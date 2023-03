Unter dem Motto „I leb' für mein' Verein!“ haben Kund:innen von BILLA und BILLA PLUS aktuell die Möglichkeit ihre Lieblingssportvereine zu unterstützen. Seit Anfang März können dort Lose gesammelt werden, welche Vereine dann gegen tolle Prämien eintauschen können. Dass unsere Sportvereine wichtig sind, dürfte Vereinsmitgliedern und Fans in Österreich klar sein. Aus diesem Grund spricht sich BILLA mit der aktuellen Aktion „I leb' für mein' Verein!“ stark für die Unterstützung von heimischen Amateursportvereinen aus und möchte diese gemeinsam mit euch für ihr Engagement belohnen. So können jetzt bei jedem Einkauf ab 15€ bei BILLA Lose gesammelt und im Anschluss online dem jeweiligen Verein zugewiesen werden. Der Vorteil für die Sportvereine? Eine große Auswahl an Gratisprämien.

Wie das ganze genau funktioniert, ist hier kurz zusammengefasst:

Jedes Los bringt’s - So geht’s:

Noch bis zum 6. Mai 2023 können in allen BILLA, BILLA PLUS, BILLA Corso Märkten und im BILLA Online Shop Lose gesammelt werden, oder solange der Vorrat reicht. Je 15€ Einkaufswert gibt es ein Los gratis. Auf billa.at/meinverein können die gesammelten Lose dann bis zum 20. Mai 2023 dem persönlichen Lieblingssportverein zugeordnet werden. Dazu einfach den Verein auf der Website suchen, QR-Code auf dem Los scannen oder den alphanumerischen Code online eingeben und fertig! Haltet auch die Augen offen, wenn ihr das nächste Mal im Vereinslokal seid, eventuell hat euer Verein eine eigene Sammelbox für die Lose aufgestellt und übernimmt für euch das online Zuordnen.

Für alle, die keinen Lieblingssportverein haben aber dennoch gerne unterstützen möchten, schafft Ferdl, das Vollzeit Maskottchen aus Leidenschaft, eine gute Alternative mit der "Ferdl's Vereinskassa". Hier zugeordnete Lose werden zufällig an 50 glückliche Gewinner-Vereine verlost. Mitmachen lohnt sich also in jedem Fall und hilft unseren heimischen Sportvereinen.

Vereine können die gesammelten und ihnen zugewiesenen Lose dann bis zum 3. Juni 2023 in tolle Gratisprämien umtauschen.

I’ werb’ für mein’ Verein

Wie Ferdl, das Wildschwein und Promoter der Aktion „I leb’ für mein’ Verein!“, im Video abschließend betont, gilt natürlich auch: „Weitersog’n, Weitersog’n, Weitersog’n!“ damit für euren Lieblingssportverein möglichst viele Lose und Prämien zusammenkommen. Wer es sich beim Weitersog’n leicht und lustig machen möchte, sollte unbedingt auf die Website von BILLA unter billa.at/meinverein schauen. Dort warten unter anderem ein paar Sportarten zum digitalen Ausprobieren oder ein GIF Generator mit animierten Stickern für eure Social Media Posts.

ADVERTORIAL