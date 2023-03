Hiobsbotschaft, ja gar Schock beim SK Sturm Graz vor dem am 2. April 2023 beginnenden Meister-Playoff in der ADMIRAL Bundesliga und dem Kracher in Runde 23 gegen den SK Rapid Wien. Der 3 Zähler hinter Liga-Leader FC Red Bull Salzburg liegende Tabellenzweite aus der Steiermark muss mehrere Wochen auf Abwehrchef Gregory Wüthrich verzichten.

Wüthrich bereits im Februar mit Adduktorenverletzung fehlend

Wie die Steirer am Mittwoch mitteilten, zog sich der 28-Jährige am Sonntag am Innsbrucker Tivoli beim 2:0-Sieg gegen die WSG Tirol eine Muskelverletzung in der rechten Wade zu. Das ergab eine MRT-Untersuchung. Laut dem SK Sturm muss der 28-jährige Schweizer, der in dieser Saison 20 BL-Spiele absolvierte und dabei je ein Tor und eine Vorlage beisteuerte, damit in den kommenden Wochen passen.

Gregory Wüthrich hat bereits mit der Therapie in Messendorf begonnen. Der Routinier verpasste wegen einer Adduktorenverletzung im Februar bereits zwei Spiele in dieser Saison.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL