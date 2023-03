Im vergangenen Jahr siedelte Gyum-bum Kim aufgrund beruflicher Gründe seines Vaters mit seiner Familie nach Österreich, wo er nun lebt und auch zur Schule geht. Der 17-jährige Südkoreaner (Jahrgang 2006), der seit seinem 5. Lebensjahr in seiner Heimat – zuletzt bei Bupyeongdong Middle School – aktiv Fußball spielte, wusste bei einem Probetraining der SK Rapid Akademie zu überzeugen und ist ab sofort Teil der U18-Mannschaft von Cheftrainer Jürgen Kerber.

"Er hat eine solide Grundtechnik und Stärken im Abschluss"

Am letzten Wochenende wurden sämtliche Anmeldeformalitäten geklärt und Gyum-bum Kim ist nun auch offiziell ein Spieler des SK Rapid Wien. Der junge Offensivspieler kam auch schon am Samstag bei 3:0-Auswärtssieg der U18 in St. Pölten direkt zu seinen ersten Einsatzminuten in der ÖFB-Jugendliga.

Leiter Rapid II, Akademie und Nachwuchs Willi Schuldes sieht den Neuzugang als ein spannendes Projekt: „Wir müssen die Entwicklung von Gyum-bum Kim abwarten und ihn langsam an das Mannschaftsgefüge heranführen. Er hat zweifelsohne gute individuelle Fähigkeiten, eine solide Grundtechnik und Stärken im Abschluss.“

Fotocredit: SK Rapid