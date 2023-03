Im Auftakt-Match der Meistergruppe in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/23 geht es für den FC Red Bull Salzburg nach Klagenfurt am Wörthersee. Die Roten Bullen treffen am Sonntag, den 2. April 2023 - ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - in der 28 Black Arena auf den SK Austria Klagenfurt. Siehe auch VORSCHAU SK Austria Klagenfurt. SR: Daniel Pfister.

"Pass besonders auf den Pink auf..."...könnte RBS-Cheftrainer Matthias Jaissle seinem Innenverteidiger Strahinja Pavlović mit auf den Weg geben am Sonntag. Der serbische WM-Teilnehmer dürfte es mit dem Führenden der BL-Torschützenliste Markus Pink zu tun bekommen. Bisher warten die Kärntner in dieser Saison allerdings allgemein noch auf einen Torerfolg nach 0:2- und 0:1-Niederlagen im Herbst.

"Meisterschaft wird kein Selbstläufer"

FC Red Bull Salzburg-Cheftrainer Matthias Jaissle über das Duell mit Austria Klagenfurt: „Jetzt beginnt die heiße Phase der Saison, darauf freuen wir uns riesig. Ich habe schon vor der Saison gesagt, dass die Meisterschaft kein Selbstläufer wird. Das bewahrheitet sich jetzt. Wir haben zwar wieder einen sehr guten Grunddurchgang gespielt und genauso viele Punkte wie im vergangenen Jahr geholt, aber die Konkurrenz ist eben auch stark unterwegs.

Wir wollen am Sonntag natürlich erfolgreich in die Meistergruppe starten, brauchen dafür aber wieder eine konzentrierte Leistung, weil Peter Pacult und sein Team einen richtig guten Job machen. Sie haben sich nach dem Aufstieg das 2. Mal in Folge für die Meistergruppe qualifiziert. Das sagt alles über die Arbeit, die dort geleistet wird.“

Innenverteidiger Strahinja Pavlović (kehrt nach 1 Spiel Sperre zurück) über den Auftakt in der Meistergruppe: „Am Sonntag geht es in eine spannende Meistergruppe. Wir wollen uns dabei zuallererst auf uns selbst konzentrieren und unsere Fähigkeiten auf den Platz bringen. Das soll gleich zum Start in Klagenfurt so sein, wo wir unbedingt drei Punkte holen wollen. Wir wissen aber auch, dass es nicht einfach wird. Das haben wir bei unserem letzten Spiel gegen die Kärntner gesehen, wo der 1:0-Erfolg hart erarbeitet war.“

Personelle Situation:

Fernando (Rücken), Daouda Guindo (Knie), Justin Omoregie (Rücken) und Luka Sucic (Knie) fallen aus. Bei Samson Tijani ist im Rahmen des Reha-Trainings eine ältere Schulterblessur wieder akut geworden, die operiert werden musste. Der Einsatz von Noah Okafor (Fußprellung) ist fraglich.

DATEN & FAKTEN: Der FC Red Bull Salzburg holte 55 Punkte aus den ersten 22 Bundesliga-Spielen (wie 2018/19 und 2021/22) – nie mehr und als einziges Team in der Drei-Punkte-Ära. Zudem sind die Roten Bullen seit der 2. Runde in der Bundesliga ungeschlagen (16 Siege, 4 Unentschieden). Das Team von Matthias Jaissle gewann 10 Auswärtsspiele in Folge – erstmals in der Klubhistorie. Der Bundesliga-Rekord liegt bei 12 und wurde vom LASK (Mai 2019 bis März 2020) sowie von Austria Wien (Mai bis November 1985) aufgestellt. Salzburgs Amar Dedic absolvierte in dieser Bundesliga-Saison 17 Spiele, ohne nur eines davon zu verlieren (14 Siege, 3 Unentschieden) – mehr als jeder andere Spieler. Der SK Austria Klagenfurt gewann die letzten beiden Heimspiele in der Bundesliga (3:0 gegen Altach und 1:0 gegen Hartberg). 3 BL-Meisterschafts-Heimsiege in Folge gelangen den Kärntnern noch nie.