Der LASK hat ihn (noch), Austria Wien will ihn (zurück): Rang 3 in der ADMIRAL Bundesliga. Den im Grunddurchgang überwiegend die Linzer "gepachtet" hatten und am Sonntag beim Vorjahres-Dritten verteidigen wollen - 14:30 Uhr Ligaportal-LIVETICKER. Gäbe es zwischen beiden Teams auch im 3. Duell dieser Saison ein Remis (zuvor 1:1, 2:2), bleiben die Athletiker nach 23 Runden Dritter. Doch FAK-Coach Michael Wimmer will in seinem ersten Spiel gegen seinen Trainer-Pendant Dietmar Kühbauer und den LASK mit dem 5. Sieg im 7. Frühjahrs-Match an den Oberösterreichern (siehe auch LASK-Vorschau) vorbeiziehen.

Auch Nikola Dovedan (li.), zählt wie Reinhold Ranftl, Andreas Gruber, James Holland, Marko Raguž und Ibrahima Dramé zu den ehemaligen LASK-Spielern bei den Wiener Violetten. Rechts Branko Jovičić, der "Aggressive Leader" der Linzer. Der Serbe feierte am 18. März sein 30. Wiegenfest.

"Wollen in Meistergruppe weiter an unserer Idee basteln"

Vor knapp 2 Wochen fixierten die Wiener Violetten mit einem Heim-Derbysieg in Wien-Favoriten gegen den SK Rapid den Einzug in die Meistergruppe. Die Ausgangslage vor den 10 Spielen im Finaldurchgang verspricht Spannung. Nach der Punkteteilung liegt die Austria nur noch 3 Punkte hinter dem drittplatzierten LASK. Der SK Rapid ist punktegleich mit den Veilchen Vierter. Nun warten im Wochen-Rhythmus Top-Spiele.

FAK-Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Es war schon viel Druck vorhanden, diesem Druck musst du erst einmal in dieser Art und Weise standhalten - großes Kompliment an alle Beteiligten. Unsere Truppe hat sich in der gesamten Saison speziell auch charakterlich top präsentiert. Ich freue mich auch sehr, dass unsere Jungs die neue Spielidee so gut angenommen haben. Jetzt wollen wir in der Meistergruppe weiter an unserer Idee basteln, wir haben noch viel vor uns. Jetzt messen wir uns regelmäßig mit den besten Mannschaften Österreichs.“

FAK-Cheftrainer Michael Wimmer: “Wir wollen in der Meistergruppe maximal performen. Ziel ist, dass wir an unserer Idee weiterarbeiten. Wenn wir am Anschlag performen, dann werden wir die nötigen Punkte holen. Der LASK hat viel individuelle Qualität. Sie haben eine spannende Mannschaft, die spielerische Lösungen sucht und viel Ballbesitz hat. Ich freue mich auf das Spiel und bin überzeugt, dass wir mit unseren Fans im Rücken Paroli bieten können.“

Ex-LASKler Gruber & Holland vor Comeback

Rechtzeitig zum Start in die Meistergruppe wird die Verletztenliste der Austria kürzer. Es fehlen nur noch die vier Langzeitverletzten Muki Husković, Ziad El Sheiwi, Florian Wustinger und Marko Raguž, ansonsten sind alle Spieler voll in den Trainingsbetrieb integriert:

„Sehr erfreulich ist, dass wir am Donnerstag zum ersten Mal, seitdem ich hier bin, 21 Feldspieler im Training hatten. Wir konnten erstmals elf gegen elf spielen. Lucas Galvão, James Holland und Andreas Gruber haben die ganze Woche voll mittrainiert. Es war eine Freude, am Trainingsplatz zu stehen und den Jungs zu zusehen. Der Konkurrenzkampf unter der Woche ist jetzt größer - es ist ein Luxusproblem, das du als Trainer haben willst. Es spornt alle an und steigert die Trainingsqualität“, sagt Michael Wimmer.

Veilchen, ihr seid großartig 👏🤩



Mehr als 1.500 Austrianer:innen haben sich am gestrigen ersten Verkaufstag ihre Tickets für den Gästesektor im Auswärtsderby gesichert 💜



Für #FAKASK am Sonntag sind mehr als 10.000 Karten abgesetzt → https://t.co/Zg3435iUZ6#faklive #FAK pic.twitter.com/NzEQ8XJSCI — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) March 31, 2023

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at