Über Florian Gschwandtner

Florian Gschwandtner ist ein österreichischer Unternehmer, der unter anderem mit der Gründung von dem Start-up Runtastic in 2009 bekannt wurde. Er war dort 10 Jahre lang CEO und das Unternehmen wurde sehr erfolgreich an adidas verkauft. Parallel hat er gemeinsam mit Freunden das Start-up Tractive mitgegründet. In 2021 hat er das Leadership & Mitarbeiterentwicklungsunternehmen Leaders21 gemeinsam mit einem ehemaligen Runtastic Kollegen gegründet. Neben den eigenen Gründungen ist er auch als Business Angel tätig und hat in mehr als 40 Start-ups investiert. Mit seinem neuen Unternehmen - Foxyfitness GmbH - und der App “100 Push-Ups Liegestütz Zähler” startet er nun in der App Welt erneut durch.