Beim FC Red Bull Salzburg sind - wie der österreichische Serienmeister und aktuelle Spitzenreiter der ADMIRAL Bundesliga heute vermeldet - in den nächsten eineinhalb Wochen allein 14 Akteure mit ihren jeweiligen Nationalteams unterwegs. Darunter mit Nicolas Seiwald und Stürmer Junior Adamu auch zwei Rote Bullen mit dem ÖFB-A-Team von Ralf Rangnick in der neuen Raiffeisen Arena in Linz, in der die beiden Roten Bullen erst in der Liga jüngst am 12. März spielten.

Nicolas Seiwald war erst vor wenigen Tagen gegen den LASK in dessen neuer Raiffeisen Arena im Einsatz (2:0 für die Roten Bullen) und erzielte dabei auch einen Treffer. Am Freitag ist der 21-jährige Kuchler wieder an der gleichen Wirkungsstätte in Linz und steht vor seinem möglichen 11. ÖFB-A-Team-Einsatz. Spieler-Quartett für ÖFB-Teams unterwegs Im Einzelnen sind in den kommenden Tagen folgende Spieler des FC Red Bull Salzburg mit diversen Nationalteams on Tour: