Der LASK gewinnt ein unterhaltsames Testspiel gegen den tschechischen Erstligisten SK Dynamo Budweis mit 3:2 (3:1). Florian Flecker bringt die Linzer in Führung, Moses Usor steuert einen Doppelpack bei.

Der LASK nutzte die Länderspielpause am Freitagnachmittag für ein Testspiel gegen den SK Dynamo Budweis im voestalpine Stadion in Pasching. Gegen den tschechischen Erstligisten bekamen aufseiten der Linzer einige Spieler – wie etwa Philipp Ziereis oder Filip Stojkovic eine Pause -, wodurch so manch anderer Akteur zum Zug kam. In einer temporeichen Anfangsphase gab Budweis in der neunten Minute den ersten Warnschuss ab: Der Distanzschuss von Patrik Cavos stellte Tobias Lawal aber vor keine Probleme. Der LASK antwortete mit Robert Zulj, der es von der Strafraumgrenze probierte – seinen unangenehmen Aufsitzer lenkte Budweis-Keeper David Sipos zur Ecke ab (16.).

Nach 23 Minuten gelang den Athletikern ein Doppelschlag: Zunächst verwertete Florian Flecker eine Vorlage von Robert Zulj aus kurzer Distanz eiskalt zur Führung, drei Minuten später ließ Moses Usor dem Gäste-Keeper mit einem präzise angetragenen Schuss von der rechten Strafraumgrenze keine Chance: Von der Innenstange sprang der Ball ins Tor (26.). In der 32. Minute schnürte der Rechtsaußen einen Doppelpack: Nach perfekt getimten Zulj-Zuspiel musste Moses Usor im Strafraum nur noch einschieben. Budweis verkürzte noch vor dem Seitenwechsel durch Nicolas Penner, der einen Stanglpass von Jakub Matousek verwertete (39.).

Budweis kommt ran, aber der LASK gewinnt

Auch im zweiten Durchgang zeigte sich der LASK spielfreudig, Florian Fleckers Schuss in der 52. Minute fiel aber eine Spur zu hoch aus. Vier Minuten später konnte sich Tobias Lawal mit einer Doppel-Rettungstat auszeichnen, als er zwei Mal gegen Jakub Matousek parierte. Kurz darauf erzwang Matousek dennoch den Anschlusstreffer, als er den Ball aus spitzem Winkel scharf unter die Latte setzte (58.).

Das Spiel blieb auch in der Folge ein unterhaltsamer Schlagabtausch, einen gut angetragenen Fernschuss von Ibrahim Mustapha pflückte der eingewechselte Keeper Andrew Colin mit einer Flugparade aus der Luft. Budweis wurde in der 78. Minute erneut gefährlich, Lukas Havels Kopfball streifte die Latte. In den Schlussminuten beschränkte sich der LASK erfolgreich auf Defensivarbeit und feierte so letztlich einen 3:2-Testspielsieg.

So spielte der LASK: Lawal – Potzmann, Kecskes, Luckeneder (46. Renner), Celic – Jovicic, Michorl – Usor (61. Haas), Zulj (61. Horvath), Flecker – Mustapha (76. Messing)

Tore: Flecker (23.), Usor (26., 32.); Penner (39.), Matousek (58.)

Foto: LASK

Gelb: Celic (76.); Sluka (70.)