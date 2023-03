Die Austria Klagenfurt hat am Freitag im Test beim Zweitliga-Dritten Grazer AK trotz 2:0-Führung einen Sieg verpasst und musste sich am Ende des Ausflugs in die Steiermark mit einem 2:2 (1:0) begnügen. Die Treffer vor 180 Zuschauern im Sportzentrum Weinzödl erzielten Sebastian Soto und Andy Irving für die Violetten sowie David Peham und Maximilian Somnitz für die Hausherren.

Co-Trainer Martin Lassnig ersetzte Peter Pacult

Weil Chefcoach Peter Pacult beim Trainerlehrgang in Linz weilt, übernahm sein „Co“ Martin Lassnig an der Seitenlinie das Kommando. Im Vergleich zum Bundesliga-Spiel fünf Tage zuvor in Lustenau (2:4) veränderte er die Startelf auf sieben Positionen: Phillip Menzel, Solomon Bonnah, Maximiliano Moreira, Vesel Demaku, Soto, Nicolas Binder und Florian Jaritz ersetzten Marco Knaller, Till Schumacher, Christopher Cvetko, Irving, Sinan Karweina, Markus Pink und Florian Rieder.

Vor Tormann Menzel bildeten Bonnah, Thorsten Mahrer, Nicolas Wimmer und Moreira die Abwehrkette. Im Mittelfeld erhielten Rico Benatelli im Zentrum sowie Demaku und Christopher Wernitznig als „Achter“ den Vorzug, im Angriff durften Soto und Jaritz auf den Flügeln von Beginn an ran, Binder stürmte in der Mitte.

Klagenfurter Führung kurz vor der Pause

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase konnten sich die Gäste aus der Kärntner Landeshauptstadt zunehmend leichte Feldvorteile erarbeiten und gingen kurz vor der Pause auch verdientermaßen in Führung: Auf Vorarbeitet von Demaku schob Soto (44.) den Ball aus sechs Metern ein und ließ GAK-Keeper Christoph Nicht keine Chance.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit nahm Lassnig vier Wechsel vor: Mahrer, Wimmer, Benatelli und Wernitznig hatten Feierabend, Michael Blauensteiner und Cvetko übernahmen im Abwehr-Zentrum, Schumacher als linker Verteidiger und Irving im Mittelfeld. Nach 70 Minuten folgten Karweina und Rieder in der Offensive für Soto und Jaritz.

Mit einem Knalleffekt begann der zweite Durchgang: Bonnah setzte sich auf der rechten Seite durch und fand Irving im Rückraum, der aus 16 Metern für den zweiten Treffer des Bundesliga-Sechsten sorgte. Der GAK zeigte sich allerdings unbeeindruckt, hielt die Partie offen und wurde mit dem Anschlusstreffer durch Peham (57.) belohnt. Die Austria zog das Tempo an, war klar überlegen, aber nicht zielstrebig im Abschluss - und das rächte sich: In der 80. Minute kamen die Grazer nach einer Standardsituation durch Somnitz zum Ausgleich.

Nach dem Abpfiff ging es für den Austria-Tross mit dem Bus zurück nach Klagenfurt, dort bereitet sich das Team in der kommenden Woche auf das erste Match in der Meisterrunde der ADMIRAL Bundesliga am Sonntag (14.30 Uhr) in der 28 BLACK Arena gegen Double-Gewinner Red Bull Salzburg vor. Tickets für das Fußball-Fest sind Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr in der Geschäftsstelle des Vereins sowie im Online-Shop erhältlich.

Foto: SK Austria Klagenfurt