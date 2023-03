Nach dem Grunddurchgang-Ende am vergangenen Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/23 hat die Bundesliga soeben die Playoff-Termine für die Meister- und Quali-Gruppe bekannt gegeben. Start der jeweils 10 Runden ist mit dem "Unteren Playoff" am Freitag, 31. März. Am Sonntag, den 2. April 2023, das "Meister-Playoff" mit dem Top-Spiel zum Auftakt zwischen dem SK Sturm Graz und SK Rapid Wien...! Nachfolgend brandaktuell die Termine!

Ob zwischen dem Kult-Klassiker SK Rapid Wien vs. SK Sturm Graz (Foto) oder anderen Partien in Meister-Playoff und der unteren Quali-Gruppe: das Fußball-Frühjahr wird ein "heißer Tanz", mit rassigen Duellen.

DOWNLOAD: Spieltermine Runden 22-34 (PDF)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL