Seit Dietmar Kühbauer im vergangenen Mai das Trainer-Zepter beim LASK schwingt, blüht Keito Nakamura so richtig auf und avancierte zum Unterschiedsspieler bei den Linzern. Auch wenn der 22-jährige Japaner aktuell im Frühjahr noch nicht so konstant performte wie noch im Herbst, weckt der agile Athletiker-Außenspieler weiterhin Begehrlichkeiten. Auch in der englischen Premier League. So hat laut dem englischen "Telegraph" das europäische Fußball-Schwergewicht FC Liverpool um den deutschen Teammanager Jürgen Klopp den Offensivakteur des Tabellendritten der ADMIRAL Bundesliga auf dem Radar.

Von Linz nach Liverpool? Zeigt Keito Nakamura bald seine fußballerischen Qualitäten auf der Insel beim 19-maligen englischen Meister und Renommierklub, der 6 Mal den Henkelpott gewann (4x Europapokal der Landesmeister, 2x Champions League)?

Vertrag beim LASK bis Juni 2025

Erst Mitte August 2022 verlängerten die Linzer den Kontrakt mit ihrer "Top-Aktie", dem "Sohn Nippons", bis 30. Juni 2025. Nakamuras Marktwert liegt derzeit laut Transfermarkt.at bei 5 Mio. Euro. In der aktuellen Spielzeit verbuchte die Nr. 38 des LASK mit 21 Scorerpunkten (14 Tore und 7 Assists) in 25 Pflichtpartien (21 in der Liga, 4 im ÖFB-Cup) einen Top-Wert in der Liga.

Das dürfte dem Vernehmen nach auch dem FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp nicht entgangen sein, der ja für sein intensives Spielsystem samt Pressing-Maschinerie derartige Spieler-Typen wie Keito Nakamura, der jüngst auch für die japanische Nationalelf debütierte, präferiert.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL