Kaum zu glauben, doch seit mittlerweile 7 Spielen schaffte der LASK in der ADMIRAL Bundesliga keinen Sieg mehr gegen den TSV Hartberg. 4 Siege und 3 Remis können sich für die Ost-Steirer gegen den in diesem Duell Favoriten aus Linz sehen lassen. Im Hinspiel im Herbst in Pasching feierten Toptorjäger Tadic & Co. sogar einen 3:0-Triumph. Doch der LASK will in dieser Saison vor allem seine stattliche Auswärtsbilanz (5S, 4U, 1N) in der Profertil Arena, wo die Athletiker ihren letzten Sieg im Juni 2020 (!) holten, ausbauen. Sonntag, 19. März 2023, ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

Der SK Rapid-Leihstürmer des TSV Hartberg, René Kriwak, brachte die Blau-Weißen beim Hinspiel am 8. Oktober 2022 in Pasching kurz nach der Pause in Führung (55.), die Dario Tadic wenig später - ebenfalls per Linksschuss - ausbaute (63.). Matija Horvat besorgte den 3:0-Endstand. Ein Hartberger Husarenstreich damals.

300. BL-Spiel für Didi Kühbauer als Trainer

Die gastgebende Elf von Markus Schopp liegt nach 21 Runden auf dem 10. Tabellenplatz, der LASK steht schon vor Spielbeginn als Drittplatzierter des Grunddurchgangs fest. Im Frühjahr weist der TSV Hartberg eine Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen auf, am vergangenen Wochenende mussten sich die Steirer gegen Meistergruppen-Anwärter Austria Klagenfurt mit 0:1 geschlagen geben. Auch der LASK kassierte eine Niederlage - die erste im Frühjahr, mit 0:2 gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg vor 18.000 Zuschauern in der neuen Raiffeisen Arena in Linz

Mit den Hartbergern haben die Linzern noch eine Rechnung zu begleichen: Im Hinspiel setzte es – nach drückender Überlegenheit im 1. Durchgang – eine empfindliche 0:3-Heimniederlage, der LASK wartet seit 7 Duellen mit den Blau-Weißen auf einen Sieg. Ein gutes Omen für Sonntag: In der Ferne zeigten sich die Linzer in dieser Saison äußerst souverän, holten 5 Auswärtssiege und 4 Unentschieden bei nur 1 Niederlage (beim SK Rapid).

Rückkehrer Akos Kecskes, Marin Ljubicic und Robert Zulj

Für LASK-Cheftrainer Didi Kühbauer ist das Auswärtsspiel in Hartberg das 300. ADMIRAL-Bundesliga-Spiel als Trainer. Der 51-jährige Burgenländer ist der achte Trainer der Bundesliga-Geschichte, der diese Marke erreicht.

Personell stehen ihm einige Rückkehrer zur Verfügung: Akos Kecskes, Marin Ljubicic und Robert Zulj kehrten ins Mannschaftstraining zurück. Es fehlen: Anselm, Boller, Letard, Wiesinger

LASK-Cheftrainer Didi Kühbauer: „Am Sonntag gibt’s ein letztes Mal vor der Ligateilung die Chance auf 3 Punkte. Die wollen wir sehr gerne mitnehmen, stellen uns aber auf ein hartes Stück Arbeit ein. Im Hinspiel haben wir eine sehr gute 1. Halbzeit gezeigt, aber unsere Chancen nicht genutzt. Im 2. Durchgang hat uns Hartberg dann kalt erwischt – so ist der Fußball. Das soll uns am Sonntag nicht mehr passieren.“

Steht in Hartberg am Sonntag vor seinem 300. Spiel als Bundesliga-Trainer: Dietmar Kühbauer. Während auch beim TSV einige Jubiläen anfallen, darunter auch für Dominik Frieser. Der Ex-LASKler könnte seinen 100. BL-Einsatz absolvieren. Patrick Farkas gar seinen 250. und Tobias Kainz seinen 150.!

TSV-Trio vor BL-Jubiläums-Einsatz

Sieg – Niederlage – Niederlage – Sieg – Niederlage. So die bisherige Frühjahrsbilanz des TSV. Doch alle Niederlagen schmerzten sehr. Der TSV war stets auf Augenhöhe, spielte gut mit, doch Eigenfehler oder eine Vielzahl an vergebenen Torchancen verhinderten immer ein besseres Ergebnis.

So auch letzte Woche beim 0:1 in Klagenfurt. Daher wollen und müssen die Schützlinge von Coach Markus Schopp vor dem Tor noch effizienter, entschlossener und mit voller Überzeugung agieren. Defensiv dagegen ließen die Hartberger zuletzt sehr wenig zu. Der Weg scheint dennoch zu stimmen.

Am Sonntag kommt mit dem LASK ein Gegner, der sehr positive Erinnerungen weckt. Seit November 2020 ist der TSV gegen die Linzer ungeschlagen. Den Abschluss des Grunddurchgangs konnten die Blau-Weißen noch nie gewinnen. Seit 2018 gab es in der 22. Runde abwechselnd Unentschieden/Niederlage. Geht diese Regel weiter, steht diesmal wieder ein Remis an der Tagesordnung.

Ein paar Jubiläen könnten am Sonntag geknackt werden. Tobias Kainz steht vor seinem 150. Einsatz im TSV-Trikot, Dominik Frieser vor seinem Bundesliga-100er, Patrick Farkas vor seinem Bundesliga-250er.

"Wird wichtig sein, LASK auch Aufgaben zu stellen"

Cheftrainer Markus Schopp: "Der LASK ist ein super schwerer Gegner, der sehr viel Energie und Qualität hat und das ein oder andere Mal in den letzten Runden nicht diese Punkte gemacht hat, die sie, aufgrund der Art und Weise wie sie gespielt haben, verdient hätten.

Ein sehr guter Gegner, der uns das Leben richtig schwer machen kann, wenn wir nicht mutig sind oder uns zu viel damit beschäftigen nur gegen den Ball zu arbeiten. Es wird wichtig sein, ihnen auch Aufgaben zu stellen. Ich erwarte mir eine mutige Mannschaft, die den LASK vor Aufgaben und Probleme stellt."

Abwehrspieler Manuel Pfeifer: "Wir freuen uns sehr auf das Spiel gegen einen richtig guten Gegner und hoffen auf zahlreiche Unterstützung unserer Fans. Wir werden alles dafür tun und alles geben, damit wir vor der Punkteteilung noch einen Sieg einfahren und mit einer guten Stimmung in die Länderspielpause gehen."

Im letzten Spiel des Grunddurchgangs trifft unser Team am Sonntag (17 Uhr) zu Hause auf den @LASK_Official. Dabei soll die Serie von 7 ungeschlagenen Spielen gegen die Linzer unbedingt fortgesetzt werden.



ℹ️: https://t.co/6Fi97JSM96#htbask #admiralbl #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/9dw47N2Vkk — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) March 17, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und Harald Dostal/FotoMedia