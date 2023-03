Der Grunddurchgang der ADMIRAL Bundesliga 2022/23 ist ad acta, die 6 Klubs für das Meister-Playoff stehen fest. Dabei sind erstmals seit Einführung der 12er-Liga (Saison 2018/19) mit dem FC Red Bull Salzburg, SK Sturm Graz, LASK und SK Rapid + FK Austria Wien alle 5 Großvereine dabei. Ergänzt von Austria Klagenfurt (damit 5 Landeshauptstädte). Die Kärntner haben es im 2. Jahr nach dem Aufstieg wieder geschafft. Bitter: mit der Entlassung von Miroslav Klose bei Schlusslicht SCR Altach - wir berichteten - trennte sich bereits die Hälfte der Liga von ihren Trainern. Hier die Nachlese mit Fakten & Infos zur 22. Runde.

Beherzter Einsatz von Manuel Thurnwald und Schlusslicht SCR Altach, das bei Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg - mit dem israelischen Talent Oscar Gloukh (der 18-Jährige wartet nach 6 Runden immer noch auf sein erstes BL-Tor, lieferte allerdings schon 2 Tor-Vorlagen) - glänzend aufgelegt war und ein 1:1 errang. Ein Lebenszeichen der Elf aus dem Ländle nach zuvor in 8 BL-Partien 6 Niederlagen (2U). Doch für Trainer Miroslav Klose sollte der Achtungserfolg nicht mehr erreichen - Entlassung für den sympathischen, 44-jährigen Deutschen in seinem 1. Jahr als Chefcoach eines Profiklubs.

Nanu...Nuhiu mutiert zum FC Red Bull-Salzburg-"Schreck"

FC Red Bull Salzburg – CASHPOINT SCR Altach 1:1 (0:0)

Atdhe Nuhiu erzielte sein 9. BL-Tor in dieser Saison – neuer persönlicher Bestwert für 33-jährigen Hünen aus dem Kosovo. Der frühere Rieder traf in beiden Saisonduellen gegen den FC Red Bull Salzburg – das gelang ihm vor dieser Saison nie. Der "Stürmer-Schrank" mutiert zum "Schreck" für die Roten Bullen.

Der Mannschaftskollege des Altacher Angreifers - Abwehrspieler Noah Iyobosa Edokpolor hatte mit 13 klärenden Aktionen die meisten in diesem Match.

Das für Miroslav Klose bei seinem Debüt als Cheftrainer in dieser Saison das letzte in seiner Altach-Ära war. Ein Bonusspiel? 13 Niederlagen, 5 Remis und nur 4 Siege (Punkteschnitt: 0,77) , dazu mit 44 Gegentoren die meisten der Liga, nur 3 Punkte aus den vergangenen 9 Partien (3U, 6N), die beiden Derbies gegen Austria Lustenau verloren - da zogen die Verantwortlichen der Vorarlberger zwischen Ende Grunddurchgang und Start Unteres Playoff (Samstag, 1. April) die "Reißleine".

Auf Nachfrage von Ligaportal verlautbarte, dass Kloses-Nachfolger bis spätestens Mitte nächster Woche feststehe und es sich auf einen Kandidaten derzeit "zuspitze".

Benjamin Šeško ist im Frühjahr bisher "Torschütze vom Dienst" bei Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg, verbuchte sein 10. BL-Tor in dieser Saison (5 davon in 5 Partien in 2023!) – doppelt so viele wie in seinen ersten zwei Saisonen. Seine letzten 6 BL-Tore erzielte der 19-jährige, slowenische Nationalspieler, der ab Sommer beim deutschen Bundesliga-Topklub RB Leipzig und Ex-Salzburg Coach Marco Rose spielen wird - nach der Halbzeitpause.

Noah Okafor lieferte seinen 3. BL-Assist in dieser Saison – alle vom Schweizer Stürmer in Heimspielen in der Red Bull Arena, wo die Roten Bullen seit mittlerweile 37 Bundesliga-Spielen en suite unbesiegt sind (30S, 7U). Mit 55 Punkten stellte der Serienmeister seinen Grunddurchgang-Punkterekord ein, kassierte in 22 Spielen nur 1 Niederlage (in Rd. 2 beim ärgsten Verfolger SK Sturm Graz Ende Juli)

RBS-Innenverteidger Oumar Solet machte die 100 voll in punkt Ballkontakten – Höchstwert in diesem BL-Spiel. Siehe auch Ligaportal-TEAM der RUNDE.

Nr. 1 in Wien ist in dieser Saison bisher die Austria

FK Austria Wien – SK Rapid Wien 2:0 (1:0)

Auch das zweite von 4 Wiener Derbies in dieser Saison gewannen die Violetten...wieder mit zwei Toren, diesmal mit 2:0 nach dem 2:1 im Hinspiel in Hütteldorf.

Haris Tabakovic erzielte sein 9. BL-Tor in dieser Saison, 7 davon im Jahr 2023 und in nur 6 Spielen!. Kein anderer Spieler traf in diesem Kalenderjahr so oft wie der 28-jährige Schweizer Scorer, der zudem erstmals in 4 BL-Spielen in Folge zuschlug – in seinen ersten 15 BL-Spielen traf der FAK-Sommer-Neuzugang insgesamt bei drei Einsätzen.

Der deutsche FAK-Coach Michael Wimmer gewann gleich sein erstes Wiener Derby in der Bundesliga als Cheftrainer – wie zuletzt 2005 das Duo Peter Stöger & Frenkie Schinkels. Sowohl Schinkels 2006, als auch Stöger 2012, gewannen danach auch jeweils ihr erstes Derby als alleiniger Cheftrainer.

Doron Leidner war in seinem 5. BL-Spiel an zwei Toren direkt beteiligt (Tor und Assist), in seinen ersten 4 BL-Spielen blieb der 20-jährige Israeli ohne direkte Torbeteiligung.

Marco Grüll gab mit 5 Schüssen die meisten aller Feldspieler in diesem Match ab. Sein Rapid-Kollege Jonas Auer hatte mit 90 Ballaktionen den Höchstwert in diesem BL-Spiel.

Am meisten am runden Leder in der josko Arena: Adis Jasic (re.), der wegen seiner bosnischen Abstammung ab sofort nicht mehr für Österreich spielen wird. Hier der WAC-Rechtsverteidiger gegen Moreira von Austria Klagenfurt.

Der Rieder Fluch mit der Binde...

SV Guntamatic Ried – RZ Pellets WAC 0:0 Nach Kapitän Marcel Ziegl und dem großen Rückhalt Samuel Sahin-Radlinger befällt bereits den 3. Kapitän und Leistungsträger der SV Guntamatic Ried das Verletzungspech in dieser Saison: Stefan Nutz. Der diagnostizierte Kreuzbandriss bedeutet Saison-Aus für den 31-jährigen Denker & Lenker sowie Standard-Speziallisten der Wikinger. Mehr denn je wird jetzt im Team von Neo-BL-Coach Maximilian Senft Zusammenhalt gefordert sein. Der für Pechvogel Stefan Nutz bereits in den Anfangsminuten eingewechselte Winter-Neuzugang Christoph Lang bereitete mit 4 Schüssen die meisten direkt vor in diesem Match. Tin Plavotic gewann die meisten Zweikämpfe in diesem Spiel (11), sein Rieder Mannschaftskollege Michael Martin bestritt 5 Dribblings erfolgreich - Höchstwert. Die SV Ried blieb im Grunddurchgang gegen 3 Teams unbesiegt: WAC (1S,1U), SC Austria Lustenau (1S,1U) und OÖ-Rivale LASK (2U). Adis Jasic machte zwei Mal von sich reden: zum einen hatte der 20-jährige WAC-Rechtsverteidiger mit 94 Ballaktionen die meisten in diesem BL-Spiel, zum anderen ließ der in St. Veit an der Glan geborene Youngster aufhorchen, indem der zweifache ÖFB-U21-Teamspieler an Werner Gregoritsch und "Rot-Weiß-Rot" eine Absage erteilte und sich für das bosnische Nationalteam entschied. Der 20-jährige Wolfsberger Ervin Omic eroberte in seiner Geburtsstadt Ried im Innkreis mit 12 Bällen die meisten aller Spieler.

Christopher Wernitznig und die Unserie der ungewöhnlichen Art: Der 33-jährige Villacher schaffte es tatsächlich 9 Mal in dieser Saison auf das gegnerische Tor zu schießen, doch immer daneben...

Irving bringt´s vom Punkt - Klagenfurter Jubel nach Niederlage

SC Austria Lustenau – SK Austria Klagenfurt 4:2 (2:1)

Verloren und doch gewonnen...! Wie vor Jahren schon mal der TSV Hartberg bei einer Niederlage in der finalen Grunddurchgang-Runde, wurde auch für Austria Klagenfurt die Heimreise im Mannschafts- zum Party-Bus...das "Meisterplayoff-Ticket" gelöst. Zum 2. Mal nach dem Aufstieg in 2021. Die Kärntner Violetten als "Farbtupfer" im Konzert der Großen mit FC Red Bull Salzburg, SK Sturm Graz, LASK und den Wiener Klubs SK Rapid & Austria.

Nach dem "Italien-Winter-Transferthema" und temporärer "Torsperre" trifft Markus Pink wieder "am laufenden Band": 4 Mal in Folge je 1 Treffer, macht auf dem Gesamt-Saisonkonto 16 und weiter Platz 1 in der Torschützenliste. 46% (!) der Klagenfurter Tore vom Routinier! Damit baute der 32-jährige Klagenfurter seinen persönlichen Bestwert weiter aus (12 Tore in der Vorsaison). Der Kapitän traf erstmals 4 BL-Spiele in Folge.

Auch der Schotte Andy Irving geizt mit Toren nicht, der 22-jährige 1,90-Meter Mittelfeldmann erzielte sein 3. BL-Tor – alle per Elfmeter.

Damit zum Sieger: Yadaly Diaby erzielt in seinem 12. BL-Spiel sein Debüt-Tor, Emrehan Gedikli in seinem 4.!

Aufsteiger SC Austria Lustenau profitierte erstmals in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga von einem gegnerischen Eigentor. Insgesamt war es das vierte Eigentor eines Lustenauer Gegners in der Bundesliga – erstmals kein oberösterreichisches Team (zuvor zweimal SV Guntamatic Ried, einmal LASK).

"Was wäre wenn..." werden sich die Mader-Mannen nach dem Grunddurchgang womöglich denken, denn die "Nr. 1 in Vorarlberg" verpasste nur um 3 Zähler die Meistergruppe...und wir erinnern uns da auch an manche Benachteiligungen, die dem Ländle-Klub begegneten...auch oder gerade im Frühjahr.

Hoppala..René Renner und die Einwurf-Causa...! Orginell: Der 29-jährige Welser warf 31 Mal zum Gegner...oder war´s Taktik, um ins Gegenpressing zu kommen...:o)

Fadinger fand schnell ins Spiel und die Lücke / Renner verwerfend

TSV Egger Glas Hartberg – LASK 2:2 (1:1)

Der "Hartberg-Komplex" hält für den LASK an. Kaum zu glauben...auch im 8. Duell in Folge blieben die Linzer ohne Sieg (5U, 3N). Der letzte datiert in der Profertil Arena vom 24. Juni 2020 (Meistergruppe, 1:5)...wer damals geboren wurde, ist heuer schon auf dem Weg in den Kindergarten aufgenommen zu werden

Lukas Fadinger kam, sah und traf...nach 9 Minuten für den verletzt ausgeschiedenen Manuel Pfeifer per "Kaltstart", dann mit "heißem Strahl" per Linksschuss zur 1:0-Führung gegen LASK-Keeper Tobias Lawal, der den erkrankten Alexander Schlager zum 2. Mal in dieser Saison vertrat, jeweils auswärts und mit je 2 Gegentoren (WSG Tirol, TSV Hartberg) beim platzierten Distanzschuss machtlos war. Der 22-jährige Weizer erzielte sein 2. BL-Tor – beide von außerhalb des Strafraums, vor der Halbzeitpause und in Heimspielen.

Robert Žulj scorte zum 7. Mal in dieser BL-Saison – erstmals per Kopfball..einer für jeden Fußball-Lehrfilm und der Flugkopfball-Feinkostabteilung. Davor traf der 31-jährige LASK-Offensivakteur in der BL zuletzt am 17. August 2013 per Kopfball – damals für die SV Guntamatic Ried. Seine letzten beiden BL-Tore erzielte der Welser jeweils auswärts, nachdem er zuvor 10-mal in Folge ausschließlich in Heimspielen traf.

LASK-Rechtsverteidiger Filip Stojković hatte seine direkte 1. BL-Torbeteiligung seit Juli 2022 (Assist beim 3:1 gegen den SK Austria Klagenfurt). Die meisten Vorlagen lieferte der 30-jährige Serbe nur 2020/21 im Dress des SK Rapid innerhalb einer BL-Saison ab (5).

Ruben Providence erzielte sein 3. BL-Tor – alle nach der Halbzeitpause und in Heimspielen. Erstmals traf er als Startelf-Spieler...oder...um es mit den "Lieblings"-Worten von seinem Trainer Markus Schopp zu bemerken: "Starting-Eleven. Jedenfalls blüht Ruben Providence im Frühlingsbeginn-Monat März so richtig auf, schon 2 Treffer in 3 Spielen. Zuvor gelang dem 21-jährigen Franzosen in 10 BL-Partien 1 Tor. Doch immer wenn der TSV-Stürmer scorte, gab es Punkte für die Blau-Weißen (1S, 2U).

Thomas Rotter lieferte seinen 2. BL-Assist in dieser Saison ab – einen mehr vom 31-jährigen TSV-Innenverteidiger als in seinen ersten 4 Saisonen zusammen.

Sturm-Sommerneuzugang Emanuel Emegha erzielte sein 7. BL-Tor, führt die interne Torschützenliste an, in der sich bei den Grazern bereits 17 verschiedene Spieler eingetragen haben. Emegha traf erstmals in 2 BL-Spielen in Folge.

SK Sturm Graz auswärts weiter unbesiegt und mit Rekorden

WSG Tirol – SK Puntigamer Sturm Graz 0:2

Der SK Sturm Graz ist auswärts in der Liga nachwievor das Nonplusultra...einzig von allen 12 Klubs unbesiegt (6S, 5U). In 2023 holten die Ilzer-Schützlinge 5 Siege aus 6 Spielen - stolze 15 Punkte von 18 möglichen! Und auf RB Salzburg machte der Tabellenzweite außerdem etwas Boden gut. Spannung pur im Meister-Rennen-Zweikampf.

Und was spielen Kapitän Hierländer & Co. bisher für eine großartige Saison! Die meisten Punkte (48) seit der Liga-Reform 2018/29: Punkteschnitt = 2,18. Die wenigsten Gegentore (15) seit Ligareform: 0,68 pro Spiel. Nur in der Meister-Saison 1997/98 besser: 51 Punkte, Torverhältnis: 51:14.

Sturm-"Fleiß-Biene" Alexander Prass bestritt 4 Dribblings erfolgreich – Höchstwert!

Albian Ajeti erzielte sein 3. BL-Tor und traf erstmals seit dem 16. Oktober 2022 und erstmals in der Bundesliga als Joker.

WSG-Abwehrspieler Felix Bacher - einer der Wattener Gewinner in dieser Saison - hatte mit 78 Ballaktionen die meisten in diesem Spiel. Innenverteidiger-Partner Dominik Stumberger hatte mit 9 klärende Aktionen den Top-Wert aller Spieler dieser Partie

Informations-Quelle: Bundesliga + Ligaportal

