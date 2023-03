Die 10 Playoff-Runden der Saison 2022/23 in der ADMIRAL Bundesliga werden am Freitag, den 31. März 2023, eröffnet. Und zwar in der Qualifikationsgruppe mit dem Duell zwischen dem Zehnten TSV Egger Glas Hartberg und dem Achten SC Austria Lustenau, der zum 2. Mal in diesem Frühjahr in einem Freitagabend-Flutlichtspiel ran darf (das erste am 24.02. zur Stadion-Eröffnung beim LASK). Ankick in der Profertil Arena Hartberg ist um 19:30 Uhr - im Ligaportal-LIVETICKER. Schiedsrichter: Alan Kijas/NÖ.

Im Grunddurchgang am 5. November gelang Lustenaus Linksverteidiger Hakim Guenouche (re.), der damals den Aufsteiger mit 1:0 in Führung brachte und dabei zugleich sein 1. BL-Tor erzielte, mit den Vorarlbergern in der Profertil-Arena gegen Okan Aydin und den TSV Hartberg ein 1:1. Seither gab es für die Lustenauer kein Remis mehr, bei 4 Siegen und 3 Niederlagen.

Hartberg will "heil-los" zum 1. Duell-Sieg

Alle Teams in der Qualifikationsgruppe liegen innerhalb von 6 Punkten. Der TSV Hartberg möchte schnellstmöglich den Klassenerhalt erreichen und erfolgreich in die heiße Phase starten. Gegen die Lustenauer gab es in dieser Saison bislang eine Niederlage (1:4 auswärts) und ein Remis (1:1 daheim).

Ein Fixausfall im TSV-Lager ist Stammkraft Jürgen Heil, der nach der 5. Gelben gesperrt ist.

TSV-Cheftrainer Markus Schopp: "Hartberg und Qualifikationsgruppe ist nicht unbedingt etwas Neues. Wir kennen den Prozess und wissen was es bedeutet, in diesen 10 Spielen performen und Resultate holen zu müssen. Wir wissen, dass jedes Spiel eine riesige Herausforderung ist. Speziell das erste Spiel gegen den Aufsteiger, der bislang fantastische 27 Punkte geholt hat und zurecht dort steht wo er ist. Sie gehen mit dem Vorteil in das Spiel einen gewissen Punktevorsprung auf uns zu haben.

Aber wir haben den Gegner für uns sehr gut analysiert. Ein sehr flexibler Gegner, der durch Standards sehr gefährlich werden und auf viele Dinge flexibel reagieren kann. Darauf werden wir uns einstellen und müssen unser Spiel auf den Platz bringen, müssen mutig sein. Wir dürfen uns nicht in unnötige Ballbesitzphasen in weniger wichtigen Zonen verzetteln. Wir müssen dorthin, wo es weh tut und das werden wir machen!"

"Wenn wir unser Leistungsmaximum abrufen, bleibt Sieg in Hartberg"

Mittelfeldspieler Lukas Fadinger: "Wir freuen uns alle extrem auf die Play-off Spiele und wollen so schnell wie möglich den Klassenerhalt schaffen. Dafür gilt es gegen Lustenau 3 Punkte zu holen. Wir wissen natürlich, dass Lustenau ein starker Gegner ist, aber ich glaube, dass der Sieg in Hartberg bleibt, wenn wir unser Leistungsmaximum abrufen können."

Der punktemäßig schwächste Grunddurchgang aus Hartberger Sicht in der Bundesliga liegt hinter den Blau-Weißen. Seit der Frühjahrssaison ist jedoch ein Aufwärts-Trend unverkennbar. Die Leistungen zuletzt geben den Ost-Steirern Selbstvertrauen. Vor allem die Heimspiele gegen den WAC (2:1) und den LASK (2:2) stimmen zuversichtlich.

TSV gewann noch nie Qualigruppen-Auftaktspiel

Mit einem Sieg wollen die Gastgeber in die Qualigruppe starten und so bis auf einen Zähler an den Freitag-Gegner heranrücken. Mit den Vorarlbergern gibt es noch "offene Rechnungen" aus den bisherigen Spielen zu begleichen. Eine weitere Hartberger Herausforderung: Der TSV hat bisher noch nie ein Qualigruppen-Auftaktspiel gewonnen (2019: Niederlage, 2021: Niederlage, 2022: Remis – in der Meistergruppe gab es 2020 einen Sieg)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL