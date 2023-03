Die schlechte Nachricht für den LASK: Es setzte gegen den TSV Hartberg auch im 8. ADMIRAL Bundesliga-Duell in Folge keinen Sieg beim sonntäglichen 2:2 in der Profertil Arena (jüngste Gesamt-Bilanz zugunsten TSV: 4S, 4U). Die gute Nachricht für die Linzer: Die Wege beider Klubs trennen sich in dieser Saison, es gibt kein Duell mehr mit den Ost-Steirern. Für die es ab 1. April im Unteren Playoff weiter geht, für die Elf von Dietmar Kühbauer (heute in seinem 300. BL-Spiel als Trainer) im Meister-Playoff. Nachfolgend Statements aus beiden Lagern.

Dietmar Kühbauer sah in seinem 300. BL-Spiel, wie sein Team hinter seinen Möglichkeiten blieb. Und der "TSV Hartberg-Komplex" anhielt...wieder konnten die Linzer die Hartberger "nicht biegen". Doch für diese Saison war´s das eher mit den Duellen gegen die Ost-Steirer.

"Spiel wird auf jeden Fall noch besprochen"

Dietmar Kühbauer (Trainer LASK) über...

…das Spiel: „Es war so, dass wir nicht so gespielt haben, wie wir uns das vorgenommen haben und dem Gegner Chancen gegeben haben, die nicht so sein dürfen. Den Punkt müssen wir mitnehmen, aber das Spiel wird auf jeden Fall noch besprochen. Die Energie auf dem Platz hat für mich heute einfach gefehlt. Mein 300. Spiel als Trainer ist ein Spiel, das ich wahrscheinlich schnell vergessen will. Einfach, weil wir unentschieden gespielt haben, ich aber gerne einen Sieg gehabt hätte. Vor allem von der Leistung brauchen wir was Besseres.“



…kommende Meistergruppe: „Wir spielen im oberen Play-Off und ich glaube, mit so einer Leistung wirst du oben dann Probleme bekommen. Das wird aber auch jeder Spieler wissen und jeder Spieler muss sich an der eigenen Nase nehmen. Wir haben einen guten Grunddurchgang gespielt, jetzt geht es aber um die wichtigen Punkte und da müssen wir besser auf dem Platz stehen.“



…die 7 Spiele ohne Sieg gegen den TSV Hartberg (vor dem Match): „Es gibt immer ein 8. Spiel. Natürlich war es in den letzten 7 Spielen nicht so, dass wir gesagt haben, wir wollen verlieren, aber die Spiele waren alle auch unglücklich. Sie haben ihre Chancen genutzt, wir nicht, und deshalb werden wir heute wieder einen Versuch starten und ich hoffe, dass es besser wird. Ich gehe davon aus, dass wir heute eine gute Leistung bringen und das Ziel erreichen, zu gewinnen.“

"Laufen 6 Mal alleine von Mittellinie in Konter"

Robert Zulj (LASK), der einen sehenswerten Kopfballtreffer zum 1:1 erzielte, über das Spiel:

„Wir haben eine durchschnittliche Leistung gebracht in der 1. Hälfte. Es war 1:1, weder Hartberg noch wir waren besser. In der 2. Halbzeit hatte ich dann das Gefühl, dass wir 6 Mal alleine von der Mittellinie in Konter laufen und nicht zum Abschluss kommen. Dann haben sie das Tor gemacht und wir mussten hinterherlaufen. Wir haben dann trotzdem Moral bewiesen und das Tor gemacht, aber wir wissen ganz genau, dass wir das selbst verschuldet haben.“

Ruben Providence traf zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung für den TSV Hartberg, ehe Joker Marin Ljubičić nach Vorlage des ebenfalls eingewechselten Florian Flecker noch der 2:2-Endstand gelang. Wieder Mal bewies der LASK Moral, machte zwei Mal einen Rückstand wett und schaffte zum wiederholten Mal im Frühjahr ein spätes Tor, das Punktezuwachs bringt.

„Glaube, dass wir größtenteils fast in allen Spielen performt haben"

Markus Schopp (Trainer TSV Egger Glas Hartberg) über die Leistung seiner Mannschaft im Frühjahr: „Es war von Anfang an so, dass wir gewusst haben, dass es ein harter Frühjahrs-Anfang wird mit diesen 6 Spielen. Ich glaube, dass wir größtenteils fast in allen Spielen performt haben und sehr viele Dinge richtig gemacht haben, aber auch natürlich das Thema haben, dass wir uns früher belohnen müssen. Das ist sicher etwas, was in den letzten 10 Spielen noch um ein Vielfaches besser werden muss. Die Jungs ziehen mit und ich bin mir sicher, dass wir auch diese Dinge in den Griff bekommen werden.“

Lukas Fadinger (TSV Egger Glas Hartberg), der nach 9 Minuten für den verletzten Peifer ins "kalte Wasser" geworfen wurde und wenig später mit einem platzierten, sehenswerten Distanzschuss das 1:0 erzielte: „Durch den Spielverlauf ist es natürlich bitter, wenn du so spät das Tor bekommst. Ich glaube, wir können trotzdem mit einem 2:2 gegen den LASK zufrieden sein. Ich finde, die Leistung war sehr ansprechend. Wir kreieren offensiv wieder sehr viele Chancen und das gibt uns Zuversicht für die nächsten Spiele.“

TRAUMTOR! LUKAS FADINGER TRIFFT ZUM 1:0 FÜR UNSERE MANNSCHAFT!

HTB 1:0 ASK | 29´ - #htbask #admiralbl pic.twitter.com/Y6ZdLtwQWc — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) March 19, 2023

ADMIRAL Bundesliga, 22. Runde

Sonntag, 19.03.2023, 17 Uhr, Profertil Arena, Z: 2.375, SR: Walter Altmann/Tirol

TSV Hartberg - LASK 2:2 (1:1)

TSV Hartberg: Sallinger; Steinwender, Pfeifer (9. Fadinger), Rotter - Kainz, Prokop (62. Tadic), Heil (K), Diakite (74. Farkas), Frieser (74. Kriwak), Sangare (62. M. Horvat), Providence. Trainer: Markus Schopp.

LASK: Lawal – Stojkovic, Ziereis (K), Luckeneder, Renner – Talovierov (85. Michorl), Horvath – Usor (76. Flecker), Žulj, Nakamura (85. Taoui) – Mustapha (65. Ljubičić). Trainer: Dietmar Kühbauer.

Torfolge: 1:0 Fadinger (29. Assist Rotter), 1:1 R. Žulj (35., Stojković), 2:1 Providence (75.), 2:2 Ljubičić (88., Flecker).

GK: Heil (88.), Providence (90.), Kainz (90+2.); Stojkovic (45+2.), Ljubičić (68.)

