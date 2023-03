Du möchtest mit deinen Fußballfreunden zum Electic Love Festival? Die schon fast ausverkaufte zehnte Jubiläums-Ausgabe des Electric Love Festivals vom 6. bis 8. Juli am Salzburgring wird erneut zum Stelldichein der internationalen DJ-Superstars. Mit Robin Schulz kommt der nächste Mega-Star zum Electric Love 2023 nach Salzburg. Anfang Juli verwandelt sich der Salzburgring zum zehnten Mal in ein riesiges Festivalgelände. Der Run auf die Tickets ist weiterhin enorm: Viele Kategorien sind bereits ausverkauft. Ligaportal.at - Österreichs größtes Fußballportal - hat aber für DICH und DEINE Freunde 12 Festivalpässe im Wert von über 2.500 Euro. Nimm jetzt an unserem Gewinnspiel teil und feiere im Juli so richtig ab.

Spürt ihr es auch? Das Kribbeln wird jeden Tag größer, denn das Electric Love Festival 2023 kommt immer näher. 5+ Stages und über 160 Artists verwandeln den Salzburgring von 6. bis 8. Juli 2023 inkl. Warm Up Party am 5. Juli 2023 zum Colorful Playground. In der vorletzten LineUp-Phase wurde mit ROBIN SCHULZ ein Heavy-Rotation-Dauerbrenner in den Radiostationen dieser Welt in die illustre Liste an #ELF23-Headlinern um Timmy Trumpet, Hardwell, Steve Aoki, und Techno-Legende Scooter aufgenommen. Der Sommer kann kommen!

Wie kann man auf ligaportal.at gewinnen?

Beantworte ganz einfach folgende Gewinnspielfrage:

Frage: Wo findet das Electric Love Festival statt?





Du weißt die Antwort? Dann sende eine E-Mail mit dem Betreff "ELF 2023" inklusive richtiger Antwort an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Der Gewinner wird am 14. April 2023 gezogen und schriftlich per E-Mail verständigt. Keine Barablöse möglich.

Viel Glück!

Tickets im offiziellen Ticketshop gibt hier: tickets.electriclove.at

Das Electric Love ist weit mehr als nur ein Musik-Festival, es ist die größte Party des Landes und verbindet die Menschen nun bereits seit 10 Jahren! Electric Love bedeutet seit 2013 Lebensgefühl, Musik und Abenteuer – eingebettet in das wunderschöne Salzburger Seenland in der Fuschlseeregion. Von 6. bis 8. Juli können alle Fans elektronischer Musik vor einer der vielfältigen Bühnen am Salzburgring, zu hunderten internationalen Artists aus den Genres EDM, Hardstyle, Techno, Tech House, Bass oder Hip Hop bis in die Nacht das einzigartige Electric Love Flair genießen.

Fotocredit: EDM Kevin