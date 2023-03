Gelingt Vizemeister SK Sturm Graz in dieser Saison der ganz große Wurf? Die Steirer gehen ab 2. April mit "nur" 3 Punkten Rückstand auf Serienmeister FC Red Bull Salzburg, der den 10. Meistertitel en suite anpeilt, in das Obere Playoff und blieben außerdem in dieser Saison in drei Duellen mit den Roten Bullen unbesiegt (je 1 Sieg in der ADMIRAL Bundesliga und im ÖFB-Cup, plus 1 BL-Remis). Im Besucher-Ranking hat der derzeit Tabellenzweite den Spitzenreiter aus der Mozartstadt nach 22 Runden bereits überholt. Unangefochten vorn bleibt beim Zuschauer-Zuspruch allerdings wieder Mal klar Rekordmeister SK Rapid Wien.

Vier Teams knackten 10.000er-Marke

Wie die Bundesliga vermeldet, liegt der Zuschauer-Schnitt mit durchschnittlich 7.187 Besuchern aktuell über jenem des letztem Finaldurchgangs (in dem die Zahlen traditionell stärker sind als im Grunddurchgang / Finaldurchgang 2021/22: 7.040 Zuschauer). Gleich vier Teams (SK Rapid Wien, SK Puntigamer Sturm Graz, FC Red Bull Salzburg und FK Austria Wien) haben die 10.000er-Marke übersprungen und auch auf Liga-Ebene konnte eine sehr schöne Bestleistung verzeichnet werden: in der 21. Runde passierten insgesamt 60.734 Zuschauer die Drehkreuze der Bundesliga-Spiele.

Das ist der höchste Wert seit 15 Jahren (Runde 10 in der Saison 2007/08 mit 60.191 Zuschauern), damit natürlich auch Bestwert seit der Ligareform 2018 und reiht sich insgesamt auf Rang 7 der Rangliste der bestbesuchten Runden der Bundesliga-Geschichte ein.

Der Schnitt dürfte in der Meistergruppe aufgrund einiger Schlager-Duelle und nach dem Einzug des LASK in die neue Raiffeisen Arena (Kapazität national: 19.080 Besucher) noch steigen. Der SK Rapid ist mit durchschnittlich 18.474 Besuchern (wieder mal) klarer Spitzenreiter, der SK Sturm (12.465) hat Meister FC Red Bull Salzburg (11.480) überholt.

Die Wiener Austria begrüßt im Schnitt 11.120 Menschen. Am unpopulärsten sind demnach die WSG Tirol (2.444, Tivoli Innsbruck) und der TSV Hartberg (2.591, Profertil Arena).

Neue Anstoßzeit in der Qualifikationsgruppe - und jeweils Freitagspiel!

Die ADMIRAL Bundesliga wird nun in die Meister- und Qualifikationsgruppe geteilt, die Punkte halbiert. Nach der länderspielbedingten Bundesliga-Pause geht es bereits am Freitag, 31.03. mit der 23. Runde weiter, denn in diesem Grunddurchgang gibt es mit Freitag, 19.30 Uhr eine neue Anstoßzeit für die Qualifikationsgruppe.

Die beiden weiteren Spiele der Qualifikationsgruppe finden am Samstag um 17 Uhr statt, die Spiele der Meistergruppe wie gehabt am Sonntag (zwei Spiele 14.30 Uhr, ein Spiel 17 Uhr).

