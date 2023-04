Für die WSG Tirol kommt es im Frühjahr knüppeldick. Nicht nur, dass die Wattener in der ADMIRAL Bundesliga am Samstag zum Quali-Gruppenauftakt beim bis dato Schlusslicht SCR Altach (1:0) erneut leer ausgingen - siehe auch Statements - und damit die vierte BL-Niederlage in Folge kassierten (obendrein die jüngsten 3 Spiele ohne Torerfolg blieben), erlebte auch noch WSG-Präsidentin Diana Langes eine persönliche Schock-Nachricht. Der 51-jährigen Unternehmerin wurde über Nacht ihr Mercedes gestohlen. Nicht im "Heiligen Land", sondern in Oberösterreich.

Diebstahl ereignete sich in "BMW-Stadt" Steyr

So vermeldet Diana Langes (eigentlich: Diana Fernández de Córdova Hohenlohe-Langes Swarovski), seit 10 Jahren Präsidentin des Tiroler Klubs, auf Instagram, dass in der Nacht auf Freitag ihr Mercedes GLE Coupe AMG 63s (Neukauf-Wert = ca. 150.000 €) gestohlen wurde: "Mein Auto ist heute Nacht in Steyr geklaut worden!!! Falls es jemand sieht bitte gleich dm!!"

Ihre (mehr als 15.000) Follower rief die WSG-Chefin dazu auf, die Story zu teilen.

Kürzlich kam noch Freude auf bei der "Chefin" der WSG Tirol über ihre Amtsbestätigung um drei weitere Jahre als Präsidentin des ADMIRAL Bundesligisten WSG Tirol, zumal auch ihr 24-jähriger Sohn Joaquín Fernandez de Cordova zum Vizepräsidenten ernannt wurde. Ligaportal berichtete.

Fotocredit: Ligaportal / Screenshot: Instagram