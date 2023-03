Der CASHPOINT SCR Altach präsentiert - wie auf Ligaportal prophezeit - Klaus Schmidt als neuen Cheftrainer. Der 55-jährige Steirer übernimmt das Traineramt beim derzeit Tabellenletzten der ADMIRAL Bundesliga bis zum Saisonende. Klaus Schmidt, der bereits in der Saison 2017/18 als Cheftrainer in Altach tätig war, steht am Mittwoch zum ersten Mal mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz und soll gemeinsam mit seinem Trainerteam das Ziel Klassenerhalt schaffen.

"Klaus Schmidt hat mehrfach bewiesen, dass er ein absoluter Experte für ähnliche Situationen ist"

Nach seiner ersten Amtszeit in Altach war Schmidt in den vergangenen Jahren auch für den SV Mattersburg, zweimal für die Admira, sowie den TSV Hartberg tätig. Bei jeder Station sicherte der 55-Jährige den Ligaerhalt.

Gemeinsam mit Klaus Schmidt wechselt der ehemalige österreichische A-Nationalspieler Joachim Standfest als Co-Trainer ins Rheindorf. 2019/20 war er unter Schmidt in derselben Rolle in Mödling tätig. Anschließend betreute er als Cheftrainer den SKU Amstetten und seit Saisonbeginn die U18-Mannschaft von FK Austria Wien.

Christoph Längle, Geschäftsführer: „Klaus Schmidt hat bereits mehrfach bewiesen, dass er ein absoluter Experte für ähnliche Situationen ist. Er kennt die Liga und die Herausforderungen, die in den kommenden Wochen auf uns zukommen werden. Klaus hat uns vom ersten Moment an die hundertprozentige Überzeugung vermittelt, gemeinsam mit dieser Mannschaft unser Ziel den Klassenerhalt zu erreichen.“

Georg Festetics, Sportdirektor: „Wir sind uns sicher, dass Klaus Schmidt mit seinem Spirit genau der richtige Trainer für unsere Mannschaft ist und wir die Saison gemeinsam zu einem erfolgreichen Ende bringen werden. Die gesamte Mannschaft und der gesamte Verein sind gefordert, in den kommenden zehn Spielen alles dem Ziel Klassenerhalt unterzuordnen.“

Klaus Schmidt, Cheftrainer: „Ich freue mich sehr, über meine Rückkehr zum SCR Altach. Ich hoffe der ergänzende Baustein für die unmittelbar anstehende Aufgabe Klassenerhalt zu sein. Es ist großartig, dass mich Joachim Standfest auf dieser Mission begleitet. Er wird mit seiner Erfahrung und Leidenschaft dem Team wertvolle Impulse geben. Gemeinsam mit dem aktuellen Betreuer- und Vorstandsteam des SCR Altach und vor allem mit der hochengagierten Mannschaft werden wir alles daransetzen die Liga zu halten.“

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL