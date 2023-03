Auch wenn der SK Rapid nach dem prestigeträchtigen 338. Wiener Derby zum Grunddurchgang-Ende der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/23 auf Rang 4 mit einem Zähler vor dem Fünften FK Austria Wien liegt, die "Nr. 1 in Wien" sind in dieser Saison bisher (beide Traditionsklubs treffen ja in der Meistergruppe noch 2 Mal aufeinander) die Violetten. Die nach dem 2:1-Hinspielsieg im Herbst in Hütteldorf auch das Retourmatch in Wien-Favoriten mit 2:0 für sich entscheiden konnten, seit 9 Duellen vs. Rapid unbesiegt sind, und damit wieder das Ticket für das Meister-Playoff lösten. Nachfolgend Statements aus beiden Lagern.

"Stimmung war bombastisch"

Michael Wimmer (Trainer FK Austria Wien) über...

…die Atmosphäre während dem Spiel: „Die Stimmung war bombastisch. Von unseren Fans bin ich das gewohnt, was die hier abreißen, ist sensationell. Wie sie die Mannschaft auch tragen, vor allem zum Schluss. Die letzten zehn Minuten ist es schwer geworden und da brauchten wir die maximale Unterstützung von den Rängen. Die haben wir wieder bekommen und daher auch riesengroßes Kompliment an die Fans.“



…Gründe für den 2:0-Sieg: „Der Schlüssel zum Spiel war heute, dass wir in den Zweikämpfen von Anfang an präsent waren, dass wir sofort im Spiel waren, dass wir bei den zweiten Bällen da waren. Dadurch bekommt man Sicherheit, die wir letzte Woche in Graz nicht hatten. Heute haben wir es einfacher gemacht und über die einfachen Sachen sind wir fußballerisch gut ins Spiel gekommen.“



…Haris Tabakovic: „Er ist ein extrem wichtiger Spieler. Wir wollen viel über die Flügel kommen, da ist Haris in der Box sehr präsent. Aber auch bei Druck vom Gegner kommt ein Chip-Ball auf den Stürmer, Haris macht die Bälle gut fest, legt sie ab und dann geht das Spiel weiter.“



…sein 1. Wiener Derby: „Man hat die ganze Woche gemerkt, welche Brisanz so ein Derby hat. Man wird permanent auf das Spiel angesprochen, die Fans hat man unter der Woche permanent gesehen. Man hat es natürlich gemerkt und auch bei den Jungs im Training war es wichtig, dass wir die Balance finden, dass der Druck nicht zu groß wird.“

"100%-ige Steigerung im Gegensatz zu Sturm Graz letzte Woche"

Manfred Fischer (FK Austria Wien, Foto oben) über...

…Derbysieg: „Schon die letzten 1,5 Jahre sind wir die Nummer 1, das ist ganz klar. Sehr guter Auftritt unserer Mannschaft heute. Eine 100%-ige Steigerung im Gegensatz zu Sturm Graz letzte Woche. Wir haben gewusst, wenn wir unser Spiel heute auf den Platz bringen, mit den Fans im Rücken, sind wir nicht schlagbar.“



…Druck vor dem Spiel: „Wir haben es immer sehr gut überspielt, aber in der Kabine war sehr viel Druck. Vor allem für die jungen Spieler. Sportlich wären wir wahrscheinlich oben dabei gewesen, es war sehr viel Druck drauf. Ich muss Hut ab sagen vor den jungen Spielern, wie die damit umgehen. Ich bin wirklich stolz auf die jungen.“



…Punkteabzug vor der Saison: „Es ist immer wieder Thema in der Mannschaft. Wir wären eigentlich schon durch. Ich habe auch zu den Spielern gesagt, wir können uns selbst nichts vorwerfen, im Endeffekt wären wir schon drinnen.“

"Glaube, die haben nicht mal eine richtige Chance gehabt.“

Comebacker Dominik Fitz (FK Austria Wien) über den Derbysieg: „Die Atmosphäre heute ist unglaublich. Es ist für uns um so viel gegangen, aber wir sind es von der ersten Minute an richtig angegangen. Ich kann nur den Hut ziehen vor der Mannschaft. Wir sind immer bei uns geblieben, wir haben uns nicht beunruhigen lassen über die Woche. Man hat heute gesehen, wir waren aggressiver in den Zweikämpfen und haben ihnen die Schneid abgekauft. Wir haben extrem verdient gewonnen. Ich glaube, die haben nicht einmal eine richtige Chance gehabt.“

Torschütze vom Dienst Haris Tabakovic ist weiter im Frühjahrs-Flow: 8. Treffer bereits im 6. BL-Spiel in 2023, nur gegen seinen Ex-Klub Austria Lustenau scorte der 28-jährige Schweizer nicht. Um so prestigeträchter sein Führungstor im 338. Wiener Derby gegen den Erzrivalen SK Rapid Wien, auf den die Violetten nun in der Meistergruppe noch 2 Mal treffen. Siehe auch aktuelle TORSCHÜTZENLISTE nach 22 Runden

"In der Hinrunde bin ich noch abgestempelt worden"

Toptorjäger Haris Tabakovic (Spieler FK Austria Wien) über...

…den Derbysieg: „Es ist richtig geil. Ich bin sehr stolz auf das ganze Team. Die Leistung war überragend. Das war vielleicht die beste Leistung der Rückrunde bisher. Derbysieg und Meistergruppe schmeckt umso besser.“



…sein Führungstor: „Ich habe gedacht, der Ball war draußen. Der Ball ist gekommen und ich dachte, ich schieße einfach, vielleicht ist er draußen und wahrscheinlich pfeift der Schiedsrichter. Aber das Tor hat gezählt.“



…Möglichkeit, BL-Torschützenkönig zu werden (Anm.: in der 2. Liga war es letzte Saison): „In der Hinrunde bin ich noch abgestempelt worden, dass ich hier nicht angekommen bin. Ich glaube, darüber zu reden bringt nichts. Ich will einfach auf dem Platz meine Arbeit machen und meine Tore schießen.“



Andreas Gruber (FK Austria Wien) über seine Krankheit: „Ich bin guter Dinge, dass es nächste Woche wieder ganz normal geht und ich beim Freundschaftsspiel über 60 oder mehr Minuten spielen kann und dann für die Meistergruppe hoffentlich komplett fit bin.“

Blieben auch im 9. jüngsten Wiener Derby ohne Sieg: Die Grün-Weißen, die in dieser Saison beide bisherigen Duelle mit den Wiener Violetten verloren haben.

„Die Tore, die wir bekommen haben, waren Geschenke“

Zoran Barišić (Trainer SK Rapid Wien) über...

…das Derby: „Wir waren nicht aggressiv genug. Vor allem in den ersten 45 Minuten haben wir in den Duellen nicht die Qualität gehabt. Spielerisch haben wir uns sehr schwer getan und die Tore, die wir bekommen haben, waren Geschenke und das darf auf diesem Niveau nicht passieren.“



…1. Halbzeit: „Die Austria hat es sehr gut gemacht und wir sind nur sehr schwer ins Spiel gekommen. Das eine ist das Spielerische, das andere die Zweikampfführung. Im Duell waren wir zweiter Sieger und bei den zweiten Bällen waren wir nicht schnell genug im Kopf. 2. Hälfte ist es viel besser gewesen, hier haben wir es leider verabsäumt, die Tore zu erzielen.“



…Böllerwürfe der Rapid-Fans: „Ich hoffe, dass nichts passiert ist. Natürlich distanzieren wir uns davon, das hat in einem Stadion nichts verloren. Wichtig wird es sein, in Diskussion mit den Fans zu treten, dass so etwas in Zukunft nicht mehr passiert, denn hier geht es um den gesundheitlichen Schaden anderer Menschen und das hat auf einem Fußballplatz nichts verloren.“

ℹ️: Böller und Leuchtstifte haben in keinem Stadion etwas verloren. Wir verurteilen das Abschießen und hoffen, dass niemand zu Schaden gekommen ist! #FAKSCR #SCR2023 — SK Rapid (@skrapid) March 19, 2023

über„Speziell in der 1. Halbzeit müssen wir uns einen riesigen Vorwurf machen. Es war gar nicht so wie wir es wollten. Wir wollten speziell die Duelle um den zweiten Ball gewinnen, das ist uns überhaupt nicht gelungen. Wir haben überhaupt keinen Zugriff gehabt. Wir sind schwer in die Duelle gekommen, da war die Austria bereiter.

Dann hatte die Austria mehr vom Spiel, eigentlich wollten wir so ins Spiel kommen. Die Austria war einfach bereiter in dem Moment. Die Austria war nicht vor dem Tor gefährlich, da haben wir sie ganz gut im Griff gehabt und weggehalten. Wir schießen uns das erste Tor quasi selbst. Sehr ärgerlich, aber auch eine Summe davon, dass es den Anschein gemacht hat, dass wir in den entscheidenden Szenen einfach nicht bereit waren.“

Manuel Polster (li.) setzte sich mit Austria Wien gegen Michael Sollbauer und dem SK Rapid Wien durch.

„Auf Strecke sollten diese Vereine weiter oben andocken“

Peter Stöger (Sky Experte) über...

…Ansprüche der Wiener Großklubs (im Vorfeld): „Auf Strecke sollten diese Vereine weiter oben andocken. Sturm Graz macht es außergewöhnlich gut. Es hat seine Zeit gedauert, dass muss man bei Austria und Rapid erst so hinkriegen. Auch der LASK macht es gut. In dieser Kategorie müssten Austria und Rapid aber schon einmal auftauchen.“



…Haris Tabakovic: „Er ist ein wichtiger Faktor gewesen, dass sie unter die ersten sechs kommen. Er hat funktioniert, er hat im Strafraum seine Möglichkeiten bekommen. Das Spiel wurde ein bisschen auf ihn ausgerichtet. Er hat auch gesagt, er bekommt jetzt das Vertrauen. Jetzt läuft es ihm. Dass er ein klassischer Torjäger ist, hat er gezeigt. Es ist egal ob es in der zweiten oder ersten Liga ist, wenn du das Gespür hast, wo du hin musst, wenn die Bälle kommen, dann funktionieren diese Torjäger. Ich glaube aber nicht, dass er Torschützenkönig wird. Er war abgestempelt als jemand, der nicht angekommen ist. Jetzt trifft er und vor vier Wochen war er der Loser, der aus dem Ländle gekommen ist und kein Hochhaus trifft.“



…FK Austria Wien in der Meistergruppe: „Es ist alles drin. Es waren schwierige Wochen für die Austria, es ist viel am Spiel gestanden mit dem Trainerwechsel und der ganzen Geschichte. Jetzt haben sie die Punkte gemacht und stehen richtig gut da. Man hat das Gefühl, dass es greift. Jetzt spielt man aber jede Woche gegen die Besten. Da wird man sehen, wie weit die Jungs wirklich sind.“

FK Austria Wien – SK Rapid Wien 2:0 (1:0)

Sonntag, 19. März 2023, 17 Uhr, Generali Arena, Z:: 15.000, SR: Julian Weinberger

FK Austria Wien (3-4-3): Früchtl; Handl, Mühl (K), Meisl (Baltaxa, 87.); Martins (Teigl, 35.), Braunöder, Jukic, Leidner (Polster, 87.); Fischer, Tabakovic, Fitz (Keles, 71.). Trainer: Michael Wimmer.

SK Rapid Wien (4-2-3-1): Hedl; Auer, Sollbauer, Querfeld, Kasius (Schick, 66.); Pejic, Petrovic (Zimmermann, 66.); Grüll, Greil, Bajic (Strunz, 56.). Trainer: Zoran Barisic.

Tore: 1:0 Tabakovic (40.), 2:0 Leidner (53.). GK: Kasius (26.), Auer (58.), Grüll (88.), Braunöder (91.)

STATEMENT-Quelle: Sky Sport Austria.

Fotocredit: Josef Parak