Am 16. Oktober 2022 feierte der SCR Altach in der ADMIRAL Bundesliga den letzten Heimsieg. Gegner damals: TSV Hartberg! TSV-Trainer damals: Klaus Schmidt. Der nun zu den Vorarlbergern zurückkehrte und diesmal über einen 1:0-Sieg seiner neuen Mannschaft in der CASHPOINT Arena jubeln durfte. Weiterer positiver Nebeneffekt: Die Rote Laterne wanderte aus dem Ländle ins Innviertel. Während die WSG Tirol nach 2 Nullnummern gegen die Altacher wieder ohne Torerfolg blieb. Zum 3. Mal in Folge in der Liga. Aus den jüngsten 6 BL-Partien holten die Wattener nur 1 Punkt. Der Abwärts-Trend hält an. Nachfolgend STATEMENTS.

War ob des Chancenwuchers in Halbzeit 1, drei Spielen ohne Torerfolg seiner Schützlinge und dem Gegentor nach Eckballvariante bedient: Thomas Silberberger. Nach dem Herbst-Hoch erlebt der WSG Tirol-Coach und sein Team derzeit den Frühjahrs-Blues. Vor einem Jahr ein 0:6 beim LASK zum Playoff-Auftakt, diesmal ein 0:1.

"Geraten nach relativ billiger Eckballvariante in Rückstand"

Thomas Silberberger (Cheftrainer WSG Tirol) über...

...das Spiel: „Mit der Statistik in der 1. Halbzeit ist jeder österreichische Bundesligist in Führung, wir nicht. Da haben wir gut gespielt, die eine oder andere hochkarätige Torchance aber leider ausgelassen. In der 2. Halbzeit genügt dann ein Ball, der Lattenkopfball, um uns außer Tritt zu bringen. Wir geraten dann nach einer relativ billigen Eckballvariante in Rückstand.

Wir haben dann zwar alles probiert, phasenweise mit vier Stürmern gespielt – aber die Durchschlagskraft ist dann nicht mehr vorhanden gewesen. So hat es Altach souverän heimgespielt, weil in der 2. Halbzeit haben wir bis auf die zwei Chancen von Rogelj und Forst keinen Torschuss gehabt. Jetzt haben wir das ganze wieder scharf gemacht. Selber schuld.“

"Flanke, die an Latte geköpft wird, genügt, dass bei uns paar Spieler Tarnkappe aufsetzen"

...weiter zum Spiel: „Wie gesagt, ich glaube, verloren haben wir das in der 1. Hälfte. Da müssen wir eigentlich 2:0 vorne sein, die Chancen waren da. 2. Halbzeit haben wir auch eigentlich 5 bis 10 Minuten gut angefangen. Dann genügt eine Flanke, die an die Latte geköpft wird, dass bei uns ein paar Spieler die Tarnkappe aufsetzen und ängstlich Fußball spielen.

Ich habe gestern bei der Besprechung gesagt, dass man bei Eckbällen aufpassen muss. Zum Schluss haben wir dann gewechselt und gewechselt, aber es war sehr offensichtlich, dass wir vorne extrem harmlos waren, so ehrlich müssen wir sein. Mich stört es mehr, dass wir ein Spiel, das wir eigentlich in der Hand haben, wegen Kleinigkeiten vergeben. Im letzten Drittel fehlt uns die Überzeugung, Altach hätte mit unseren Chancen der 1. Halbzeit schon 2:0 geführt.“

Edokpolor (l.) und der SCR Altach haben in der Saison-Duell-Bilanz "die Nase vorn", bleiben gegen die WSG Tirol unbesiegt und ohne Gegentor. Nach zwei Nullnummern folgte ein 1:0-Heim-Triumph und an diesem 1. April endlich der ersehnte erste Dreier im neuen Kalenderjahr. Für Allrounder Žan Rogelj (r.), der wegen der personellen Engpässe diesmal im Angriff aufgeboten wurde, und sein Team blieb nur das Nachsehen und wie meist bisher im Frühjahr nichts zu holen.

"Am Ende habe ich zum 1. Mal den ‚bösen Mann‘ spielen müssen"

Klaus Schmidt (Cheftrainer SCR Altach) über...

...das Spiel: „Heute war es natürlich extrem belastend, extrem anspruchsvoll. Wir haben während dem Spiel das System umstellen müssen, die Mannschaft hat es in der Pause überragend umgesetzt, dann gehen wir in Führung. Bis zum Schluss war es dann eine Schwitzerei und eine Zitterei, wir haben uns aber immer wieder mit Kontern und Umschaltsituationen ganz gefährlich vor das Tor von Wattens gebracht. Am Ende des Tages denke ich, dass der Sieg verdient war.“



…ob er auch nach dem Abstiegskampf weiter als Trainer bei Altach arbeiten möchte: „Ich habe ganz klar gesagt, dass ich für den Abstiegskampf bereit bin. Es sind noch neun Runden zu gehen, das ist ein weiter Weg. Und der wird schwer. Dieses Thema beschäftigt mich erst, wenn wir die Liga gehalten haben, und das ist ein weiter Weg.“



…seine Forderungen an die Mannschaft: „Ich denke, heute hat man schon sehr gut gesehen, worauf es mir ankommt. Es geht um eine gewisse taktische Ordnung, um den Einsatz bis 19 Uhr und jeder muss bereit sein, für den anderen durch den Dreck zu gehen. Wir haben uns schon sehr viel überlegt, haben vor der Pause eine taktische Änderung durchgeführt. Die Mannschaft hat das überragend umgesetzt. Diese Dinge gehören jeden Samstag zum täglichen Brot des Abstiegskampfes und ich hoffe, dass der erste Schritt uns hilft, nächsten Samstag in Lustenau zu bestehen.“



…Eckballvariante zum 1:0-Siegtor: „Ganz klares Lob an Jonas Hammerschmidt. Wir haben eigentlich die ganze Trainingseinheit am Donnerstag mit Standard-Situationen verbracht. Dieses Training war sehr schlecht, am Ende habe ich zum ersten Mal den ‚bösen Mann‘ spielen müssen. Wenn wir das immer am Donnerstag so machen und am Wochenende treffen, können wir das gerne so beibehalten.“

"Waren uns vor Salzburg-Spiel definitiv noch nicht mit Klaus Schmidt einig"

Christoph Längle (Geschäftsführer SCR CASHPOINT Altach) über...

…ob man sich schon vor dem Salzburg-Spiel mit Klaus Schmidt einig war: „Nach dem Ried-Spiel (Anm.: 1:2-Heimniederlage) haben wir uns sehr lange zusammengesetzt und über die Situation gesprochen. Mitte der Woche vor dem Salzburg-Spiel sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass wir einen 2. Plan ausarbeiten. Und das, denke ich, ist ein ganz normaler und legitimer Prozess für einen Fußballklub, der in einer solchen Situation steckt wie wir. Bis zum Spiel gegen Ried hat es keine Trainerdiskussion gegeben, danach sind wir dann nach einer eingehenden Analyse zum Schluss gekommen, dass wir uns nach einer Option umsehen.

Die haben wir in Form von Klaus Schmidt gefunden. Wir haben das Spiel am Sonntag abgewartet und haben am Montagvormittag ein längeres Gespräch mit Miroslav Klose geführt. Deshalb mag vielleicht der Eindruck entstanden sein, wir waren uns aber vor dem Salzburg-Spiel definitiv noch nicht mit Klaus Schmidt einig, wie manche vielleicht jetzt hineininterpretieren. Ich denke, wir sind in dieser Situation so fair wie möglich mit unserem Trainer umgegangen.“



…ob die Kaderzusammenstellung bei Altach ein Problem ist (vor dem Spiel): „Ich habe nie gesagt, dass Miroslav Klose der alleinige Schuldige ist an dieser Situation, ganz und gar nicht. Natürlich haben wir als gesamter Verein Fehler gemacht, das liegt sicher auch an der Kaderzusammenstellung. Sie haben viele Trainer aufgezeigt, die gescheitert sind. Es sind zu viele Trainerwechsel passiert, es sind zu viele Fehler passiert.

Da gilt es auch nichts schön zu reden. So war es zum Schluss auch letzten Sommer, aber Fakt ist, wir stehen auf dem letzten Tabellenplatz und uns hat die Überzeugung gefehlt. Aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass es einen Alleinschuldigen gibt. Wir haben immer gesagt, wir agieren als Team, als Verein, und leider ist oft der Trainer das schwächste Glied in der Kette.“

Wie hier gegen Lukas Sulzbacher (WSG) kam Noah Bischof auch bei seinem "goldenen Tor" aus dem Rückraum und vollendete eine gelungene, einstudierte Eckball-Variante per Direktabnahme, nachdem zuvor gleich zwei Altacher Mitspieler die Kugel durchließen...was genügte, um die WSG Tirol-Abwehr auszuhebeln.

"Copyright des Eckballtricks gehört Sturm Graz"

Matchwinner Noah Bischof (SCR Altach) über...

...den ersten Sieg seit Oktober 2022: „Endlich wieder seit Oktober getroffen, im Oktober haben wir dann gewonnen, heute auch. Der Sieg bedeutet uns sehr viel, es war eine lange Durststrecke. Ich hoffe, wir bleiben weiter dran, geben Gas und holen uns mehr Punkte. Es war sicher auch ein Faktor, dass der Trainer einen neuen Impuls mitbringt, die Mannschaft will aber einfach immer mehr und mehr, da müssen wir einfach dranbleiben und Gas geben.“



…das Copyright des Eckballtricks: „Das gehört Sturm Graz, die haben uns mit diesem Trick einmal geschlagen.“



SCRA-Toptorjäger Atdhe Nuhiu (fehlte gesperrt) über..

…die Entlassung von Miroslav Klose: „Ich finde es schade, was passiert ist, gerade weil wir innerhalb der Mannschaft mit ihm ein sehr gutes Verhältnis gehabt haben und sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet haben. Ich bin davon überzeugt, dass er uns trotzdem auf eine gewisse Art und Weise weiterentwickelt hat. Aber so ist halt der Fußball manchmal, man muss Entscheidungen treffen und die hat der Verein getroffen. Jetzt haben wir einen neuen Trainer bekommen, der sehr positiv und emotional vorangeht, und wir probieren, das natürlich umzusetzen. Ich hoffe, dass dieser neue Weg am Ende positiv für uns endet.“



…Schiedsrichterentscheidungen zugunsten der Verteidiger bei Zweikämpfen: „Ich finde, da muss man eine allgemeine Richtlinie finden. Manchmal habe ich das Gefühl, da kommt der Schnellzug auf mich drauf und es passiert nichts, wenn ich dann mal meinen Körper einsetze, bekomme ich direkt eine Karte.“

"Schwerer gruppentaktischer Fehler, der dann zur Niederlage geführt hat"

Alfred Tatar (Sky Experte) über...

…das Spiel: „Die WSG hätte durchaus in der 1. Hälfte in Führung gehen können, da waren sie das bessere Team. Dass sie dann durch eine Unachtsamkeit bei dem Eckball so ein Tor bekommen, sollte aber der WSG nicht passieren. Für mich war das ein schwerer gruppentaktischer Fehler, der dann zur Niederlage geführt hat. Insgesamt kann ich nicht sagen, dass die WSG grundsätzlich schlechter gewesen wäre als Altach.“



...die Bedeutung des Altacher Sieges: „In der Altacher Fußballöffentlichkeit war die Entlassung von Miroslav Klose ein Schritt, der nicht gut angekommen ist. Man hat heute sehr spannungsgeladen erwartet, wie sich dieses Spiel entwickelt und darstellt. Da hilft natürlich ein Sieg dem Trainer und dem Team, aber auch den Verantwortlichen, die das alles riskiert haben.“



…die aktuelle Situation bei der WSG Tirol: „Ich mache mir keine Sorgen um die WSG, weil das Team intakt ist. Man hat heute verloren, das passiert auch einmal. Aber das Team in sich ist, glaube ich, gefestigt und der Trainer sowieso. Daher glaube ich, dass die WSG gar nichts mit dem sechsten Platz zu tun haben wird. Ich glaube nicht, dass es eine Qualitätsfrage ist, viel eher die ‚Tarnkappe‘, die Thomas Silberberger auch angesprochen hat. Ab einem gewissen Punkt hatte man das Gefühl, die WSG hätte nurmehr sechs oder sieben Spieler am Feld. Das muss sich für die kommenden Spiele ändern, sodass die Gegner das Gefühl haben, es sind mehr als elf Spieler am Feld.“



…Klaus Schmidt und seine Rolle als Feuerwehrmann: „Abstiegskampf ist ja weltweit, und dann wären weltweit nur so Trainer gefragt wie Klaus Schmidt. Ich kenne ihn sehr gut, wir haben auch schon viel gesprochen und ich weiß, wenn er in Ruhe arbeiten kann, dann kann er seine Qualitäten ausspielen. Und die sind ganz klar jenseits des Abstiegskampf. Den beherrscht er, das andere aber auch. Meine Hoffnung ist es, dass er, wenn er es mit Altach schafft, oben zu bleiben, dort auch weiter arbeiten zu dürfen.“

ADMIRAL Bundesliga, 23. Runde, Qualifikationsgruppe

SC Rheindorf Cashpoint Altach - WSG Tirol 1:0 (0:0)

Samstag, 01.04.2023, 17 Uhr, Cashpoint Arena, Altach, SR Christopher Jäger, 3.400 Zuschauer

SCR Altach: Casali - Strauss, L. Gugganig, Edokpolor, Herold - Bukta (46. Jurcec), Aigner (84. Haudum), Tartarotti (63. Bähre), L. Jäger (K), Thurnwald (84. Abdijanovic) - Bischof (74. Lazetic). Trainer: Klaus Schmidt.

WSG Tirol: Oswald (K) - Sulzbacher, Bacher, Behounek, Schulz - V. Müller, Ranacher, Naschberger (61. Prica), Rogelj, Ertlthaler (82. Rinaldi) - Sabitzer (71. Forst). Trainer: Thomas Silberberger.

Tor: 1:0 Bischof (59., Assist Tartarotti)

GK: Felix Strauss (45+4., Foul), Cem Üstündag (90+1., Kritik von der Bank)

Statement-Quelle: Sky Sport Austria und WSG Tirol

Fotocredit: GEPA ADMIRAL