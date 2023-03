Auch im 3. Duell in dieser ADMIRAL Bundesliga-Saison blieb Aufsteiger SC Austria Lustenau gegen den TSV EGGER GLAS Hartberg unbesiegt. Nach dem 4:1-Heimsieg in Lustenau und dem 1:1 (auswärts) im Grunddurchgang feierten die Mader-Mannen im Freitagabend-Auftaktmatch der Quali-Gruppe mit dem 1:0-Sieg einen Playoff-Auftakt nach Maß und eine gelungene Generalprobe für das Derby in der kommenden Runde gegen den SCR Altach. Nachfolgend Statements zu dieser Partie des 23. Spieltages aus dem Lustenauer Lager. Siehe auch Ligaportal-Spielbericht! Statements vom TSV Hartberg siehe HIER!

"Wir feiern einen wunderbaren Auswärtssieg"

Markus Mader (Trainer SC Austria Lustenau) über...

…Vorbereitung auf die Qualifikationsgruppe: „Wir haben eigentlich gar nicht über dieses Thema geredet, weil sich bei uns die Zielsetzung nicht geändert hat. Wir wussten schon von Anfang an, worum es bei uns geht und haben das Thema Abstiegsplayoff gar nicht so thematisiert. Vielleicht ist das auch der richtige Weg, denn wenn man das zu sehr im Kopf hat, kann das auch negative Auswirkungen haben.

Natürlich ist der Respekt da, nicht nur vor dem Modus, sondern vor allem auch vor unseren Gegnern, die ja das gleiche Schicksal mit uns teilen, dass es gegen den Abstieg geht. Daher wissen wir, was auf uns zukommt und sind vorbereitet. Es braucht dann auch andere Tugenden, die wichtig sind, in solchen Spielen.“



…das Spiel: „Ich bin sehr stolz auf den Auftritt der Jungs und darauf, wie wir heute agiert haben und versucht haben, vor allem in der 1. Halbzeit, Fußball zu spielen. Wir haben dann in der 2. Halbzeit sehr gut verteidigt und alles Mögliche versucht, um kein Gegentor zu erhalten. Wir feiern einen wunderbaren Auswärtssieg und freuen uns natürlich sehr, dass der Auftakt gelungen ist. Im Abstiegsplayoff muss man auch viele dreckige Siege landen und das Glück erzwingen. Das haben wir heute gut umgesetzt.“

"Nachdem ich die Szene gesehen habe, war es ein Foul"

…vermeintlichen Elfmeter der Hartberger: „Ich habe es gar nicht so wahrgenommen, weil ich ja ganz woanders stehe. Nachdem ich die Szene gesehen habe, war es ein Foul.“





"Er ist gefühlt der Jüngste, wenn es um Leidenschaft geht"

…Pius Grabher (Foto oben): „Es ist ein Wahnsinn, was er im Mittelfeld aufzieht, seitdem ich hier Trainer bin. Er ist unumstritten und macht einen super Job. Mir geht nicht nur das Herz auf, wenn ich sehe, wie er im Spiel agiert, sondern auch wenn ich sehe, mit welcher Vorbildwirkung er im Training bei der Sache ist. Er ist einer der älteren Spieler, aber gefühlt der Jüngste, wenn es um Leidenschaft geht. Er kann kein Trainingsspiel verlieren, ist sehr ehrgeizig, und das macht ihn schon sehr stark.“

…goldene Tor von Darijo Grujcic: „Wer schießt, können die Jungs selbst entscheidet. Wir haben schon unsere Abläufe und wissen, wer die Eckbälle und Freistoß-Situationen aus den Halbräumen schießt. Wenn sich aber jemand gut fühlt, einen direkten Freistoß aufs Tor zu bringen, dann darf er ruhig ran. Darijo hat das im Training schon oft gemacht, hat einen super linken Fuß und hat das heute bewiesen.“



…Vorbereitung auf das Derby: „Ich schaue mir morgen das Spiel in Altach an und glaube, dass ich viele Aufschlüsse bekommen kann. Ich glaube, dass wir morgen schon die Aufgabe haben, die Gegner zu beobachten. Es wäre sehr arrogant, wenn man 6km weg wohnt vom Stadion und dann nicht zuschauen geht. Die Vorfreude beginnt morgen, aber heute genießen wir die 3 Punkte.“

"Es gab eine kleine Provokation, aber das gehört dazu"

Pius Grabher (SC Austria Lustenau) über...

…Rudelbildung nach Abpfiff: „Es war nicht viel. Ich denke, dass es eine kleine Provokation gegeben hat, aber das gehört dazu. Ich glaube, dass man sich am Schluss die Hand gegeben hat und damit ist alles wieder gut.“



…Spiel: „Die Erleichterung ist riesig, weil wir gewusst haben, dass es hier ein ganz schweres Spiel wird. Sie haben richtig gute Einzelspieler, aber ich denke, dass wir die gut im Griff hatten. Die drei Punkte sind natürlich sehr wichtig heute. Es war sehr wichtig, dass wir die Null gehalten haben. Wir haben alles gegeben und geschaut, dass wir das Tor verteidigen, was uns gelungen ist. Somit haben wir verdient gewonnen."



…weiteren Saisonverlauf: „Wir wissen, was das große Ziel ist für den Verein ist, nämlich der Klassenerhalt. Dementsprechend gehen wir jetzt auch in die nächsten Spiele. Jetzt kommt das Derby, was für uns alle ein riesengroßes Highlight ist.“

"Es verläuft alles nach Plan"

Matthias Maak (SC Austria Lustenau) über...

…das Spiel und die Qualifikationsgruppe: „Ich glaube es war wichtig, dass wir 1:0 in Führung gegangen sind. Es ist aber noch alles offen. Wir müssen so weiterspielen und dann bin ich sehr optimistisch. Wir werden jetzt Räume bekommen und die müssen wir nutzen. In den letzten Jahren hat man gesehen, wie eng es wirklich werden kann. Es heißt immer von Woche zu Woche schauen. Wenn wir heute vorlegen, ist das natürlich ein richtig guter Punkt für uns, auf den wir aufbauen können.“



…seine Verletzung: „Es verläuft alles nach Plan. Es dauert sicher noch ein bisschen, aber wir sind dran. Ich wollte heute natürlich auch bei der Mannschaft dabei sein. Nebenbei kann ich noch trainieren mit unseren Physiotherapeuten und von dem her läuft es glaube ich ganz gut.“

„Es fühlt sich überragend an"

Matchwinner Darijo Grujcic (SC Austria Lustenau, Foto) über...

…seinen ersten Bundesligatreffer: „Es fühlt sich überragend an. Ich glaube jeder Spieler, der in der Bundesliga spielt, freut sich natürlich über seinen ersten Treffer. Ich habe es direkt gespürt. Als ich die Mauer gesehen habe, habe ich ein gutes Gefühl gehabt. Ich trainiere so etwas auch beim Training die ganze Zeit, und heute habe ich mich dafür belohnt. Pius Grabher vertraut mir, wir reden viel und er unterstützt mich bei den Schüssen. Er hat mir das Vertrauen geschenkt, und das freut mich natürlich sehr.“



…das Spiel: „Direkt nach der Halbzeit hat Hartberg eine brutale Chance gehabt. Wenn die reingeht, dann wird es noch eine härtere Zitterpartie. Umso schöner aber, dass wir jetzt so ein schweres Spiel über die Bühne gebracht, und gewonnen haben. Wir lassen uns jetzt feiern und nächste Woche haben wir ein wichtiges Spiel.“

"Die Mannschaft ist immer bereit"

Walter Kogler (Sky Experte) über...

…das Spiel: „Den Grundstein haben die Lustenauer in der 1. Hälfte gelegt, wo sie spielerisch die bessere Mannschaft waren. Die 2. Halbzeit ging klar an die Hartberger, das Einzige, was gefehlt hat, war, dass sie das Tor nicht gemacht haben, denn sonst hätten sie das Spiel auch drehen können.“



…Qualitäten von Austria Lustenau: „Die Mannschaft ist immer bereit. Vor allem jetzt im Frühjahr waren einige Spiele dabei, die beeindruckend waren bezüglich der Leidenschaft, die die Mannschaft an den Tag gelegt hat. Die Mannschaft versucht immer, nach vorne zu spielen. Sie kann sehr schnell umschalten und hat trickreiche Spieler. Die Mannschaft beschränkt sich nicht nur darauf, dem Gegner das Spiel zu zerstören, sondern ist auch immer in der Lage, selbst viel zu tun.“

