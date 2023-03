Aufsteiger SC Austria Lustenau kann zufrieden auf seine gezeigte Performance im Grunddurchgang der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/23 blicken. Die Elf von Cheftrainer Markus Mader gewann beide Derbies, ist die "Nr. 1 in Vorarlberg" und verpasste nur knapp das Meister-Playoff. In der Quali-Gruppe gilt es jetzt für die Lustenauer vorzeitig den Klassenerhalt zu sichern und vielleicht ist ja gar noch das Europacup-Playoff drin...?!? Der Tabellenachte aus dem Ländle hat die Auswärtspartie in Runde 23 beim TSV Hartberg als "erstes Finalspiel" tituliert und will den Aufwärtstrend fortsetzen. Freitag, 19:30 Uhr - Ligaportal-LIVETICKER!

Rein mit Rhein in die 10 Playoff-Runden, die der 20-jährige Berliner mit Austria Lustenau im Freitagabend-Einzelspiel beim TSV Hartberg eröffnet. Am 5. November 2022 beim 1:1 - hier Szene von damals mit Torben Rhein - gaben die Vorarlberger in der Profertil Arena noch einen 1:0-Vorsprung her. Und diesmal?

"Markus meets Markus" / Trainer-Duell Schopp kontra Mader

Gegen den Tabellenzehnten TSV Hartberg sind die Lustenauer in dieser Saison nach dem 4:1-Heimsieg im Herbst und dem 1:1-Auswärts-Remis noch unbesiegt. Die Ost-Steirer spielen, seit Trainer Markus Schopp wieder das Zepter übernommen hat, deutlich stabiler und konnten sich mit guten Leistungen vom letzten Tabellenplatz verabschieden.

Auch Austria-Cheftrainer Markus Mader unterstreicht im Vorfeld die Weiterentwicklung des morgigen Gegners: "Mit Markus Schopp präsentiert sich Hartberg von einer anderen Seite, es wird anderer Fußball praktiziert. Sie setzen auf Kontinuität im Spielaufbau und gehen robust in die Zweikämpfe. Auch die Winterneuzugänge haben sie deutlich verstärkt".

Der 54-jährige Gäste-Coach spricht dabei unter anderem von Ousmane Diakité, der in der Zentrale die Blau-Weißen ordnet und anführt. Aber auch Winter-Rückkehrer Donis Avdijaj, der Ex-Austria Wien-Akteur Dominik Prokop und Mamadou Sangaré haben den Hartbergern mehr Qualitäten verliehen. "Wir wissen, dass es eine schwierige Partie wird und wir unsere Qualitäten auf den Platz bekommen müssen. Ihre schnellen Stürmer sind immer für ein Tor gut, da müssen wir aufpassen", erklärt Markus Mader.

"...so ist es danach leichter wieder Vollgas zu geben"

Bei den Grün-Weißen lag Anfang der länderspielbedingten Bundesligapause der Fokus auf Abstand vom Fußball. Was komisch klingt, hat seinen Sinn. Markus Mader dazu: "Es ist wichtig, dass sich unsere Kicker auch mal mit anderen Dingen beschäftigen. Uns war es wichtig, dass sie Zeit für ihre Familien und Freunde haben, so ist es danach leichter wieder Vollgas zu geben. Die Jungs sind enorm motiviert in die Trainingswoche gestartet, wir hatten sehr intensive aber auch wirklich gute Trainingseinheiten".

Anfang der Pause erhielten die Spieler, die bisher eher zu weniger Einsatzminuten kamen, die Möglichkeit, im Test gegen den FC Vaduz aufzuzeigen. Der Nachbar aus Liechtenstein konnte am Ende mit 2:1 besiegt werden. "Es war ein guter Test, der seinen Zweck erfüllt hat. Viele Spieler konnten Einsatzminuten sammeln und es wurden auch zwei Testspieler eingesetzt. Das Ergebnis ist nebensächlich, aber wir nehmen das gerne so mit", analysiert der Austria-Coach.

Quartett fehlt verletzungsbedingt

Gegen die Hartberger möchten die Vorarlberger gerne an die Leistung in der letzten Runde im Grunddurchgang gegen Austria Klagenfurt (4:2-Sieg) anschließen. Kadertechnisch muss Mader für diese Aufgabe aber auf Matthias Maak, Torben Rhein, Tobias Berger und Yuliwes Bellache verzichten. Alle vier Spieler sind nicht fit für einen Einsatz. Dafür sind Cem Türkmen und Yadaly Diaby, die jeweils für ihre Nationalmannschaften im Einsatz waren, wieder mit an Board.

Auf die Frage wie denn der Matchplan gegen Hartberg aussehe, antworte Mader, dass man in den letzten Wochen Automatismen entwickelt habe, die dem eigenen Spiel gut tun. Es ging vor allem auch darum Ideen zu erarbeiten, wie man hinter die gegnerische Abwehr komme. "Am Ende wird es auch auf die oft angesprochenen Faktoren wie Mentalität und Leidenschaft ankommen. Das hat uns zuletzt ausgezeichnet und das wollen wir auch wieder auf dem Platz zeigen."

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL