am liebsten würde ich nur solche Spiele spielen wollen. Es bringt dich als Sportler weiter, macht dich als Fußballer besser. In so einem Ambiente zu spielen, auswärts...wird ein Hexenkessel sein. Wir kennen die ganzen Floskeln. In einem Derby gibt es nie einen Favoriten, unabhängig davon wie die Tabellenplatzierungen sind. Das Interesse ist riesengroß und wir wollen uns von unserer besten Seite präsentieren."

"Kraft des 12. Mannes kann entscheidend sein"

FAK-Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Ich bin sehr froh, dass das Stadion so früh wie noch nie ausverkauft ist. Die Unterstützung unserer Fans war bei den letzten Heim- und Auswärtsspielen großartig. Die Kraft des 12. Mannes kann entscheidend sein. Das Derby ist immer ein besonderes Spiel. Wenn die Jungs es schaffen, ihre Aufgaben cool auf den Platz zu bringen, dann können wir eine sehr unangenehme Mannschaft sein, die intensiv und mutig Fußball spielt.“

FAK-Trainer Michael Wimmer: „Genau für solche Spiele wie das Derby sind wir im Fußball, ich freue mich richtig darauf. Wir alle wissen, dass das Derby unseren Fans extrem wichtig ist. Das Derby hat eigene Gesetze, jeder will gewinnen, jeder hat Druck. Wir wollen ein gutes Derby spielen. Wir haben das Spiel gegen Sturm ausführlich analysiert.

Wir haben in Graz im Aufbauspiel einfache Fehler gemacht und dadurch zu viele Ballverluste gehabt, Sturm hat dann auch richtig gut gespielt. Am Sonntag wird es deshalb wichtig sein, dass wir in der Anfangsphase einfachen Fußball spielen und uns Sicherheit holen. Ab dem Ausgleich hat man in Graz gesehen, dass wir auch mit Sturm mitspielen können.“

FANtastischer Willkommensbonus!

Bis zu 200 € in Freebets auf cashpoint.com

→ FK Austria Wien vs. SK Rapid LIVE

Fotocredit: Josef Parak