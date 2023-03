Sie sind wieder dabei...auch im 2. Jahr nach dem Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga sind die Kärntner Violetten der "Farbtupfer" im Meister-Playoff. Wobei man sich im Lager von Austria Klagenfurt im "Konzert der Großen" zu den Kleinen zählt. Inmitten von Red Bull Salzburg, Sturm Graz, LASK und den Wiener Klubs SK Rapid und FAK. Die Außenseiter-Rolle hindert Peter Pacult aber nicht daran, in der Meisterrunde ein ehrgeiziges Ziel zu setzen: Der Trainer traut seinem Team zu, um die internationalen Plätze mitzukämpfen. Routinier Christopher Wernitznig teilt die Meinung seines Chefs und ist heiß darauf, die Favoriten aufzumischen.

Letzte Dehnübungen und fokussierter Blick voraus für Christopher "Wuschi" Wernitznig und Austria Klagenfurt bei der nächsten "Abenteuer-Reise Meister-Playoff". Der 33-jährige Villacher war in den vergangenen Spielzeiten stets mit dem WAC in der Meistergruppe, wechselte dann im vergangenen Sommer von einem zum anderen Kärntner Klub und ist nun - entgegen seinem Ex-Klub - mit den Violetten vom Wörthersee im Oberen Playoff dabei...während die "Wölfe" ungewohnt im unteren mitmischen.

"Wir sind krasser Außenseiter, haben aber nötige Qualität, um gute Rolle zu spielen"

Christopher Wernitznig, seit Jahren Dauergast im Oberen Playoff (zuvor mit dem WAC): „Wir sind der krasse Außenseiter, haben aber die nötige Qualität im Kader, um eine gute Rolle spielen zu können. Unser großes Ziel für diese Saison war der Klassenerhalt. Das haben wir jetzt schon nach 22 Runden erreicht und damit können wir sehr zufrieden sein. Aber ich bin sicher, dass noch einiges mehr in unserer Mannschaft steckt und das wollen wir auch auf den Platz bringen."

Am Sonntag (14.30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) steigt das Auftaktmatch des oberen Playoffs gegen den FC Red Bull Salzburg in der 28 BLACK Arena. Der Double-Gewinner und Spitzenreiter geht mit drei Punkten Vorsprung auf Verfolger Sturm Graz (24) und damit als Top-Favorit auf die Meisterschaft in die letzten 10 Runden. Auf den Rängen folgen der LASK (19), SK Rapid und Austria Wien (beide 16) und Austria Klagenfurt (15).

Pacult & Rieder gegen Salzburg gesperrt

Um von Europa träumen zu dürfen, müsste das Team von Cheftrainer Peter Pacult, der gegen die Roten Bullen ebenso gesperrt fehlen wird wie Florian Rieder, zumindest einen der fünf Gejagten hinter sich lassen. Denn während der Sechste leer ausgeht, trifft der Fünfte der Meisterrunde auf den Ersten der Qualifikationsrunde und der Sieger dieses Duells spielt gegen den Vierten um ein Ticket für die UEFA Conference League. Der Dritte qualifiziert sich direkt, der Meister steigt in die Champions League auf, der Vize-Meister darf auf die Königsklasse hoffen, ist sicher in der Europa League dabei.

Am Sonntag rückt Martin Lassnig in die erste Reihe. Der „Co“ übernimmt dann die Chefrolle und wird zum Auftakt der Meisterrunde der ADMIRAL Bundesliga gegen Red Bull Salzburg an der Seitenlinie stehen.



Zum gesamten Text: https://t.co/apHJO7QypF#SKA pic.twitter.com/8aujhC3N86 — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) March 28, 2023

15 Europa League-Partien mit WAC

Wernitznig hat im Austria-Kader die größte Erfahrung im internationalen Geschäft sammeln können. 15 Partien absolvierte er für den WAC in der Europa League: In der Saison 2015/16 verpassten „Wuschi“ und Co. gegen Borussia Dortmund noch die Gruppenphase, vier Jahre später scheiterte das Team dort hinter der AS Rom und Borussia Mönchengladbach. In der Serie 2020/21 ging es in die K.o.-Phase, dann sorgte Tottenham Hotspur für das Ende der Reise.

„Es waren Riesen-Erfahrungen für mich, die ich sammeln durfte und ich bin dankbar, dass ich das erleben konnte. Für mich würde sich ein großer Traum erfüllen, wenn wir das mit der Austria schaffen könnten, in Europa dabei zu sein. Das wäre auch für unsere Fans eine tolle Sache“, stellt Wernitznig fest.

Die erste Hürde auf dem Weg nach Europa ist direkt eine hohe, doch der beidfüßige Mittelfeldspieler bzw. Allrounder betont, dass Violett auch gegen die „Roten Bullen“ nichts zu verschenken hat. „Salzburg hat sich gegen uns meist schwergetan, da haben wir schon gute Spiele gemacht. Wenn wir eine Top-Leistung abrufen und das nötige Quäntchen Glück haben, das es braucht, dann ist eine Überraschung auf jeden Fall drin“, blickt der 33-Jährige voraus.

Christopher Wernitznig und die Unserie der ungewöhnlichen Art

Mit 21 BL-Einsätzen zählt Sommer-Neuzugang Christopher Wernitznig in dieser Saison zu den Stammkräften der Klagenfurter und steuerte auch bereits vier Assists bei. Allerdings hat der Kärntner noch an einer Statistik jede Menge "Luft nach oben": Wie die Sky-Datenbank verriet, schaffte es der fleißige Spieler, der bei Austria Klagenfurt noch Vertrag bis Juni 2024 hat, tatsächlich 9 Mal in dieser Saison auf das gegnerische Tor zu schießen, doch immer daneben...!

Auf diesen Moment hat Jonas #Arweiler mit großem Fleiß hingearbeitet: Zehn Wochen nach einem Mittelfußbruch ist unser Angreifer wieder ins Teamtraining eingestiegen.



Den ganzen Artikel lest ihr jetzt auf unserer Homepage: https://t.co/OxJuzYGGvs#SKA #GEPApictures pic.twitter.com/5TIYKnLum6 — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) March 29, 2023

Karten für die Partie gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg sowie Einzeltickets für die weiteren Spiele in der Meisterrunde gegen den SK Puntigamer Sturm Graz (16. April), den LASK (7. Mai), FK Austria Wien (21. Mai) und SK Rapid Wien (3. Juni) sind ebenso wie das Playoff-Abo am Donnerstag und Freitag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr in der Geschäftsstelle erhältlich.

